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Немецкие коммунальщики помогут Thyssenkrupp перейти на водород при выплавке стали
Немецкое коммунальное предприятие RWE планирует массовое производство водорода из возобновляемых источников энергии в рамках соглашения о поставках с Thyssenkrupp, чтобы крупнейший производитель стали в Германии мог постепенно заменить уголь на водород в своих доменных печах.
RWE, которая сильно зависит от угля, может войти в водородный бизнес благодаря изменениям в законодательстве Германии после того, как берлинские политики завершают разработку стратегии по смещению крупнейшей экономики Европы в сторону низкоуглеродных источников энергии.
Сталеплавильное производство, являющееся одной из наиболее загрязняющих промышленных отраслей, на которую приходится 7-9% глобальных выбросов парниковых газов, долгое время считалось идеальным вариантом для использования водорода, который создается путем разделения воды на две составляющие с помощью электричества
Как стало известно журналистам Reuters, водородная электростанция мощностью 100 мегаватт, которую RWE планирует построить в штате Нижняя Саксония, могла бы поставлять водород для сталелитейных предприятий Thyssenkrupp в Дуйсбурге к середине десятилетия.
По окончании строительства, новая электростанция будет поставлять 1,7 тонны газообразного водорода в час, или около 70% необходимого топлива для доменной печи, которую Thyssenkrupp планирует установить с конкретной целью - использовать ее на водороде, а не на сильно загрязняющем угле.
Этого будет достаточно для производства 50 000 тонн климатически нейтральной стали в год, примерно столько же, сколько нужно для производства такого же количества новых автомобилей.
«Климатическая нейтральность в сталелитейном секторе возможна, и мы ускоряем переход в отношении нашего производства», - сказал Бернхард Осбург, исполнительный директор Thyssenkrupp Steel Europe. «Нигде нельзя использовать водород с такой же эффективностью для защиты климата, как в стали».
Запланированное партнерство приближает Thyssenkrupp и RWE, крупнейшего в Европе источника излучения, к их цели стать полностью климатически нейтральными к 2050 и 2040 годам соответственно.
Инициатива последовала за объявлением Германии о выделении 9 миллиардов евро инвестиций для расширения водородных мощностей в стране и за рубежом в рамках национальной стратегии, направленной на то, чтобы сделать страну ключевым поставщиком технологий во всем мире.
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