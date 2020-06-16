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Украина возобновляет международные авиарейсы. Куда можно улететь и как себя вести в аэропортах
С понедельника, 15 июня, восстанавливается международное авиасообщение в 13 украинских аэропортах. В Госпогранслужбе напомнили, что 12 июня 2020 года правительство приняло постановление № 477, которым исключило из перечня временно закрытых пунктов пропуска 15 международных аэропортов.
«Стоит отметить, что среди 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения, в которых возобновлена работа, в 13 возможны пассажирские перевозки. После вступления в силу постановления № 477 все пункты пропуска для воздушного сообщения через государственную границу Украины будут открытыми. Закрытыми останутся 40 пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью и речной пункт пропуска в Киевском порту», - отметили в ГПСУ.
Согласно постановлению правительства, открываются пункты пропуска пограничного контроля в столичных аэропортах «Борисполь» и «Жуляны», а также во Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Измаиле, Мариуполе, Кривом Роге, Сумах , Ривном, Озерном, Черкассах, Полтаве, Сокольниках.
Для тех, кто прибывает в Украину
Принудительную обсервацию должны проходить только граждане стран с широким распространением Covid-19 (количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тыс. человек).
Не подлежат обсервации:
-дипломаты, работники международных организаций и члены их семей;
-водители и члены экипажей грузовых транспортных средств;
-члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
-лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием программы «Действуй дома».
Страны Европы останутся закрыты для большинства украинцев до июля. Еврокомиссия 11 июня приняла механизм, регулирующий допуск на территорию стран ЕС и Шенгенской зоны граждан третьих государств. Запрет на туристические поездки иностранцев, который должен был завершиться 15 июня, продлен до 30 июня.
Для тех, кто выезжает из Украины
Сейчас украинцы могут въехать в страны Европы, если:
-имеют близкого родственника, который является гражданином страны;
-имеют вид на жительство или работу;
-едут на сезонную работу и могут подтвердить это документом.
Такие же правила остаются в Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове.
Есть несколько стран, которые не закрывали границу и авиасообщение. Беларусь позволяет иностранцам въезжать, но нужно провести 14 дней в самоизоляции.
Куда еще могут отправиться граждане Украины
С 15 июня украинцев готовы принимать:
- Албания, США - без ограничений на границе;
- Великобритания - с соблюдением карантина 14 дней
- Турция - без ограничений на границе и тестированием по прибытии.
С 27 июня украинцев будет принимать Тунис - с тестированием по прибытии.
Если эпидемическая ситуация в Украине улучшится, то Кипр, Черногория, Грузия и Греция рассмотрят возможность разрешить въезд украинцам с 1 июля, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Как будут работать главные аэропорты страны
Международный аэропорт «Борисполь» сообщил: с 14 июня 2020 года все рейсы будет обслуживать в терминале D. В аэропорту призывают пассажиров заранее ознакомиться с правилами аэропортов вылета и прилета, а также правилами пересечения границы и требованиями к пребыванию в стране прилета.
Аэропорт Киев («Жуляны») сообщает на своем сайте, что возобновляет полеты с 16 июня. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 на территории аэропорта будут действовать дополнительные правила безопасности себя и окружающих:
Перед входом, в терминале и на выходе придерживайтесь социальной дистанции (наклейки на полу в терминале) - 1,5 метра.
При входе в терминал проводится температурный скрининг, показатель температуры не должен превышать 38 градусов. К терминалу не допускаются лица с отметкой температуры выше 38 градусов Цельсия и с признаками острой респираторно-вирусной инфекции (кашель, одышка, насморк).
Пассажиры и сопровождающие лица не допускаются к терминалу без надетых масок / респираторов (без клапана выдоха) и перчаток.
Правильно носить защитную маску или респиратор необходимо в течение всего времени нахождения в терминале и аэропорту.
Обязательное требование - соблюдение социальной дистанции во время нахождения в терминале и аэропорту.
Вход в терминал только при наличии проездного документа.
Украинские и иностранные авиакомпании с 15 июня заявили о готовности начать международные рейсы из Украины в Австрию, Израиль, Латвию, Нидерланды, Германию, Швейцарию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию.
В Министерстве инфраструктуры сообщили, что решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины также обеспечивает возможность пересечения границы иностранными гражданами.
Ранее МИД обнародовало список стран, с которыми Украина может возобновить авиасообщение в ближайшее время.
Напомним, Украина запустила внутреннее авиасообщение с 5 июня, а международное планирует с 15 июня.
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