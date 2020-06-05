Як провертають мільйонні схеми на Одеському припортовому заводі

Керівництво Одеського припортового заводу скасувало конкурс з відбору постачальника давальницької сировини і продовжило співпрацю з маловідомою компанією, яка формує борги перед заводом і забирає собі 80% прибутку від продажу добрив.

Одеський припортовий завод (ОПЗ) – найбільший виробник мінеральних добрив в Україні, який розташований на березі Чорного моря в порту "Південний".

Підприємство належить державі та знаходяться в управлінні Фонду державного майна.

Привабливість ОПЗ, крім його виробничих потужностей, ще в тому, що він є монополістом з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

Завод є кінцевим пунктом міжнародного аміакопроводу "Тольятті – Горлівка – Одеса". Трубопровід з'єднує три виробника аміаку: російські "Тольяттіазот" та українські "Стирол" і ОПЗ.

Українською частиною аміакопроводу управляє державне підприємство "Укрхімтрансаміак". Водночас Одеський припортовий завод оперує перевалкою аміаку з трубопроводу на танкери.

Як Фірташ, а потім Порошенко контролювали ОПЗ і загнали його в збитки

В період президентства Віктора Януковича його політичний партнер – олігарх Дмитро Фірташ отримав неформальний операційний контроль над ОПЗ.

Як повідомляв БізнесЦензор, одна компанія Фірташа продавала газ ОПЗ, який він переробляє в добрива, а інша – ці добрива викуповувала і постачала на експорт.

Зокрема, весь 2013 рік кіпрська Ostchem Holding Фірташа продавала ОПЗ газ по $430 за тисячу кубічних метрів. При цьому, вона купувала газ у російського "Газпрому" по $265 за тис. кубів. Прибуток від операцій з продажу газу акумулювався на кіпрській і швейцарській компаніях олігарха.

Агентство Reuters повідомляло, що дешевий газ від "Газпрому" компанії Фірташа отримували протягом 2012-2013 років. В цей період компанії олігарха могли заробити на перепродажі газу в Україні $3,7 млрд.

Далі вироблені на ОПЗ добрива інша компанія викуповувала по ексклюзивному контракту та постачала на експорт. Так в 2013 році швейцарська компанія NF Trading AG Фірташа стала єдиним покупцем аміаку і карбаміду ОПЗ. При цьому, більшість угод були укладені із заниженими цінами.

В результаті, у 2013 році, коли компанії Фірташа почали активно "співпрацювати" з ОПЗ, збиток заводу виріс до 1,14 млрд грн з 116 млн грн в 2012 році.

Окрім того, ОПЗ заборгував OstChem Фірташа за поставки газу $193 млн, плюс відсотки. Стягнути борг компанія намагається через суди.

В 2014 році, після Революції гідності, в Україні змінюється влада і президентом стає Петро Порошенко. Дмитра Фірташа затримують в Австрії і беруть під домашній арешт – ФБР США підозрює його в міжнародній корупції.

Після зміни влади контроль над ОПЗ переходить до рук оточення Порошенка та представників політсили "Народний Фронт".

Так, підконтрольні колишньому депутату НФ Миколі Мартиненку компанії продавали газ заводу. Водночас, компанії з орбіти Ігоря Кононенка викуповували добрива ОПЗ за заниженими цінами і продавали на експорт.

Фінансовий стан заводу погіршувався і для продовження його роботи Кабмін зобов'язав НАК "Нафтогаз України" постачати газ на ОПЗ. В результаті, борг ОПЗ перед НАК становив 1,5 млрд грн.

Перехід на давальницьку схему

Акумулювавши 9 млрд грн боргів перед "Нафтогазом", компаніями Фірташа та іншими контрагентами, найбільший виробник азотних добрив в Україні вже не міг самостійно випускати добрива через відсутність обігових коштів та ризики арешту вироблених добрив з ініціативи кредиторів.

Після двомісячного простою, в березні 2017 року ОПЗ почав працювати за давальницькою схемою. Першим постачальником газу стала "ЕРУ Трейдинг". На той момент компанія була крупним імпортером газу і належала Андрію Фаворову, Дейлу Пері та Ярославу Мудрому.

"ЕРУ Трейдинг" пропрацювала з ОПЗ до зими. В грудні 2017 року на заводі змінився давальник – ним стала "Всеукраїнська Енерго Компанія" (ВЕК) Олексія Дубаса.

Однак робота з цим партнером тривала недовго, оскільки в квітні 2018 року ВЕК несанкціоновано відібрала з газотранспортної системи газу на 500 млн грн і не заплатила за ресурс.

З того часу робота ОПЗ була зупинена. А толінгова схема була єдиним можливим варіантом запуску ОПЗ в умовах провалу декількох спроб приватизації підприємства і накопиченої заборгованості за газ перед НАК "Нафтогаз", яка виросла до 2,2 млрд грн.

У липні 2019 року ОПЗ підписав новий давальницький контракт з ТОВ "Агро Газ Трейдинг".

Олександр Горбуненко - директор АгроГазТрейдинг та Микола Синиця - в.о. директора ОПЗ

Компанія перемогла, незважаючи на те, що конкурент на конкурсі – компанія IBE Trade запропонувала найвищу ціну.

Договір ТОВ "Агро Газ Трейдинг" діяв до грудня 2019 року. Однак наприкінці року наглядова рада ОПЗ погодила додаткову угоду з ТОВ "Агро Газ Трейдинг" до договору про переробку давальницької сировини і, таким чином, роботу з компанією було продовжено до 30 квітня 2020 року.

ТОВ "Агро Газ Трейдинг" було зареєстровано в кінці 2016 року на 19 поверсі бізнес-центру Парус, співвласником якого колись був Дмитро Фірташ. В тому ж БЦ знаходилась юридична адреса його компаній.

Офіційно компанія належить маловідомим бізнесменам Олександру Горбуненку, зареєстрованому в Донецьку та Володимиру Колоту з Білої Церкви Київської області.

На момент створення розмір статутного капіталу "Агро Газ Трейдинг" становив 1 тис. грн (зараз він – 9,2 млн грн). Однак, як повідомила Економічна правда, це не завадило їй в 2017 році стати ексклюзивним постачальником карбаміду виробництва ОПЗ, коли давальником на заводі була "Еру Трейдинг" Фаворова.

У січні 2020 року керівництво ОПЗ оголосило новий конкурс з відбору постачальника газу на давальницьких умовах для роботи підприємства в травні-грудні.

Конкурс відбувся 5 березня і участь в ньому взяли аж шість компаній, серед яких: відома корпорація IBE Trade, Торговий дім "Сокар Україна", одна з найбільших приватних газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння", швейцарська Maddox, відомий одеський трейдер "Юг-Газ" та вже згадана "Агро Газ Трейдинг".

В розпорядженні БЦ опинився протокол результатів конкурсу, згідно з яким перемогу отримала "Укрнафтобуріння", яка запропонувала найвищу ціну на переробку аміаку та карбаміду: $39,5 за тонну та $77 за тонну відповідно. На другому місці опинилася компанія "Агро Газ Трейдинг" з пропозицією $40 та $67,5 відповідно.

Однак, незважаючи на проведений прозорий конкурс, з багатьма відомими учасниками, 10 березня наглядова рада скасувала його результати.

Через 10 днів (19 березня) Наглядова рада оновлює склад правління ОПЗ. Ще раніше – наприкінці січня – виконуючим обов'язків голови правління заводу було призначено Миколу Синицю, який не мав досвіду роботи на хімічний підприємствах і відомий як власник ресторанів "Два Гуся".

31 березня нове правління приймає рішення про пролонгацію договору з "Агро Газ Трейдинг" до 30 червня 2020 року.

За даними видання, робота з "Агро Газ Трейдинг" була продовжена на умовах: за переробку тонни карбаміду – $51, аміаку – $39,5.

При цьому цінові пропозиції компаній "Укрнафтобуріння", IBE Trade та ТД "Сокар Україна" на проведеному, а потім скасованому, конкурсі були значно кращими, ніж умови на яких подовжили контракт з "Агро Газ Трейдингом".

"Укрнафтобуріння" (УНБ) та ТД "Сокар Україна", які зайняли на конкурсі перше та третє місце – великі українські платники податків, з сотнями працівників та мільярдними оборотами.

УНБ – великий виробник природного газу. Її бенефіціарами є Ігор Коломойський, Віталій Хомутиннік та Павло Фукс.

ТД "Сокар Україна" – великий імпортер газу в Україну. Компанія входить в азербайджанську державну корпорацію SPCAR.

Відповідно, ці компанії здатні забезпечити ОПЗ газом та виконати зобов'язання перед заводом. "Агро Газ Трейдинг" на їхньому фоні виглядає набагато скромніше.

При цьому компанія "Агро Газ Трейдинг" заявляє про плани брати участь в приватизації заводу. Однак наразі вона лише формує борги перед заводом.

За умовами договору між ОПЗ та "Агро Газ Трейдингом", компанія зобов'язана оплачувати переробку газу в добрива на умовах передоплати. Водночас, як стало відомо редакції, у компанії сформована заборгованість перед заводом, яка коливається впродовж усього періоду роботи в межах 50-100 млн грн.

При цьому щомісяця компанія має сплачувати ОПЗ за роботу 100 млн грн. Таким чином, "Агро Газ Трейдинг" залізає в кишеню держпідприємства і маніпулює грошима в обсязі 50-100% своїх щомісячних зобов’язань перед ОПЗ.

"Станом на початок поточного місяця, в розрахунках з заводом у АГТ є навіть переплата, тож дані про заборгованість не відповідають дійсності", – повідомила виданню компанія "Агро Газ Трейдинг" після публікації тексту.

Окрім того, ОПЗ здебільшого сам займається реалізацією мінеральних добрив на експорт замість АГТ. Таким чином, були створені умови, за якими компанію-давальця кредитує завод, реалізацією добрив також займається завод, а більшість прибутку (80%) отримує "Агро Газ Трейдинг".

За розрахунками експертів, виходячи з поточної кон'юнктури ринку, через цю схему суми недоотримання прибутку ОПЗ сягають $5-7 млн щомісяця.

Оскільки за останні півроку ціна на газ знизилась майже вдвічі, а ціна добрив залишилась на поточному рівні, то для ОПЗ вигідніше самостійно переробляти газ в добрива і продавати їх на експорт.

Так, у першому кварталі 2020 року більшість галузей української промисловості зменшили обсяги виробництва. Водночас хімічна промисловість навпаки – зростає.

Випуск аміаку та азотних добри за три місяці збільшились майже вдвічі. Хімічні заводи вводять в експлуатацію агрегати, які стояли роками.

Причиною цього є різке падіння ціни на газ – він є основною сировиною для азотних добрив. При цьому, ціни на добрива знижуються не так швидко. Відповідно, виробники наразі працюють з гарною маржею.

Однак для початку самостійної роботи ОПЗ потрібно вирішити питання з реструктуризації 2,2 млрд грн боргу перед НАК "Нафтогаз" та знайти обіговий капітал.

В цей час надприбутки отримує маловідома компанія "Агро Газ Трейдинг", яка не до кінця розраховується з заводом.

В результаті, в першому кварталі 2020 року, в якому виробничі потужності заводу працювали, збитки зросли до 1,5 млрд грн.

Новий конкурс на залучення компаній-постачальника газу за давальницькою схемою планувалося провести в травні-червні, були навіть розіслані запрошення потенційним учасникам.

"Однак відбувається штучне затягування проведення конкурсу. Офіційна версія – карантин. Це робиться для того, щоб після виходу з карантину заявити, що часу на проведення нового конкурсу немає і продовжити співпрацю з "Агро Газ Трейдинг", – пояснює на правах анонімності співрозмовник видання на ОПЗ.

Окрім того, правління ОПЗ планує винести на загальних зборах акціонерів, які орієнтовно відбудуться 16 червня, питання щодо можливості ухвалювати рішення самостійно без наглядової ради.

У разі затвердження цього положення акціонерами заводу (ФДМУ), правління зможе самостійно обирати постачальників газу за давальницькою схемою без проведення конкурентного конкурсу і продовжити договір з АГТ на необмежений період.

БізнесЦензор звернувся з відповідними запитами і описом ситуації до Кабміну, Мінекономрозвитку, Фонду держмайна та ОПЗ. Готовий опублікувати пояснення офіційних органів.

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