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Какие цены этим летом выставят украинские курорты
В этом году украинские курорты ждут 5 млн туристов, которые обычно отдыхают за границей .
С отпуском за границей этим летом непонятно, как сложится. В теории некоторые страны открывают для украинцев границы или туристические коридоры (Турция, Грузия, Греция, Кипр и так далее), но, скорее всего, путешествия не будут такими массовыми, как до коронавируса.
Подхватить отдыхающих уже готовятся украинские отельеры. Фактически летний сезон может полноценно открыться уже с 10 июня. С этой даты власти обещают разрешить работу баз отдыха.
“Ждем пика спроса на внутренний туризм — Карпаты, черноморские курорты. В этом году могут выстрелить азовские курорты, они менее людные и подешевле”, — говорит руководитель сектора туризма проекта ERA USAID Александр Файнин.
Отечественный турбизнес готовится даже к дефициту мест в гостиницах и, понятно, — к высоким заработкам.
“Не исключено, что будет рост цен в разгар сезона. При этом сервис особо не поменяется — он, как был так и останется посредственным. Так что украинцам стоит готовится к тому, что платить придется как за Турцию или Египет, а то и дороже, а вот что вы в итоге за эти деньги получите — вопрос”, — говорит Файнин.
“Страна” разбиралась как и за сколько можно будет отдохнуть этим летом в Украине.
На пляж — только с 36,6 и без детских лагерей
В Украине постепенно снимают туристические ограничения. Так, на ближайшем заседании Кабмина могут отменить запрет собирать туристические группы больше 10 человек. Численность группы будет по вместимости автобуса — до 50 человек. Это позволит агентствам набирать полноценные группы и ездить по маршрутам фактически в прежнем режиме.
Также с 10 июня могут возобновить работу базы отдыха. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
“Согласно с нашим планам выхода с карантина, следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, установленных Министерством здравоохранения”, — сказал он.
Но Степанов добавил, что итоговые решения будут принимать на местах — в зависимости от эпидемиологической ситуации, а она везде разная. К примеру, на Западной Украине — в Черновицкой и Львовской области — по базам отдыха могут быть вопросы.
Более конкретные правила отельеры вырабатывают с местными властями. Скажем, в Николаевской обладминистрации недавно прошло совещание с участием представителей турбизнеса Лугового, Морского, Рыбаковки и других городов.
По итогу решили, что летний сезон там открывают уже с 10 июня, но с условиями.
Скажем, на каждой базе должен быть изолятор на случай обнаружения больных, также отдыхающим станут регулярно мерить температуру и посоветуют не пить воду из-под крана. В Коблево решили взяться за стихийную торговлю, пугают торговцев штрафами в 17 тысяч гривен.
Ассоциация индустрии гостеприимства предложила властям свой список правил. В нем, в частности, загрузка номерного фонда не более чем на 50%, нанесение разметки для социальной дистанции в 1,5 метра, постоянная дезинфекция, обязательное дежурство медперсонала (1 врач на 30 отдыхающих, н не менее двух на отель, квалификация — не нее медсестры). Также в том перечне — обязательное измерение температуры отдыхающим и персоналу. При подозрении на коронавирус человека поместят в изолятор до приезда “Скорой”.
Впрочем, пока эти правила официально не утверждены. Но то, что ограничения будут — это факт. И по этой причине некоторые отдыхающие, которые не хотят, чтобы им каждый день мерили температуру перед выходом на пляж, предпочтут частные квартиры и дома. Последние, кстати, начали разметать еще перед майскими праздниками. Люди готовы арендовать особняки на морском побережье на месяц, а то и на все лето, несмотря на высокие цены (до 7-10 тысяч долларов в месяц).
Что в этом году может полностью сорваться, так это сезон детского оздоровительного отдыха. Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что детские лагеря лучше не открывать. Причина — даже не столько угроза заразиться коронавирусом в самом лагере, сколько кишечные инфекции — главный бич детских баз отдыха.
Отравившихся детей будут везти в местные инфекционки, а уже там они рискуют подцепить еще и коронавирус, — пояснил Ляшко.
“Вместо лечения кишечной инфекции, мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации”, — сказал Ляшко.
В Одессу, Карпаты, на деревню к дедушке
По словам главы Ассоциации индустрии гостеприимства Александра Лиева, карантинные ограничения уже сильно подкосили туристический рынок. “Удачей для отрасли будет минус в 30-35%, по сравнению с прошлым годом, но можем упасть еще больше”, — считает он.
Лиев пояснил: традиционно по Украине путешествует порядка 20 млн человек в год. Из них 8 млн приходится на первое полугодие и 12 млн — на второе. Но в этом году итог первого полугодия — всего миллион туристов. “Всегда пик путешествий был в марте-июне. В этом году из-за карантина все остановлено. Чтобы наверстать упущенное, нам нужно за лето и осень принять 19 млн туристов”, — отмечает эксперт.
То есть, не исключено, что со снятием всех ограничений путешествовать по стране поедут и те, кто отложил поездку из-за коронавируса (начнет реализовываться отложенный спрос), и те, кто поехал бы за границу, но не сможет из-за пандемии и банально из-за того, что нету денег.
Многие туристический агентства, которые ранее ориентировались в основном на выездной туризм, в этом году продвигают отечественные курорты. К примеру, как рассказал нам руководитель сети “Феерия мандрив” Игорь Захаренко, они запустили на все лето еженедельные туры в Карпаты по 3 тысячи гривен. И желающие поехать есть, — говорит он.
Не исключено, что туристов будет так много, что на всех попросту не хватит мест.
“Даже в прошлом году в июле-августе ключевые курорты были заполнены под завязку. По Одессе и Карпатам заполняемость номерного фонда была 100%. Принять людей больше они уже просто не смогут”, — говорит Лиев.
По данным Booking, сейчас с датами отдыха с 1 по 8 июля в Одессе доступно порядка 1900 объектов размещения.
Интересно, что пока писался этот текст количество вариантов уменьшилось сразу на 30 штук. По многим вариантам приписка: осталось всего 1-2 номера. Скажем, в апартаментах Sea View Odessa, где двухместный номер стоит 13,3 тысячи на неделю, осталось два, в Royal Apartament (21,4 тысяч за номер на 7 дней) и более бюджетном Boomerang Baron Suites (7,9 тысяч гривен за неделю) — по одному свободному номеру.
Александр Файнин прогнозирует, что люди начнут выбирать более доступные по цене и менее людные курорты, в частности, азовские.
“Там в последние годы появилось немало гостиниц и баз отдыха неплохого уровня. Скажем, номер в новом отеле уровня три звезды с бассейном в Кирилловке стоит порядка 2-2,5 тысяч гривен в сутки, что, минимум, в 1,5 раза дешевле, чем такой же возле Одессы”, — рассказал он.
К тому же в регионе более-менее благополучная ситуация по каронавирусу. В той же Кириллове официально — ноль больных, в Бердянске — всего 10 человек.
Правда, не факт, что там будет широкий выбор гостиниц и номеров. На Booking уже сейчас на 1-8 июля есть только 84 варианта и по некоторым уже заканчиваются места.
Самый дорогой — Beluga holiday club hotel, номер в котором стоит больше 27 тысяч на двоих на неделю. Но есть и бюджетные варианты, скажем, двухместный номер в гостином дворе “Дача” стоит 600 гривен в сутки, а в Aloha 700 гривен. За такие деньги предлагается жилье с кондиционером, бесплатный вай-фаем, общей кухней.
Также эксперты прогнозируют повышение спроса на базы отдыха в не туристических регионах, скажем, Черкасской, Полтавской областях. Понятно, что надолго туда вряд ли поедут, но вот на 3-5 дней уже начали бронировать.
Лиев считает, что этим летом выстрелит “зеленый туризм”,”экосадыбы”, то есть, спокойный и уединенный сельский отдых без соседей, с природой и нехитрыми развлечениями (лес, рыбалка и другое).
“Ежегодно этот сегмент увеличивается приблизительно на сотню объектов. Появляются небольшие садыбы на 10-15 гостей. Все душевно, вкусно, спокойно, без толпы. На уик-энд люди туда поедут”, — говорит Лиев.
Дом “Тихая жизнь” в селе Смерекова Закарпатской области выставлен за 1200 гривен в сутки плюс 350 гривен с человека за трехразовое питание.
Что будет с ценами
С ценами на отдых сейчас — полная неразбериха.
Как рассказал нам Александр Файнин, у каждого отеля — своя “формула”. “Некоторые гостиницы оставили ценник на уровне прошлого года, некоторые даже дали скидку, чтобы привлечь туристов. Но, понятно, что если в сезон все будет забито, цены сразу резко вырастут”, — говорит он.
По словам Александра Лиева, себестоимость туристических услуг в этом сезоне увеличилась.
“В карантин отрасль стояла, но налоги начисляли. Хотя и обещали не насчитывать налог на недвижимость и на землю, но на самом деле их нет только за март. И за апрель, и за май нужно платить. Для санаториев это громадные траты — среднестатистическая здравница заплатит до 3-5 млн гривен. При том, что все это время она простояла пустой и в огромных убытках.
После выхода из карантина тоже будет непросто. Требования по дезинфекции, неполной загрузке номерного фонда — все это дополнительные затраты.
Но “жира” ни у кого сейчас нет, и куда списывать убытки и дополнительные затраты — непонятно. 10% санаториев могут обанкротиться, остальным придется закладывать все дополнительные расходы в ценник”, — говорит Лиев. И еще непонятно, как отельеры взвинтят цены, если официально будет ограничение заселят не более половины номерного фонда.
То есть, отдых в Украине, которые и ранее не отличался особой дешевизной, в этом году может еще больше подорожать. По популярным направлениям цены могут вырасти до 20% и больше.
Фактически номер в более-менее приличном отеле с бассейном обойдется в 100-150 долларов в сутки и дороже. Это без питания, экскурсий, развлечений и т.д. В среднем бюджет на семью из трех человек на неделю отдыха на украинских морских курортах может дотягивать до 2 тысяч долларов и выше. Конечно, есть и более бюджетные варианты, но ценовая категория отдыха уровня 3-4 звезды именно такая.
За такие деньги вполне можно поехать в ту же Турцию или Египет. “При этом такого сервиса, как в той же Турции, в Украине отдыхающие пока не получат”, — говорит Файнин.
Скажем, в той же Кирилловке, где номер клубного отеля стоит больше 27 тысяч гривен на неделю, нет нормальных сетевых магазинов, есть вопросы по ресторанам и развлечениям. В Одессе, где все это вроде бы и есть, цены на еду, проживание и услуги в разгар сезона такие, что дешевле съездить на средиземноморский курорт.
“У внутреннего туризма появился шанс заполучить те 5 млн украинских туристов, который каждый сезон едут за границу и дома не отдыхают. Но сумеет ли он воспользоваться этим шансом — вопрос. Туристическая сфера сейчас находится не в лучшей форме. Нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому многие не считают нужным развивать бизнес. Да и отношение властей демотивирует. На словах обещают одно, а на деле бизнес чувствует ложь и профанацию”, — подытожил Александр Лиев.
“Деньги, которые изначально заложили в бюджет на развитие туризма — 240 млн гривен — в итоге забрали. То есть, продвижение и инфраструктурные объекты — все это бизнесу придется делать самостоятельно”, — добавил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.
Людмила КСЕНЗ
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