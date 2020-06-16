10 нестыковок в деле о 6 миллионах долларов

Что не так в постановочном шоу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры? И почему Артем Сытник и Назар Холодницкий получили больше негатива от спецоперации, а журналисты считают дело фейковым?

Сегодня, 15 июня, Николай Ильяшенко, который ранее был задержан по делу о взятке в $6 млн для руководителей НАБУ и САП, арестован с правом внесения залога в размере 84 млн грн. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд. При этом судья обратил внимание на позицию защиты Ильяшенко, которая заключалась в том, что он стал жертвой провокации. То есть не он был инициатором коррупционной схемы по закрытию дел против экс-министра экологии Николая Злочевского. В материалах дела указано, что ему это предложил агент НАБУ Евгений Шевченко (фигурирует как Харченко). А 14 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения другому фигуранту дела о взятке — Андрею Киче — в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в 40 млн грн.

Предыстория этого скандального дела в версии правоохранительных органов такова: 13 июня при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его “правой руки”, чиновника Управления ГФС в г. Киеве, и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн. Но совместная пресс-конференция директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого больше поставила вопросов, чем дала ответов относительно “успешной” спецоперации по неправомерной выгоде в размере $6 млн.

Уж слишком много странностей и нестыковок в деле.

1. Спецоперация и жертвы

Скажем сразу, что на совместной субботней пресс-конференции обоим руководителям антикоррупционных органов было некомфортно. Уже на уровне вопросов и ответов они не смогли внятно объяснить, каким образом они хотят доказать факт наличия связи задержанных с самими деньгами, впоследствии радостно показанными на пресс-конференции, когда, по словам Артема Сытника, автобус с деньгами был заблокирован и арестован при выезде с паркинга Киевского управления ГНС, а не в момент передачи денег. Тогда как причастные к делу лица впоследствии арестованы в офисах.

По словам народного депутата VIII созыва Игоря Мосийчука, на самом деле никто никому ничего реально не давал, просто СБУ проводило спецоперацию по разоблачению взяточников в руководстве НАБУ и САП. СБУ проводило сложную операцию, но кто-то ее слил “антикоррупционерам”, и НАБУ задержало людей, аффилированных с СБУ, и их агентов при попытке якобы дать взятку руководителям НАБУ и САП. “Но очень скоро выяснится, что изъятые деньги — это или фантики, или вещественные доказательства в уголовном производстве, которое расследует СБУ”, — считает Игорь Мосийчук.

2. Странные посредники

Непонятно, каким образом в деле появился Николай Злочевский и компания Burisma Group. Никто из сопричастных к сделке с “антикоррупционерами” не работает в компании (по крайней мере разные источники дают противоречивую информацию, что один из фигурантов был или все еще является главой юридического департамента или ушел в собственный бизнес адвокатом еще шесть месяцев тому назад), а значит, все причастные к сделке вряд ли получали какие-то приказы или просьбы от Злочевского. Парадокс ситуации в том, что собственно наличия официальных рабочих отношений с компанией Burisma ни у кого нет, и все доверенные лица не имеют между собой никаких отношений. Журналист Владимир Бойко уверяет, что “Злочевскому для общения с Сытником не нужен никакой посредник: Николай Владиславович и Артем Сергеевич давно и плодотворно сотрудничают”. Во-вторых, ни один человек в сознании никогда не будет передавать взятку Сытнику и Холодницкому одновременно. Так как они находятся в перманентном конфликте между собой. “Холодницкий сейчас вообще денег не берет, так как боится провокаций со стороны Сытника и только мечтает досидеть на своем посту до ноября, а Сытнику меньше всего надо делиться с Назаром Ивановичем”, — уверяет Бойко.

3. Спектакль с деньгами

6 млн долларов — это несуразная для украинского рынка сумма. И Злочевский, прекрасно ориентирующийся в украинских условиях, сразу же публично опровергнул принадлежность ему данной суммы и вообще к каким-либо переговорам относительно своей персоны.

“Абсолютно все в стране знали, что Евгений Шевченко — агент НАБУ, но все равно продолжали нести ему деньги миллионами”, — иронизирует и народный депутат Макс Бужанский. Странно, что вся сумма отдавалась целиком и сразу, а не частями по мере прохождения этапов закрытия дела. Должен был быть задокументирован аванс и потом передача оставшейся суммы — если постановление было реальным. А так подозрительно слишком быстро прокуроры соглашались на все без финансовых гарантий. И что они собирались делать с такой огромной физической кучей банкнот? Носить из офиса два года в сумке от ноутбука? Ну прошлый век, правда.

4. Сытник забеспокоился о бюджете

Артем Сытник так спешил закрыть дело, что, несмотря на ряд нестыковок, уже заявил, что это те деньги, которые очень нужны бюджету. Хотя ранее директора НАБУ не очень беспокоило наполнение бюджета. Вспомним, что за первые три месяца 2020 г. в государственный бюджет Украины поступило аж 14,25 тыс. грн, взысканных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. А сейчас Сытник и Холодницкий как-то быстро вынесли решение, что деньги уйдут в бюджет. А как же суд? Разве из уст правоохранителей не должно было прозвучать заявление о быстрой передаче дела в суд, вместо того чтобы заниматься политикой?

5. Профессиональный провокатор

Не верится, что опытный налоговик Николай Ильяшенко, доверенное лицо Алексея Любченко, знавший, что две недели назад по нему в прессе пошла компроматная “джинса”, поехал с ныне адвокатом, а ранее экс-директором по правовым вопросам Burisma, давать взятку Сытнику и Холодницкому через провокатора Евгения Шевченко. Как пишет Shadow Anonymous, один из главных фигурантов скандала, Евгений Шевченко, — профессиональный провокатор взяток от НАБУ.

Шевченко стал популярным после документирования переписки и разговоров участников “Свинарчукгейта” Рогозы, Гладковского, Жукова и Москаленко, с которыми он вел бизнес в “Укроборонпроме” и участвовал в разделе прибылей. С ведома НАБУ, но исключительно в интересах следствия. Он также участвовал в провокации взятки детективу НАБУ Андрею Калужинскому контрабандистом Вадимом Альпериным (с использованием видеозаписи).

Но его первым делом была провокация взятки от НАБУ (деньги за трудоустройство детективом НАБУ), жертвой которой был прокурор ГПУ Александр Матюшко. Матюшко записал внештатный негласный сотрудник НАБУ Евгений Шевченко и его приятель, глава конкурсной комиссии НАБУ Алексей Гриценко, сын Анатолия Гриценко. Оба проходили свидетелями по делу Матюшко, но Шевченко под прикрытием вымышленной фамилии Голобородько. В суде был и Виталий Шабунин.

Интересно, что вывел Матюшко на провокаторов сотрудник Академии прокуратуры Артем Штанько. Брат того Дмитрия Штанько, который записывал Дениса Ермака и давал показания в эфире Bihus.info, что брат главы ОП Андрея Ермака действительно брал деньги за трудоустройство, и, не выполнив обязательств, скрывался от подельников, чтобы не возвращать долги.

Странные совпадения, не правда ли?

6. Все против всех и новые против старых

Странным воспринимается и ситуативный союз Артема Сытника и Назара Холодницкого (которые всегда враждовали) против Венедиктовой и Баканова. Разыгранная схема с рекордной взяткой делает отставку директора НАБУ и руководителя САП на время невозможной. Поговаривают, что это Баканову не удалось взять на горячем Сытника, так как спецоперация была слита западными спецслужбами, чтобы спасти своих силовиков от увольнения. Ну и Венедиктовой пока не удастся выйти из конфликта с Холодницким.

7. Без видео и аудио

Примечательно, что никаких аудио- и видеодоказательств на пресс-конференции не было предоставлено, только сами купюры. Хотя небольшой фрагмент доказательств со стороны правоохранителей мог бы снять массу вопросов в обществе. А так это больше было похоже на театральное действо и имитацию работы, которую мы наблюдаем со стороны антикоррупционных правоохранительных органов уже пять лет.

8. Искусство зарабатывать

Узаконенный рэкет от антикоррупционеров — так назвали журналисты действия НАБУ, так как единственным выгодополучателем в данной ситуации является внештатный агент-провокатор НАБУ Евгений Шевченко, который независимо от результата дела получит своё вознаграждение. При этом Евгений Шевченко уже озвучил желание получить статус “обличителя” (викривача). Только согласно принятому Радой закону он не может им стать и, скорее всего, столкнется с иском о провокации взятки, так как провокация взятки — это уголовное преступление, и украинским законодательством это запрещено.

9. Самое быстрое дело

На спецоперацию указывают и слишком короткие сроки ее осуществления — с 3 по 12 июня. Спешили до 14 июня. Но к чему была такая спешка, если не установлено лицо, кому принадлежат деньги, кто их передавал, и не выявлено всех причастных лиц. Это больше похоже на слив дела западными спецслужбами с целью спасти самих глав НАБУ и САП.

10. Подарок Трампу

По словам Назара Холодницкого, взятка предназначалась за закрытие дела №1590, так называемое дело прокурора Кулика. Но интересно, что тому же Николаю Злочевскому подозрение не было предъявлено. А подозрение по этому делу Злочевскому лепил именно одиозный Константин Кулик, который был изгнан из Генеральной прокуратуры. Уже тогда было понятно, что “подозрение” от Кулика было незаконным. Соответственно, не совсем понятно, зачем потребовалось что-то срочно закрывать, не имея на это причин.

Но в связи с Куликом нужно вспомнить его американскую историю и совместные заявления с нардепом Андреем Деркачом против Джо Байдена и поддержке Трампа. И как тут не вспомнить очередные “пленки Деркача-2”, которые снова играют на руку Трампу накануне выборов в США. Так, может, все спешили к 14 июня не как ко дню рождения Николая Злочевского, а ко дню рождения Дональда Трампа? Просто такое невероятное совпадение. А отсюда и инсценирование спектакля с подгонкой известных имен.

Возможно, отсюда и заявление одного из фигурантов процесса Андрея Кичы на судебном заседании по определению меры пресечения, что его заманили в офис ГНС, чтобы инсценировать дело.

По словам Владимира Бойко, если бы в Украине был генеральный прокурор, то есть должностное лицо, отвечающее за соблюдение законности в государстве, то после пресс-конференции “антикоррупционеров” задержанные взяткодатели были бы немедленно освобождены. Потому что участие в этой условной спецоперации Евгения Шевченко сразу же превращает ее в тяжкое преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 370 Уголовного кодекса Украины.

Игорь ИВАХНЕНКО

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