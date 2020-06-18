Бесполезный карантин? Зачем украинцев два месяца пугали вирусом

В Украине растет количество заболевших коронавирусом, при этом карантинные меры постепенно ослабляют.

Печальные рекорды: за последние несколько дней количество заболевших коронавирусной болезнью в стране уверенно стремится к отметке в 700 человек за сутки, иногда даже превышая ее. Но при этом карантинные меры куда слабее, чем еще несколько недель назад, когда число заболевших не дотягивало и до 400. Общественный транспорт битком набит пассажирами, парки и пляжи заполнены отдыхающими, люди на улицах соревнуются в креативности ношения масок — главное, чтобы не на лице. Открыты магазины, начаты авиаперевозки, возобновили работу рынки. Да, все еще нельзя официально организовывать массовые мероприятия, закрыты кинотеатры, во Львов не ходят поезда, а в Киеве ресторанам до сих пор разрешено работать только на летних площадках. Адаптивный карантин, введенный в стране Кабмином, позволяет регионам самим регулировать карантинные меры. И хоть Минздрав отмечает, что Киев и десять областей до сих пор не готовы к ослаблению карантина, но стоит просто выглянуть на улицу, чтобы убедиться: украинская центральная власть живет в совсем другой реальности, чем вверенное ей население. Заявления правительства о том, что карантинные меры могут усилить, больше всего смахивают на декларацию о намерениях: Кабмин может ввести любые ограничения, но вот будут ли их выполнять? С начала введения карантина за его нарушение составили 12,5 тыс. протоколов. Однако суды решили взыскать штрафов всего на 4,5 млн грн, если принять во внимание, что чаще всего нарушителей карантина пугали штрафами в 17 тыс. грн, то получается, что раскошелились около 270 человек.

В наплевательском отношении к карантину виновных много. Конечно, не обошлось без властей. Президент пьет кофе в кафе и без маски делает селфи с поклонниками, ресторан депутата из пропрезидентской фракции продолжает работать даже во времена карантина, главный санврач признает, что запрет на посещение парков был продиктован не так заботой о безопасности украинцев, как желанием лишний раз напугать их, чтобы по улицам не ходили. Но и сами украинцы не лыком шиты. Кто-то твердит, что никакого коронавируса нет, кто-то верит в то, что нас всех чипируют и вышки 5G раздают коронавирус, а кто-то видит во всей истории с карантином исключительно попытку властей прижать население к ногтю. Мол, вот она — настоящая диктатура, сказали всем носить маски, и все послушались.

Как бы то ни было, карантин ослабляют, количество заболевших только растет. Так нужен ли был жесткий карантин? На самом деле, наивно было бы полагать, что вирус так просто исчезнет от того, что большинство украинцев два месяца просидели дома. Главная идея самоизоляции — снижение нагрузки на медицинскую систему. Проще говоря, два месяца карантина были нужны для того, чтобы подготовить украинские больницы к наплыву больных после отмены карантина — вспышку заболеваемости после отмены карантинных мер прогнозировали почти все врачи. И чтобы больных не пришлось укладывать в коридорах, а школы не довелось в срочном порядке переделывать в госпитали, и нужно было “карантинное время”.

Впрочем, возникает второй вопрос: насколько эффективно эти карантинные месяцы были использованы для подготовки системы здравоохранения страны? И этот вопрос, к сожалению, скорее риторический. Страна наблюдала за распрями о том, как выделяют деньги на тесты; следила за возмущенными врачами, которые жаловались на отсутствие обещанных прибавок к зарплатам; судачили о том, сколько денег украли на поставках медикаментов и защитных средств. Борьба с вирусом наложилась в Украине на целый ворох внутриполитических неурядиц, экономических проблем и неразбериху вокруг реформы здравоохранения, которую отменяют и продолжают по семь раз на день.

В итоге все это перемешалось в эдакий вирусно-бессмысленный коктейль, хаотичность которого в очередной раз дает основания “маленькому украинцу” считать, что власти заняты какими-то своими делами (читай — бюджет пилят), а проблемы рядового гражданина их интересуют в последнюю очередь. И робкие заявления чиновников о том, что карантин, вероятно, вновь придется усиливать, на этот раз вряд ли будут услышаны — даже если власти решат “завинтить гайки”, население наверняка пропустит большинство этих рекомендаций мимо ушей. Людям внятно не объяснили, почему они несколько месяцев сидели без работы, почему их бизнес закрылся или оказался на грани выживания, почему им нельзя было гулять в парках и ходить в непродуктовые магазины, а сейчас количество больных растет, зато можно хоть в ТРЦ, хоть в метро.

В украинских реалиях адаптивный карантин превратился в меру, адаптивность которой определяют сами украинцы. Подпольные парикмахерские, банкеты “для своих” в ресторанах, шумные и многолюдные посиделки на пикниках — обойти карантин старались всеми возможными способами. И напугать людей второй раз у главного санврача уже не получится — даже пример первой леди, которая сперва заболела бессимптомно, а после была госпитализирована в больницу с пневмонией, скорее повод для саркастических шуток, чем причина поговорить о реальности угрозы заражения. Даже президент, чуть ли не каждый вечер желавший украинцам “36 и 6”, перестал “пилить видосики”. Тест на коронавирус по большому счету провалили все. Остается надеяться на старинный украинский метод “якось воно буде”.

Алиса НЕДЕЛИНА

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