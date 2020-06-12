Миллионы в никуда: почему набсоветы не спасают от коррупции и олигархов

Набсоветы не показывают эффективности.

Независимые члены наблюдательного совета ПАО “Магистральные газопроводы Украины” считают необоснованным увольнение главы набсовета и грозят отставкой, если его не восстановят в должности. “Апостроф” выяснял, почему возникают подобные скандалы в руководящих органах госкомпаний, и выполняют ли набосоветы своих функции по противодействию коррупции.

В государственной компании “Магистральные газопроводы Украины” (МГУ) разразился скандал: двое независимых членов наблюдательного совета Ян Чадам и Карина Лучинкина грозят уйти в отставку, если в должности главы набсовета не будет восстановлен Вольтер Больтц, уволенный в конце мая.

Чадам и Лучинкина считают, что Больтца уволили необоснованно, а само решение об увольнении, принятое Министерством финансов Украины, которое является единственным акционером МГУ, является вмешательством в деятельность набсовета.

Они обратились с соответствующим письмом к главе Минфина Сергею Марченко с просьбой пересмотреть решение об увольнении Больтца. В противном случае эти двое членов наблюдательного совета не исключают своей отставки.

Мы, ниже подписавшиеся

Немного истории. ПАО “Магистральные газопроводы Украины” было создано в 2016 году в рамках выполнения Украиной требований Третьего энергопакета ЕС, согласно которому одна и та же компания не может заниматься продажей газа и его транспортировкой. Поскольку эти функции совмещала НАК “Нафтогаз Украины”, в рамках так называемого анбандлинга (разделения) из структуры холдинга была выделена газотранспортная система (ГТС) Украины, независимым оператором которой и стало ПАО МГУ.

Первый состав наблюдательного совета компании был назначен в феврале 2018 года. В него как независимые члены вошли упомянутые Больтц, Чадам и Лучинкина, а также Фабрис Нуайлан. Государство в набсовете представляли Константин Марьевич и Адомас Аудицкас. В апреле 2018 года набсовет возглавил Вольтер Больтц.

На сегодня после увольнения Больтца (на сайте МГУ он еще числится в составе набсовета) в наблюдательном совете остаются пять членов. В команде представителей государства также произошли изменения — вместо Константина Марьевича в набсовет в августе 2019 года вошел Виктор Пинзеник, бывший вице-премьер и министр финансов Украины, экс-нардеп нескольких созывов.

Минфин обещает избрать нового независимого члена набсовета на прозрачном конкурсе. Кто возглавит наблюдательный совет, пока неизвестно.

В своем письме Чадам и Лучинкина, помимо прочего, упирают на то, что в июне должны завершиться процедуры сертификации оператора украинской ГТС. А сертификация, в свою очередь, является одним из условий выполнения контракта на транзит российского газа в Европу через Украину, и необдуманные шаги, к коим авторы документа, очевидно, относят и увольнение Вольтера Больтца, якобы ставят под угрозу этот транзитный контракт.

Вместе с тем, еще 29 мая, когда, собственно, и был уволен Больтц, заместитель главы набсовета Адомас Аудицкас заявил, что это решение не будет иметь негативного влияния на работу оператора ГТС.

В письме Чадама и Лучинкиной, помимо прочего, содержится пассаж, который часто используют уволенные и ожидающие увольнения топ-менеджеры и члены наблюдательных советов госкомпаний, в котором говорится, что решение об отставке Больтца является негативным сигналом международному сообществу, а также независимым членам набсоветов других госкомпаний, что их могу в любой момент уволить без всяких на то оснований.

Кстати, если уж на то пошло, увольнение Вольтера Больтца беспричинным назвать нельзя — в соответствующем решении собрания акционеров компании сказано, что причиной увольнения является ненадлежащая организация работы набсовета.

Почетная пенсия для топ-менеджеров

Наблюдательные советы появились во многих государственных компаниях Украины как “предохранитель” от коррупции — с тем, чтобы чиновники не могли оказывать влияние — и давление — на эти компании в своих интересах и/или в интересах конкретных финансово-промышленных групп (ФПГ). Ведь не секрет, что госкомпании и госпредприятия являются питательной средой для коррупции, состоящей, прежде всего, в том, что упомянутые чиновники и ФПГ получают прибыль от работы таких организаций — за бюджетный счет, заметим.

В набсоветы, помимо отечественных специалистов, приглашают и иностранцев, а те с радостью принимают приглашения, ведь они получают довольно приличное вознаграждение.

Учитывая, что некоторые люди входят не в один наблюдательный совет, а сразу в несколько, получается очень неплохо — речь идет в прямом смысле о миллионах.

В разговоре с “Апострофом” эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян отметил, что работа наблюдательных советов в Украине напоминает японскую модель, где людям, проработавшим в компании в течение всей жизни (а в Японии это очень распространено), особенно на руководящих должностях, устраивают почетную пенсию в виде некой должности, где нет особой ответственности, и где не нужно особо напрягаться.

От себя добавим, что Украина в этом плане стала такой “японской компанией” в масштабах всего “делового Запада”, где таким образом трудоустраиваются бывшие топ-менеджеры международных компаний и государственных организаций.

По словам Егора Кияна, члены набсоветов очень часто практически не влияют на принятие решений в компаниях.

“Правда, есть и организации, где роль набсоветов достаточно серьезна, но в них заметна и роль различных стейкхолдеров, в частности, олигархов, которые через набсоветы расшатывают ситуацию, осуществляя прессинг на руководителей, чтобы они принимали решения в пользу этих стейкхолдеров (при условии, что менеджмент уже не подконтролен им, — “Апостроф”), — говорит эксперт. — А таких набсоветов, которые бы эффективно исполняли свои функции — очень и очень мало. В основном туда идут или ради денег, или ради лоббирования чьих-то интересов”.

Если же проанализировать рейтинг прозрачности и финансового здоровья государственных предприятий, то оказывается, что далеко не все хорошо во многих организациях. А это значит, что наблюдательный совет в такой компании наверняка играет не ту роль, которую должен.

Негосударственные госкомпании

Действия (а часто и бездействие) наблюдательных советов, равно как и топ-менеджеров госкомпаний, очень часто вызывают вопросы. Так, например, благодаря стараниям журналистов-расследователей стало известно, что госкомпания “Центрэнерго” закупала уголь у фирм, связанных с олигархом Игорем Коломойским, при этом сам уголь по своему происхождению был российским. И продавался этот уголь со значительной наценкой. В это же самое время украинский уголь лежал на складах.

И здесь возникает еще одна опасность, в первую очередь, для стратегических отраслей.

“В последние несколько лет постепенно и аккуратно все предприятия государственной формы собственности были выведены из-под управления государства”, — сказал в комментарии изданию руководитель специальных проектов научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев.

По его словам, сделано это было путем акционирования таких предприятий. В результате, практически ни одна из контролирующих структур не имеет возможности осуществлять проверки в таких компаниях.

Что касается наблюдательных советов таких компаний, то в них, как отметил Рябцев, вместо представителей государственных структур, например, заместителей профильных министерств, вводились так называемые независимые члены: “При этом многие не имели опыта работы по данному профилю — например, в “Укрзализныцю” взяли журналиста (бывший журналист Сергей Лещенко, — “Апостроф”). В результате, в наблюдательных советах государство оказалось в меньшинстве”.

Кроме того, отметил Рябцев, независимые наблюдательные советы “очень часто оказываются вполне даже зависимыми от людей, которые всю эту реформу государственных предприятий затеяли.

Замкнутый круг

По словам Геннадия Рябцева, борьба за контроль над этими псевдо-государственными компаниями, которые остаются лакомыми кусками для групп влияния, выражается в многочисленных скандалах, которые связаны с назначениями и увольнениями, как членов правления, так и членов наблюдательных советов.

Что собой представляет скандал в ПАО “Магистральные газопроводы Украины”? Эксперты считают, что это — давление и шантаж.

При этом, по словам Геннадия Рябцева, разрешить сложившуюся ситуацию достаточно просто: “Их всех надо оттуда гнать”.

Егор Киян, который также допускает, что демарш членов набсовета МГУ является элементом давления, отмечает, что их отставка (состоявшаяся Вольтера Больтца и возможная Яна Чадама и Карины Лучинкиной, — “Апостроф”) не решит главную проблему: станет ли наблюдательный совет независимым после прихода в него новых людей?

“Вопрос — к системе в целом, ведь не исключено, что попытаются внедрить кого-то, кто будет лоббировать чьи-то интересы”, — пояснил эксперт.

А, значит, все идет по кругу, порочному, заметим. Но что можно утверждать с большой долей уверенности, так это то, что создание независимых советов госкомпаний, во многом себя не оправдало, поскольку не решило основную задачу — чтобы эти компании работали в интересах не отдельных, а всех украинских граждан.

Виктор АВДЕЕНКО

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