Просто перестать брать кредиты. Почему Украина не сможет распрощаться с МВФ при Зеленском Перестать брать кредиты у Международного валютного фонда к 2023 г. по причине устойчивости экономики власти собирались еще в прошлом году, но теперь планы придется скорректировать.



Спасибо, дальше мы сами



12 июня Украина получила первый транш по новой кредитной линии от Международного валютного фонда в размере $2,1 млрд из общей суммы в $5 млрд, предусмотренной 18-месячной программой поддержки Украины. Деньги от МВФ на этот раз предназначены для поддержания платежного баланса, а также государственного бюджета в период экономического кризиса, усиленного эпидемией коронавируса.



А уже 15 июня министр финансов Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова" прокомментировал перспективы дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ, но в заголовках некоторых СМИ его слова прозвучали как смелый прогноз: до 2023 г. Украина может отказаться от кредитов МВФ.



Это не первое подобное заявление - отказ от сотрудничества с МВФ по причине достаточного укрепления украинской экономики прогнозировала в ноябре прошлого года тогдашний министр финансов Оксана Маркарова. Она заявляла, что ее амбициозный план - добиться завершения кредитования от МВФ до 2023 г. О намерении отказаться от программ МВФ еще в 2017 г. говорил ее предшественник, министр финансов Александр Данилюк, он отводил на достижение этой цели два года.



"ДС" решила опросить экспертов и выяснить, действительно ли украинские власти так быстро продвигают страну к финансовому благополучию, что через каких-то 2,5 года смогут завершить более чем 25-летнюю историю сотрудничества с МВФ.



Две большие разницы



Учредитель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак уточнил, что Сергей Марченко в действительности сказал не о полном завершении сотрудничества Украины с МВФ, а только лишь о том, что до 2023 г. Украине уже могут не понадобиться кредиты для финансирования именно государственного бюджета. А это - большая разница. Он пояснил, что МВФ очень редко выделяет деньги государствам именно для бюджетных нужд - обычно средства получает центробанк страны-реципиента, чтобы стабилизировать платежный баланс и поддержать курс национальной валюты. "А это - совсем другое: эти деньги нельзя использовать на пенсии, поскольку они лежат в золотовалютных резервах и уменьшают силу атак на национальную валюту", - сказал он. По словам Козака, исключения, когда деньги направлялись в бюджет Украины, были в 2015 г. и сейчас.



Радужные планы



Поэтому планы полностью отказаться от кредитов МВФ, если такие когда-либо еще будут в Минфине, откладываются на более поздний срок. По словам Сергея Марченко, отказ от финансирования бюджета за счет займов МВФ предусматривает разработанная стратегия Министерства финансов до 2023 г. Достигнуто это будет за счет детенизации экономики, увеличения доходов, большей эффективности расходов, а также благодаря повышению кредитных рейтингов Украины.



Кстати, как раз 12 июня агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины с уровня "Саа1" до "B3", и прогноз - "стабильный", то есть дальнейшего улучшения пока не ожидается. Рейтинг был повышен благодаря новой кредитной программе МВФ на $5 млрд, и в Moody's считают, что эта программа решает проблему краткосрочного финансирования Украины и, вероятно, поможет закрепит прогресс в реформах, достигнутый в последние годы.



Однако что до остальных факторов, на которые уповает министр финансов, то здесь пока прогресса не наблюдается. Например, законопроект о "нулевом" декларировании, который позволит облагать дополнительными налогами украинцев, пока только готовится для подачи в Верховную Раду. А другая нашумевшая инициатива о применение регистраторов расчетных операций (РРО) всеми (кроме ФОП I группы) хоть и принята законодательно, но еще не заработала и неизвестно, какой эффект даст - в экспертном сообществе высказывались скептические прогнозы по поводу выгоды для бюджета от этой новации.



Рано радоваться



По мнению Тараса Козака, для полного отказа от кредитования со стороны МВФ Украине еще придется выполнить немало "домашней работы", в частности, в первую очередь - обеспечить верховенство права, реформировать правоохранительные органы, провести приватизацию, побороть коррупцию на таможне и в налоговой. "Только тогда можно будет сказать, что деньги МВФ нам уже будут не нужны", - сказал он.



О необходимости проведения реформ, что позволило бы отказаться от привлечения кредитов МВФ, говорит и Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг компании Dragon Capital. А без них сделать это до 2023 г. - шансы невелики. "Это стало было бы возможным, если бы мы быстро выполнили программу. Провели бы реформы", - отметил он.



Долги наши тяжкие



Реформы позволили бы экономике быть более устойчивой, а украинским властям - более спокойными перед необходимостью обслуживать значительный внешний долг, который и был одним из факторов необходимости привлечения кредитов МВФ. По данным Минфина, внешний долг Украины по состоянию на 30 апреля этого года составляет почти 2 трлн грн (это без учета гарантированного государством долга). При этом ежегодные выплаты по внешнему долгу весьма значительные: в текущем году Украина должна направить на его погашение 486,7 млрд грн, в 2021 г. - 363,5 млрд грн, в 2022-2023 гг. - по 232 млрд грн. Но подчеркнем, что эти данные предварительны и не учитывает сумм, которые наши власти наверняка еще возьмут в взаймы за соответствующие периоды.



Однако по мнению эксперта Бориса Кушнирука, без денег МВФ будущее Украины пока кажется весьма проблематичным. Он пояснил, что сама модель украинской экономики продуцирует постоянные кризисы бюджета. "У нас - экономика сырьевая, и она чрезвычайно зависит от ситуации на внешних сырьевых рынках: когда цены на сырье растут - у нас растут поступления валюты, повышается инвестиционная привлекательность, увеличивается поступления в бюджет. Когда происходит обвал на сырьевых рынках - у нас все валится и с бюджетом - снова проблемы. И у нас такие циклы были уже несколько раз. К сожалению, пока экономика не станет эффективной с точки зрения структуры, пока в ней не вырастет доля промышленного производства, доля переработки, этой цели (освобождения зависимости от МВФ. - ред.) будет тяжело достигнуть вне зависимости от того, кто придет во власть. Даже если придет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц, он ничего не сможет сделать", - сказал он.



По мнению Кушнирука, исправить это положение за несколько лет вряд ли удастся: "Ведь мы гнобили структуру экономики в течение всех лет независимости в силу некомпетентности, отсутствия опыта и понимания, коррупции и т. д.".



Эксперт считает, что украинским властям нужно поменять саму философию отношения к долгам, особенно на государственном уровне - государство должно отойти от политики значительных дефицитов. "Если ты проводишь ответственную бюджетную политику, ты должен исходить из того же, что делают семьи рядовых граждан - они потребляют только то, что заработали, а не наращивают долги. Вывод - нужно сокращать расходы. Но из-за того, что наша экономика мала в отношении к численности населения, мало добавленной стоимости, на самые необходимые затраты, связанные с пенсионным обеспечением, с затратами на безопасность и функционирование государства - недостаточно даже тех денег, что мы собираем", - сказал он.



Впрочем, здесь следует отменить, что современные государства, в том числе на Западе, стараются проводить антициклическую политику: то есть повышать расходы и понижать налоги во время кризиса и действовать наоборот во время подъема. В той или иной мере накачка экономки ликвидностью пока что позволяет смягчать кризисные последствия. Однако, судя по планам министра финансов (увеличение доходов бюджета в кризис и оптимизация расходов), у нас другая политика. А значит деньги МВФ Украине потребуются снова и снова.



Александр Суков

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