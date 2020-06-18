Иностранцы продолжают выводить доллар из Украины, но стараются его не задирать слишком высоко

После раскачки доллара на межбанке 16 июня валютчики сохранили вчерашние уровни итоговых котировок — 26,79-26,82 грн/$.



На наличном рынке было спокойно. Средняя цена продажи доллара опустилась на 2 копейки — до 26,85-26,94 грн/$, а покупка подорожала на 5 (до 26,60-26,70 грн/$).

На международном рынке не было четко выраженной динамики. Курс евро двигался в разные стороны в зависимости от новостей: от $1,1228/€ до $1,1353/€ на протяжении основных торгов, а к вечеру отошел к $1,1259/€. Ключевым событием дня стало заявление американского Федрезерва о новой порции выкупа проблемных активов (в рамках ранее заявленных лимитов).

“ФРС заявила, что купит корпоративные облигации на сумму до $750 млрд для создания портфеля корпоративных облигаций, основанного на широком диверсифицированном индексе рынка корпоративных облигаций США. Регулятор планирует покупать на вторичном рынке облигации, если до фактического срока их погашения осталось не больше пяти лет. После этого снизился спрос на защитные активы”, — сообщил аналитик ИАЦ “Альпари” Владислав Антонов.

Это успокоило рынки, и стало провоцировать ободряющие заявления/оценки на предмет развития коронавирусного экономического кризиса в мире: например, американский Morgan Stanley спрогнозировал острую рецессию в мировой экономике, но непродолжительную. Он заверил, что уровень производства вернется к докризисному не в 2021 году, как ожидали регуляторы, а уже в IV квартале 2019-го. Откуда взялся этот прогноз — в результате расчетов либо оценки на уровне ощущений — неясно. Однако все же это наполнило рынок оптимизмом.

Но Украина на это отреагировала по всему, у нас наличные цены на евро выросли на 10 копеек: средний курс продажи в кассах банков оказался в диапазоне 30,25-30,50 грн/€, покупки — 29,75-29,90 грн/€.

Валютный день на нашем межбанке начался с обвала курса доллара. Безналичные торги стартовали на 26,74-26,77 грн/$ и валютные цены катились вниз.

“Преобладание валютного предложения над спросом задало ревальвационный тренд и позволило регулятору выйти в торги с покупкой дежурных 20 млн долларов по 26,74 грн/$, что стало локальным курсовым дом и подстегнуло спрос, развернув тренд и постепенно вернув котировки к позиции 26,8 грн/$”, — рассказал “Стране” директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем межбанковских торгов подрос со вчерашних $95 млн до $150 млн.

Из числа главных валютных продавцов, как и прежде, выделяли НАК “Нафтогаз”. Именно его продажами объясняли утреннюю просадку курса доллара. На первом этапе поддержку ему оказал Нацбанк, который приобрел $20 млн по 26,74 грн/$. А на втором подключился второй крупный валютный потребитель — Ситибанк. Который скупает доллар для вывода капиталов из ОВГЗ. Казначеи сообщили, что Сити начинал свои приобретения на уровне 26,75 грн/$, а заканчивал — на 26,80-26,8050 грн/$.

Именно благодаря Ситибанку курс доллара в конце дня отошел на 26,79-26,82 грн/$, а не остался внизу.

Размещение Минфином новых выпусков облигаций внутреннего госзайма, которое происходило сегодня, не сказалось на настроениях межбанка и на курсе. Во-первых, из-за того, что результаты аукциона появились с опозданием. Ходят слухи, что произошел технический сбой в торговой системе Bloomberg, которой пользуется Министерство финансов, и его долго устраняли. А во-вторых — из-за скромного объема размещения.

Продажа четырех новых выпусков ОВГЗ позволила привлечь в госбюджет лишь 1,96 млрд грн. Более чем скромный результат, против 19-21 млрд грн, которые власти получали за раз в мае.

Он доказывает, что банки не сразу согласятся на снижение ставок на 2-2,5 годовых, на которые рассчитывает Минфин после уменьшения учетной ставки Нацбанка с 8% до 6%. Это подтверждается максимальными ценами, которые ставились сегодня при размещении ОВГЗ — 8,5-9% годовых. Однако чиновники отмели большую часть заявок по 3-6-месячным гособлигациям, и одолжили гривню дешевле — под средние 7,5-8% годовых.

Общие результаты размещений ОВГЗ 16 июня были следующими:

3-месячные — на 531,7 млн грн под 7,5% годовых;

6-месячные — на 482,96 млн грн под 8% годовых;

1 год и 8 месяцев — на 729,1 млн грн под 10,57% годовых;

2 года и 8 месяцев — на 215,8 млн грн под 10,76% годовых.

К низким ценам на гривневые гособлигации могут привыкать еще неделю-другую. Не факт, что на них соблазняться иностранные спекулянты, особенно с учетом курсовых и страновых рисков. Потому они могут продолжать выводить свои капиталы из наших ОВГЗ, то есть будут поддерживать стабильный спрос на доллар.

На фоне таких оценок финансисты не прогнозируют укрепления гривни. На завтра торговлю на межбанке прогнозируют в рамках 26,75-26,85 грн/$.

Напомним, что сегодня курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился до 26,810 грн/$1 с 26,795 грн/$1 в понедельник. Это уже четвертый рабочий день подряд, когда национальная валюта демонстрирует падение.

Ранее мы писали, что новая неделя на межбанке началась с подорожания доллара на 5 копеек — до 26,79-26,82 грн/$. При этом наличные ценники в кассах банков 15 июня поднялись на 10-11 копеек. Средний курсовой диапазон на продаже “американца” вышел на 26,85-26,96 грн/$, на покупке — 26,55-26,70 грн/$.

Николай БОГДАНОВСКИЙ

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