Украина возобновляет международные авиарейсы. Куда можно улететь и как себя вести в аэропортах

С понедельника, 15 июня, восстанавливается международное авиасообщение в 13 украинских аэропортах. В Госпогранслужбе напомнили, что 12 июня 2020 года правительство приняло постановление № 477, которым исключило из перечня временно закрытых пунктов пропуска 15 международных аэропортов.

«Стоит отметить, что среди 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения, в которых возобновлена работа, в 13 возможны пассажирские перевозки. После вступления в силу постановления № 477 все пункты пропуска для воздушного сообщения через государственную границу Украины будут открытыми. Закрытыми останутся 40 пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью и речной пункт пропуска в Киевском порту», - отметили в ГПСУ.

Согласно постановлению правительства, открываются пункты пропуска пограничного контроля в столичных аэропортах «Борисполь» и «Жуляны», а также во Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Измаиле, Мариуполе, Кривом Роге, Сумах , Ривном, Озерном, Черкассах, Полтаве, Сокольниках.

Для тех, кто прибывает в Украину

Принудительную обсервацию должны проходить только граждане стран с широким распространением Covid-19 (количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тыс. человек).

Не подлежат обсервации:

-дипломаты, работники международных организаций и члены их семей;

-водители и члены экипажей грузовых транспортных средств;

-члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

-лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием программы «Действуй дома».

Страны Европы останутся закрыты для большинства украинцев до июля. Еврокомиссия 11 июня приняла механизм, регулирующий допуск на территорию стран ЕС и Шенгенской зоны граждан третьих государств. Запрет на туристические поездки иностранцев, который должен был завершиться 15 июня, продлен до 30 июня.

Для тех, кто выезжает из Украины

Сейчас украинцы могут въехать в страны Европы, если:

-имеют близкого родственника, который является гражданином страны;

-имеют вид на жительство или работу;

-едут на сезонную работу и могут подтвердить это документом.

Такие же правила остаются в Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове.

Есть несколько стран, которые не закрывали границу и авиасообщение. Беларусь позволяет иностранцам въезжать, но нужно провести 14 дней в самоизоляции.

Куда еще могут отправиться граждане Украины

С 15 июня украинцев готовы принимать:

- Албания, США - без ограничений на границе;

- Великобритания - с соблюдением карантина 14 дней

- Турция - без ограничений на границе и тестированием по прибытии.

С 27 июня украинцев будет принимать Тунис - с тестированием по прибытии.

Если эпидемическая ситуация в Украине улучшится, то Кипр, Черногория, Грузия и Греция рассмотрят возможность разрешить въезд украинцам с 1 июля, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как будут работать главные аэропорты страны

Международный аэропорт «Борисполь» сообщил: с 14 июня 2020 года все рейсы будет обслуживать в терминале D. В аэропорту призывают пассажиров заранее ознакомиться с правилами аэропортов вылета и прилета, а также правилами пересечения границы и требованиями к пребыванию в стране прилета.

Аэропорт Киев («Жуляны») сообщает на своем сайте, что возобновляет полеты с 16 июня. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 на территории аэропорта будут действовать дополнительные правила безопасности себя и окружающих:

Перед входом, в терминале и на выходе придерживайтесь социальной дистанции (наклейки на полу в терминале) - 1,5 метра.

При входе в терминал проводится температурный скрининг, показатель температуры не должен превышать 38 градусов. К терминалу не допускаются лица с отметкой температуры выше 38 градусов Цельсия и с признаками острой респираторно-вирусной инфекции (кашель, одышка, насморк).

Пассажиры и сопровождающие лица не допускаются к терминалу без надетых масок / респираторов (без клапана выдоха) и перчаток.

Правильно носить защитную маску или респиратор необходимо в течение всего времени нахождения в терминале и аэропорту.

Обязательное требование - соблюдение социальной дистанции во время нахождения в терминале и аэропорту.

Вход в терминал только при наличии проездного документа.

Украинские и иностранные авиакомпании с 15 июня заявили о готовности начать международные рейсы из Украины в Австрию, Израиль, Латвию, Нидерланды, Германию, Швейцарию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины также обеспечивает возможность пересечения границы иностранными гражданами.

Ранее МИД обнародовало список стран, с которыми Украина может возобновить авиасообщение в ближайшее время.

Напомним, Украина запустила внутреннее авиасообщение с 5 июня, а международное планирует с 15 июня.







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