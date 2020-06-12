Коронавирусный антирекорд. Когда в Киеве снова закроют метро

Власти оказались в весьма затруднительном положении: количество случаев заболевания коронавирусом растет, но ужесточать карантин уже поздно.

По состоянию на утро 11 июня в Украине зафиксировано 29 070 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки было выявлено 689 случаев. Это абсолютный антирекорд за все время тестирования: таких показателей в Украине еще не было. Предыдущий антирекорд по новым случаям заражения — 588 человек за сутки — был установлен 4 июня.

При этом по всей стране продолжается послабление карантина. Некоторые рестораны и кофейни уже могут принимать гостей в своих залах, остальные — на летних площадках, ходят поезда, работают детские садики. С 25 мая в Киеве полноценно заработал общественный транспорт, люди, сидевшие два с половиной месяца на самоизоляции, начали возвращаться в офисы. И вот, три недели спустя в стране фиксируют один антирекорд за другим.

И хотя министр здравоохранения Максим Степанов обижается, что люди забыли о мерах безопасности, и грозится ужесточить карантинные меры, верится ему с трудом. Так уж устроен человеческий мозг — мы привыкаем к опасности, со временем адаптируемся даже к самым жестким форс-мажорам. Украинцы свыклись с коронавирусом и учатся жить с ним, свято веря, что именно им повезет и болезнь обойдет их стороной.

Кроме того, люди не слишком-то доверяют официальной статистике, поэтому одни считают, что государство умалчивает количество заболевших и смертей от коронавируса, другие — что преувеличивает, пытаясь запугать (и тут совсем не помогают заявления главного санврача Ляшко о том, что парки закрывали, чтобы повысить у людей ощущение тревоги). В результате каждый выбирает для себя более удобную версию. А ведь намного проще верить, что болезнь неопасная или что ее вовсе не существует.

На улице жаркое лето, и загнать украинцев назад в квартиры кажется невыполнимой миссией. Да что там говорить, фактически в Украине карантин завершился не 25 мая, а первого — когда наступили первые теплые деньки и люди с радостью ринулись жарить шашлыки и отдыхать на природе. Потом погода немного помогла — в дождь никуда выходить не хочется, можно и дома на самоизоляции посидеть. Но ведь сейчас за окном +32, и сидеть в тесной хрущевке очень сложно.

Отдельный вопрос — как носить маски в такую жару. Раскаленным воздухом дышать трудно, и украинцы, которые и раньше носили маски на подбородке, теперь и вовсе их игнорируют. Ведь даже президент Владимир Зеленский пил кофе вместе с главным санитарным врачом Виктором Ляшко, и никаких масок у них и в помине не было. За нарушение карантина президентской компании все-таки пришлось заплатить штраф, но в реальной жизни строгость украинских законов уж слишком часто компенсируется необязательностью их выполнения.

Поэтому власти оказались в патовой ситуации. С одной стороны, игнорировать повышение уровня заболеваний и летальных случаев от коронавируса нельзя, с другой же — снова поставить страну на паузу не получится. Жестких карантинных мер не выдержат не только обычные граждане, но и бизнес, который и так понес большие убытки из-за двухмесячного простоя. Поэтому и местным властям, и Минздраву остается делать вид, что все идет по плану и никакой проблемы нет. Власть плачется, люди разводят руками.

Виктория БИЛЯВСКАЯ

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