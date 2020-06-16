Юрий Витренко прощается с Нафтогазом

Андрей Коболев зачистил госкомпанию от команды бывшего соратника.

На неделе НАК “Нафтогаз Украины” провел кадровую ротацию в рядах высшего дивизиона. Госкомпания заявила об отзыве Юрия Витренко с позиции своего представителя в наблюдательном совете ПАО “Укрнафта”, где “Нафтогазу” принадлежит 50%+1 акция. Вместо него это место будет занимать Николай Гавриленко, который уже несколько лет возглавляет еще одну структуру НАК — оператора магистральных нефтепроводов “Укртранснафта”.

“Юрий Витренко приложил заметные усилия в налаживании диалога между акционерами для оздоровления “Укрнафты”. Мы уверены, что опыт и квалификация Николая Гавриленко помогут качественно урегулировать те проблемные вопросы, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга”, — так сухой формулировкой объяснил произошедшую перестановку Андрей Коболев.

Помимо управления “Укртранснафтой” Николай Гавриленко возглавляет в системе “Нафтогаза Украины” дивизион “Нефть”. Это структура, которой на управленческом уровне подчинены все бизнесы НАК, которые в той или иной мере связаны с черным золотом.

Единственным исключением в этом списке была как раз “Укрнафта”. Она не подчинялась “нефтяному дивизиону”, что в команде Андрея Коболева объясняли специфическим статусом компании: свыше 42% акций “Укрнафты” принадлежит частным акционерам в виде структур группы “Приват” Игоря Коломойского, которые де-факто и контролируют это предприятие на управленческом уровне.

Означает ли замена Витренко на Гавриленко, что “Нафтогаз” усиливает свое влияние на “Укрнафту”? Нет. Главным образом, потому что эта перестановка является итоговым аккордом в кампании Андрея Коболева по зачистке НАК “Нафтогаз Украины” от своего заклятого партнера Юрия Витренко.

Начало этому процессу было положено месяц назад, когда Витренко потерял статус представителя “Нафтогаза” в международных арбитражах с Россией (по делу украденного “Черноморнафтогаза”) и “Газпромом” (по делу финансовой компенсации возможных потерь от прекращения эксплуатации украинской ГТС). То решение Витренко назвал заменой “футболиста на хоккеиста”, намекая на то, что заменившая его на этом поприще Елена Зеркаль не сможет дать достойный отпор Москве.

Окажется ли в этом случае Витренко прав, будет понятно уже по факту. Но в эпизоде отношений “Нафтогаза” и “Привата” по “Укрнафте” все известно заранее: несомненным лидером этого противостояния является сторона Игоря Коломойского, потому что у нового представителя НАК в “Укрнафте” Николая Гавриленко нет никаких рычагов влияния на Коломойского.

Это наглядно было продемонстрировано дважды. Первый раз в прошлом году, когда возглавляемая Гавриленко упомянутая “Укртранснафта” подписала с “приватовским” Кременчугским НПЗ договор на оказание услуг по прокачке сырья, который был более чем приемлемым для днепровской группы. Второй раз в начале этого года, когда близкий Игорю Коломойскому Александр Лазорко получил должность замглавы “Укртранснафты”.

Источник “Олигарха”, знакомый с внутренней кухней назначения Лазорко, утверждает, что это решение говорит не о близости Николая Гавриленко к “Привату”, а о его бессилии в борьбе с “Приватом”.

“Гавриленко не является человеком Коломойского, но противопоставить ему ничего не может, поэтому предпочитает держать врага “при себе”, — так объяснил наш собеседник решение о назначении Лазорко. Он прогнозирует, что по принципу “плохой мир лучше хорошей войны” Николай Гавриленко будет строить отношения и в качестве представителя “Нафтогаза” в набсовете “Укрнафты”.

Назвать эту стратегию здоровым компромиссом сложно, потому что пока представители НАК стараются “не поссориться” с Коломойским, тот вытягивает из “Укрнафты” последние соки. Но важно даже не это, а то что стратегия Андрея Коболева никак не связана со стремлением переломить ситуацию в отношениях с влиятельным частным акционером из Днепра, а обусловлена сведением личных счетов с Витренко. И компромиссов в этой войне уже никто не предполагает.

По данным “Олигарха”, параллельно с процессом по выводу Юрия Витренко из контура “Нафтогаза”, у Коболева занялись также зачисткой и его представителей в компании. Первая жертва этой кампании уже есть: недавно НАК покинул один из ближайших соратников Витренко Олег Диденко, который в госкомпании отвечал ни много, ни мало за управление пакетами акций “Нафтогаза” в десятках гор- и облгазов.

Владимир КОМАРОВ

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