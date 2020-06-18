Долги зеленым будут расти: как избежать катастрофы в энергетике Украины

Украинские власти собираются снизить цену закупки электроэнергии, производимой из возобновляемых источников — так называемый “зеленый” тариф. Кроме того, производители “зеленой” энергии будут нести финансовую ответственность за небалансы. Правительство, в свою очередь, обещает погасить многомиллиардные долги перед производителями. При этом далеко не все участники рынка в восторге от предложений Кабмина.”Апостроф” выяснял, помогут ли новые правила решить проблему неплатежей, и стоит ли ждать судебных исков от недовольных.

Кабинет министров и производители “зеленой” энергии подписали меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики.

Свои подписи под документом поставили премьер-министр Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, а также представители Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) и Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).

При этом Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) отказалась подписывать меморандум.

Стороны пришли к согласию о добровольной реструктуризации “зеленых” тарифов, то есть по сути, об их уменьшении. Так, для солнечных электростанций (СЭС) мощностью до 1 мегаватта снижение тарифа должно составить 10%, для СЭС мощностью более 1 мегаватта — 15%. Для ветровых электростанций (ВЭС) предусмотрено сокращение тарифа на 7,5%. Это — если объекты были введены в эксплуатацию до 2020 года. Если они начали работать уже в этом году, предусмотрено уменьшение тарифа еще на 2,5%.

Кроме того, меморандум вводит ответственность для производителей за небалансы. С 2021 года они будут нести финансовую ответственность за погрешности в прогнозировании производства электроэнергии в размере 50% небалансов, с 2022 года — в размере 100%.

Также новые солнечные электростанции (на ветровые эта норма не распространяется) мощностью более 1 мегаватта смогут быть введены в эксплуатацию и рассчитывать на помощь государства только в случае участия в аукционах по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики.

Указанные нововведения не касаются домашних электростанций.

Государство, в свою очередь, берет на себя обязательство своевременно оплачивать поставляемую по “зеленому” тарифу электроэнергию, а также погасить долги перед “зелеными” производителями, которые составляют около 14 миллиардов гривен.

Положения меморандума должны быть закреплены соответствующим законом.

Тариф есть, денег нет

Почему в принципе возникла идея меморандума?

С одной стороны, в Украине действует самый высокий в Европе “зеленый” тариф. Он уменьшается с каждым годом (господдержка зеленой энергетики закончится в 2030 году) и сейчас составляет для СЭС 15,03 евроцента за 1 киловатт-час (без местной составляющей), а для ВЭС — 10,2 евроцента за 1 киловатт-час.

Государство обязано выкупать всю производимую “зелеными” электростанциями электроэнергию по этим крайне высоким тарифам. Однако по факту государство не в состоянии расплачиваться с производителями, в связи с чем и появилась огромная задолженность.

При том, что доля зеленой энергетики в общем балансе составляет всего 8%, расходы на ее оплату превышают 25% всех средств на закупку государством электроэнергии у производителей.

Как отметил в разговоре с “Апострофом” руководитель специальных проектов научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев, в украинском бюджете нет денег на оплату “зеленой” электроэнергии и совершенно непонятно, где их взять — разве что забрать у бюджетников, из средств на социальную помощь и тому подобное.

Медиадиректор ассоциации “Украинский ядерный форум” Ольга Кошарная высказывается в том же ключе.

“У “Гарантированного покупателя” (госпредприятие, покупающее электроэнергию у ее производителей по установленным тарифам, — “Апостроф”) просто нет денег”, — сказала она “Апострофу”, добавив, что даже указанное в меморандуме снижение “зеленых” тарифов не решит проблему, а это значит, что долги будут только расти.

Солнечная тень братьев Клюевых

Здесь нужно сделать небольшое отступление, чтобы вспомнить, как все начиналось. Как уже было сказано, в Украине на сегодня сохраняется чуть ли не самый высокий “зеленый” тариф в мире. При этом на “солнечный” тариф в полтора раза выше “ветряного”. Здесь свою роль сыграли беглые бизнесмены-”регионалы” Андрей и Сергей Клюевы (первый работал в правительстве Николая Азарова, второй был народным депутатом), с которыми связывают зарегистрированную в Австрии компанию Activ Solar. Эта компания активно строила солнечные станции на юге Украины в том числе в Крыму.

Из-за столь высокого “солнечного” тарифа количество СЭС существенно превышает количество ВЭС. По словам Ольги Кошарной, у нас 75% всей альтернативной энергетики — это солнечная генерация: “При том, что во всем мире все наоборот, ветровых в два раза больше, чем солнечных”. Это связано с тем, что ВЭС меньше зависят от погодных условий, например, они могут работать ночью.

Братья Клюевы давно в бегах, но дело их живет. И побеждает. Так, отметила Ольга Кошарная, в 2017 году в законе о рынке электроэнергии производители “зеленой” энергии пролоббировали целый ряд положений. Например, они смогли отстоять неприменение к ним санкций за небалансы.

Производителей “зеленой” энергии также не обязали строить маневренные мощности для балансировки.

При этом государство совершенно не регулировало строительство генерирующих мощностей. Мало того, что произошел упомянутый перекос в пользу солнечных электростанций, так они еще в основном строятся на юге, что понятно, так как там больше солнца, но там же находятся девять атомных энергоблоков — шесть на Запорожской и три на Южно-Украинской АЭС. А это — куда больший перекос.

Закон и суд

Мощности “зеленой” генерации в Украине увеличиваются по указанным выше причинам — высокие закупочные тарифы, госгарантия выкупа произведенной электроэнергии при минимуме ответственности для производителя. Если в 2018 году общая установленная мощность “зеленой” энергетики составляла 2,1 гигаватта, то в 2019 году уже было 6,8 гигаватт. А сейчас — уже 7 гигаватт, и разрешений выдано до 12 гигаватт, говорит Ольга Кошарная.

“При том, что “Укрэнерго” заявляло, что максимум, что может принять энергосистема из-за отсутствия маневренных мощностей балансировки, — это 6 гигаватт”, — подчеркнула Ольга Кошарная.

Меморандум, конечно же, призван хоть как-то исправить ситуацию. Но он ее кардинально не изменит.

Кроме того, пока это только меморандум о взаимопонимании, а не закон — и все еще может несколько раз измениться.

Эксперт программы “Энергетика” аналитического центра “Украинский институт будущего” Андриан Прокип напомнил что не все участники рынка удовлетворены условиями меморандума. “У меня складывается впечатление, что ситуация еще не урегулирована”, — сказал специалист в комментарии “Апострофу”.

Геннадий Рябцев с этим согласен. По его словам, пока нет закона, полноценно анализировать договоренности между Кабмином и “зелеными” энергетиками нельзя: “Решение этого вопроса еще не сформировалось. Меморандум может быть, как принят во внимание, так и благополучным образом проигнорирован. Разные группы влияния продолжают пытаться продвигать свои интересы”.

Однако, если в будущий закон войдут основные положения меморандума, то как это повлияет на энергетическую карту Украины? Станут ли в нашей стране строить меньше объектов альтернативной энергетики? Это вполне возможно. Тем более, уже текущая установленная мощность таких объектов стала критичной для отечественной энергосистемы.

Однако далеко не факт, что инвесторы побегут из Украины. “Даже со снижением тарифа на 15%, куда они уйдут? В Германию, в Австрию, в Норвегию, в США?”, — иронизирует Геннадий Рябцев.

Но есть более серьезная проблема. Андриан Прокип считает, что не согласные с новыми условиями производители теоретически смогут обратиться в суд.

Ольга Кошарная, в свою очередь, такой риск считает вполне реальным: “Солнечники” пойдут в суды и выиграют их. И что делать в этой ситуации, непонятно”.

Энергетическая демократия в действии

Однако, как говорится, инвестор инвестору рознь.

По словам Ольги Кошарной, нужно поддерживать, прежде всего, развитие солнечной энергетики для домохозяйств.

По словам Геннадия Рябцева, Украине не нужны “инвесторы с Британских Виргинских островов” и из других офшорных зон.

“Но есть люди, которые за свои деньги реализуют проекты по использованию энергии солнца, ветра, биотоплива и так далее, и их деятельность нужно всеми способами поддерживать, и о них нужно заботиться”, — заявил специалист.

Именно поэтому в готовящемся законе на домохозяйства не должны распространяться ограничительные положения, которые собираются применять к бизнесу (на сегодня положения меморандума не распространяются на “зеленые” станции в домохозяйствах, — “Апостроф”).

“Их (домохозяйства, использующие автономное “зеленое” энергоснабжение) нужно стимулировать. Ведь будущее энергетики — это энергетическая демократия”, — резюмировал Геннадий Рябцев.

Виктор АВДЕЕНКО

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