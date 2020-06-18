Фирташа оставили без газа

27 мая Верховный суд Украины поставил точку в многолетней схватке между двумя известнейшими участниками газового рынка. Речь идет о противостоянии ЧАО “Укргаз-энерго” с ПАО “Укртрансгаз”, в котором частная компания пыталась доказать законность своих претензий к государственной в объеме 4,86 млрд кубометров газа.

Сейчас Верховный суд пришел к выводу, что такая позиция “Укргаз-энерго” безосновательна. Но за этим односложным решением стоит восемь лет сложнейших юридических состязаний. И значительную часть этих усилий пришлось предпринимать как раз ЧАО.

Все началось в 2012 г., когда “Укргаз-энерго” подало иск с просьбой о признании за ним прав собственности на 4,86 млрд куб м природного газа. В тот период времени страной управлял Виктор Янукович, а “Укргаз-энерго” контролировалось компанией RosUkrEnergo AG, представлявшей собой совместный проект Дмитрия Фирташа и российского “Газпрома”. Фирташ входил в ближайшее окружение гаранта Конституции, поэтому весь энергетический рынок был убежден, что в этом противостоянии у государственного “Укртрансгаза” нет никаких шансов. Об этом же говорили и факты: истец основывался на том, что искомое топливо было передано им на хранение в подземные хранилища ответчика в рамках подписанного между ними официального договора №116-168-05/55 от 15 марта 2006 г. Но все было бы действительно просто если бы не политика.

Дело в том, что на промежутке между упомянутой передачей газа на хранение (в 2006 г.) и подачей иска в суд о принудительном истребовании этого ресурса (в 2012 г.) премьер-министром Украины успела побывать Юлия Тимошенко. Она известна своими конфликтными отношениями с Дмитрием Фирташем, а потому не упускала возможности нанести удар по оппоненту.

Первый же такой шанс был использован в полной мере: в 2007 г., когда Тимошенко стала премьер-министром, НАК “Нафтогаз Украины” отобрал из подземных газохранилищ газ “Укргаз-энерго”, направив его на потребности населения и участников рынка коммунальной теплоэнергетики.

Изначально планировалось, что эта экспроприация будет временной: мол, “Нафтогазу” нужно было чем-то перекрыть образовавшуюся на пике отопительного сезона газовую дыру. Но по факту все три года премьерствования Тимошенко (с 2007 по 2010 гг.) к вопросу возврата газа структуре Дмитрия Фирташа власть не возвращалась.

С того времени единственным удачным моментом для “Укргаз-энерго” вернуть “нажитое непосильным трудом” была президентская каденция Виктора Януковича: суды как один стали принимать сторону “Укргаз-энерго”, открывшего фронт борьбы за 4,86 млрд кубометров. Но после Революции Достоинства акценты снова были смещены: 23 декабря 2014 г. Верховный суд Украины отменил решения нижестоящих инстанций, передав дело на новое рассмотрение.

С того момента в этом процессе и начался переломный момент. Так, летом 2015 г. на свет появилось решение Хозяйственного суда Киева, которым притязания “Укргаз-энерго” на миллиарды голубого топлива были признаны безосновательными. А спустя пять лет, в феврале 2020 г., это решение оставил в силе апелляционный суд.

Почему между этими решениями прошли годы? С одной стороны, этому способствовали связанные с этим процессом производства, на период рассмотрения которых он был приостановлен. Но в значительной степени так вышло еще и потому, что откровенным затягиванием ключевого судебного противостояния занимался “Нафтогаз Украины” — его юристы просили то замены мотивировочной части решения первой инстанции, то проведения многочисленных судебных экспертиз.

Но обвинять “Нафтогаз” в нечестной игре было бы явно неправильно. Во-первых, потому что в свое время именно НАК получил удар ниже пояса: в 2013 г. госкомпания решением суда была исключена из состава акционеров “Укргаз-энерго”, благодаря чему последняя стала единоличной собственностью структур Дмитрия Фирташа. Во-вторых, с потерей акционерных прав “Нафтогаз” потерял основания претендовать на миллиарды гривен причитавшихся ему дивидендов.

С этого ракурса решение Верховного суда отказать “Укргаз-энерго” в претензиях на 4,86 млрд кубометров является своеобразным восстановлении исторической справедливости. Но для “Нафтогаза” такой финал нечто большее, чем банальная экономия миллиардов гривен. Дело в том, что подчиненный ему “Укртрансгаз”, с которого компания Фирташа намеревалась истребовать газ, буквально недавно утратил свой основной актив — газотранспортную систему, и сейчас этому предприятию принадлежит только низкодоходный парк газохранилищ.

Владимир КОМАРОВ

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