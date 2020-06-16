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Цены на металлургическую продукцию демонстрируют позитивный тренд
16.06.20 , Металлоснабжение и сбыт
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Пользуясь повышением котировок лома на региональных рынках, производители с начала июня подняли ценовые предложения заготовки на $15-30.
В Китае наблюдается наиболее устойчивый спрос. Внутренние цены с начала июня выросли на $16 до $472-491/т exw с 13% НДС. Прогнозы ослабления спроса из-за сезона дождей пока не оправдываются, и китайские покупатели проявляют интерес к импортной заготовке по $400-415/т cfr. Экспортные предложения китайских компаний во вторую неделю июня выросли в среднем на $25 до $400-440/т fob.
На импортном рынке ЮВА диапазон цен, в рамках которого заключались сделки, за неделю поднялся на $10-15 до $395-415/т cfr. Наиболее привлекательной по стоимости остается заготовка от иранских экспортеров, сумевших повысить котировки до $370/т fob против $350-360/т fob неделей ранее.
Рост стоимости лома и позитивные тенденции на рынке готового проката вызвали быстрый рост цен на заготовку в Турции. На внутреннем рынке котировки поднялись сразу на $15-20 до $390-405/т exw, а к концу второй недели июня поступали предложения по $410-415/т exw и выше. Вслед за местной заготовкой поднялись и импортные цены до $385-395/т cfr. На экспортных направлениях текущие предложения турецких поставщиков составляют $3295-400/т fob, что на $25 выше, чем неделей ранее.
Аналитики «Укрпромвнешэкспертизы» прогнозируют, что ограниченные объемы предложения заготовки и текущее удорожание лома и железорудного сырья даст возможность производителям в ближайшие недели поддерживать умеренное повышение котировок заготовки в условиях постепенного роста спроса и улучшения настроений на рынке готового проката. В дальнейшем, в силу сезонного спада деловой активности в большинстве регионов, возможна умеренная понижательная коррекция цен в июле – первой половине августа.
На региональных рынках арматуры и катанки необходимость пополнения запасов, сократившихся в предыдущие месяцы из-за слабой торговли в период карантина, вынуждает трейдеров принимать повышение цен, несмотря на сохраняющиеся неопределенность и недостаточно высокий спрос на готовый прокат в строительном секторе большинства регионов. Поддержку рынку оказывает текущее повышение спотовых цен на рынке лома и железорудного сырья.
В Китае, несмотря на приближение сезона дождей, спрос строительного сектора стабилен. Внутренние цены арматуры и катанки во вторую неделю июня подросли на $2 до $538/т и $548/т exw с 13% НДС. Еще на $7 планирует повышение цен в середине июня компания Shagang Group. Несмотря на рост производства стали, запасы проката на заводах CISA в последнюю декаду мая сократились на 10,7%. Суммарные запасы арматуры и катанки у трейдеров с конца мая снизились на 603 тыс. т. до 11,6 млн. т.
Импортные рынки ЮВА демонстрируют положительную динамику, цены на арматуру за неделю выросли до $438-470/т cfr против $428-450/т cfr неделей ранее. Минимальные цены на катанку выросли на $15 и варьируются в диапазоне $445-465/т cfr.
Ожидается повышение цен в странах Персидского залива в связи с возобновлением строительных проектов в июле. В последние два месяца внутренние цены на арматуру оставались в диапазоне $436-460/т exw. Котировки на импортном рынке на прошедшей неделе выросли на $7-10 до $420-430/т cfr.
Рост котировок лома и оживление спроса в строительном секторе вызывают быстрый рост на рынке арматуры и катанки в Турции. Внутренние цены на арматуру за неделю поднялись на $23-24 до $430-444/т exw, катанка выросла в цене на $22 до $450-469/т exw. Предложения турецких компаний на экспортных направлениях за неделю выросли на $10-15 до $420-435/т fob по арматуре и $440-455/т fob по катанке.
По словам аналитика «Укрпромвнешэкспертизы» Гнитецкого Олега, с начала июня цены на арматуру на вторичном рынке Украины выросли по нижнему уровню на 500 грн., а по верхнему на 80-100 грн. С учетом курсовых колебаний, средний уровень долларовых цен поднялся на $14. Повышательные настроения на вторичном рынке усиливаются благодаря постепенному оживлению спроса и поступающей информации о недостаточных объемах наиболее ходовых позиций арматуры 8-14 мм на складах. Другая ситуация складывается в сегменте катанки, где спрос остается недостаточно высоким. С начала июня верхний уровень цен на катанку снизился на 600 грн., средняя долларовая цена упала на $7.
Согласно прогнозам экспертов УПЭ, оживление деловой активности по мере выхода из карантина большинства регионов и укрепления оптимистических ожиданий восстановления спроса со стороны инфраструктурных проектов при государственной финансовой поддержке продолжит восходящий тренд на рынке в июне. После размещения первоочередных заказов покупатели будут снижать активность в период сезонного спада потребления в июле – августе, что может привести к умеренной коррекции цен.
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