ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов. Скоро начнут наказывать людей

Если у физлица накопились налоговые долги или у него пачка непогашенных кредитов, то зачем он нужен банку?

Открытие счетов в украинских банках становится настоящей проблемой из-за новых требований по финансовому мониторингу: 28 апреля 2020 года вступил в силу новый профильный закон (361-IX), а с 22 мая — постановление Нацбанка №65, которым вводятся 73 признака сомнительности банковских операций, клиентов и их поведения в финучреждениях.

Теперь многочисленные новые правила и требования обернулись серьезными проблемами для клиентов банков.

Физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОП — укр.) и юрлицам стало сложнее открыть счет в банке. Бизнесмены приносят полный пакет документов, а в банке им дают от ворот поворот — отказываются открывать счет. Чаще всего из-за того, что обнаруживают налоговую задолженность.

“Работники финмониторинга признались, что стали заворачивать документы компаний, если они являются бюджетными должниками. Проверяют в налоговой базе данных, и все — на выход. ФОП или юрлицо получает отказ в открытии счета, его заносят в своего рода черный список как нежелательного клиента. Это для внутреннего пользования. Компанию считают сомнительной даже из-за не самой большой просрочки по налогам. Только потому, что банк предвкушает с ней проблемы в будущем: запросы налоговой и вся сопутствующая возня”, — рассказал “Стране” финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его словам, пока такой подход применяется к бизнесу.

“Но при повсеместном распространении аналогичный метод будет работать и для простых людей. Если у физлица накопились налоговые долги или у него пачка непогашенных кредитов, то зачем он нужен банку? Ему также могут отказать в открытии счета. Это вполне вписывается в рискоориентированный подход, который банки обязали применять при проверке своих клиентов по новому закону о финансовом мониторинге”, — добавил Невмержицкий.

Законодательных ограничений на этот счет нет. Нигде не написано, что налоговый или кредитный должник не имеет права иметь счетов или имеющиеся счета должны закрываться. Однако банки тоже никак не ограничены в действиях. Финучреждение имеет право отказывать в обслуживании любому: частному предпринимателю, юрлицу или простому человеку. Причем без каких-либо уточнений или объяснений. Прямо как на Западе: “Вы нежелательный для нашего банка клиент”.

Банкиры пока говорят об этом неофициально и не афишируют такой подход, чтобы не распугать выгодных клиентов. Они хотят рассматривать всех кандидатов и выбирать самых выгодных. А юристы открыто признают проблему.

“Действительно, есть такая проблема, и бизнесмены стали чаще запрашивать консультации по подаче документов в банки. Открыто спрашивают, как понравиться банку, чтобы он на финансовом мониторинге не завернул документы и не отказал в установлении деловых отношений. Боятся попасть впросак”, — сказал управляющий партнер адвокатского объединения “Suprema Lex” Виктор Мороз.

Кстати, действующие клиенты банков тоже ощутили на себе новые правила по финансовому мониторингу. ФОПам и юрлицам стало поступать больше вопросов от банков об их деятельности, а последние начали активнее блокировать средства на счетах.

“Жалоб на блокировки стало больше, в банки приходится носить больше документов о контрагентах и происхождении средств, а также о целесообразности операций. Сомнительные/непонятные проводки останавливают до выяснения. Это касается и бизнеса, и частных лиц”, — признал Василий Невмержицкий.

Предприниматели уже защищаются: начали переводить часть своего бизнеса на наличные расчеты, особенно если сложно собрать подтверждающие документы и предоставить их банку. Участились споры и даже конфликты с финансистами.

“Спорят в судах, но с этим все сложнее из-за большой загруженности судебной власти. Иски, которые подаются сейчас, ставят на рассмотрение аж на август 2021 года. Вот такая длинная очередь”, — уточнил Виктор Мороз.

Разумеется, немногие способны годами жить и работать с арестованными счетами, ведь всем нужны текущие средства. Потому юристы советуют искать компромиссы с банками и договариваться.

“Суды по разблокировкам денег действительно могут идти долго. Потому юристы советуют предоставить банку максимум информации и ответить на его вопросы. А если он после этого продолжит упираться, то нужно договариваться о разблокировке и переводе средств на счет в другой банк. Чтобы продолжать нормально пользоваться своими средствами, лучше распрощаться с чрезмерно придирчивым банком и перейти в нормальную структуру. Пока удается договариваться о таких переходах”, — рассказал старший партнер адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец.

Николай БОГДАНОВСКИЙ

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...