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С Тимира по нитке

17.06.20 , Коммерсант
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АЛРОСА намерена покинуть якутский железорудный проект «Тимир», который планировала реализовывать вместе с Evraz. Компания сейчас ищет на свой пакет в 49% стратегического инвестора, однако по условиям акционерного соглашения не сможет выйти из совместного предприятия с Evraz до 2023 года. Evraz рассматривает различные варианты реализации «Тимира», однако фактически объявленный в 2013 году проект поставлен на паузу — инвестпрограмма объемом $1,5 млрд пока не принята.

АЛРОСА занимается поиском стратегического инвестора для продажи своего пакета в ГМК «Тимир», партнером по которому является Evraz, сообщил “Ъ” представитель алмазодобывающей компании. По его словам, наблюдательный совет компании включил «Тимир» в реестр непрофильных активов, подлежащих отчуждению. Но говорить о каких-то параметрах сделки или возможных покупателях пока рано, говорится в заявлении АЛРОСА. Представитель Evraz заявил “Ъ”, что компания рассматривает различные варианты реализации этого проекта, но пока рано говорить о чем-то конкретном.

«Тимир» является совместным предприятием Evraz и АЛРОСА. С 2008 года компания имеет лицензии на добычу железных руд и попутных компонентов на якутских месторождениях Горкитское, Тарыннахское, Десовское и Таежное с суммарными запасами в 5 млрд тонн. Одним из основных условий пользования участками недр является комплексное освоение всех четырех месторождений, которое должно осуществляться по единой схеме со строительством двух обогатительных фабрик и меткомплекса. Основным вариантом являлось строительство Таежного ГОКа с производством 1,5 млн тонн ЖРС, которые планируется поставлять на обогатительную фабрику и перерабатывать на «Евраз ЗСМК». Evraz приобрел контрольный пакет в проекте за 4,95 млрд руб. в 2013 году. У АЛРОСА 49% минус 1 акция, а у ВЭБа — 1 акция.

Предполагалось, что «Тимир» со временем заменит выбывающие запасы «Евразруды»,— Evraz и сейчас не обеспечен рудой на 100%, и у холдинга есть долгосрочные планы выйти на полную самообеспеченность. Главным образом это касается ЗСМК в Новокузнецке, так как НТМК обеспечивается сырьем с Качканарского ГОКа.

АЛРОСА же разочаровалась в проекте. 16 июня ее глава Сергей Иванов, выступая в ходе онлайн-заседания Ленского клуба, назвал проект результатом «ошибочного решения» по диверсификации бизнеса после кризиса 2008 года. Однако выйти из «Тимира» будет непросто. В проспекте к последнему выпуску долларовых евробондов АЛРОСА говорится, что компания, согласно соглашению акционеров «Тимира», не имеет права никак отчуждать свою долю в СП до 2023 года. В случае выхода Evraz алмазодобывающая компания может продать свои акции по такой же цене, что и он. При этом Evraz в случае своего выхода может заставить АЛРОСА продать свой пакет третьей стороне по такой же цене, что и Evraz.

По мнению Максима Худалова из АКРА, проблема месторождения в том, что его развитие увязано со строительством меткомбината и завода ГБЖ, на которое сейчас у инвесторов нет средств. Хотя и цены на руду сейчас высоки, все понимают, что это вызвано в большей степени ограничительными мерами бразильских властей (после крупной аварии на хвостохранилище Vale в 2019 году), говорит эксперт. По его словам, власти Якутии настаивают на максимально полном освоении месторождений, что приводит к бесконечным согласованиям ТЭО. В проспекте АЛРОСА говорится, что общие инвестиции в проект оцениваются в $1,5 млрд, однако на текущий момент инвестиционная программа не принята.

Евгений Зайнуллин

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