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Доллар дешевеет, а евро дорожает. Почему украинцы полюбили европейскую валюту

04.06.20 , Страна
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3 июня курс доллара на межбанке скатился сразу на 9 копеек, и остановился на 26,73-26,74 грн/$.

Наличные цены в кассах банков снизились на 5 копеек. Средние курсы на продаже доллара находились в рамках 26,75-26,95 грн/$, на покупке — 26,50-26,65 грн/$.

Евро стало больше 

“Люди по-прежнему больше интересуются евро, чем долларом. Скорее всего, из-за роста его курса в мире: сегодня котировки поднялись с $1,1174/€ до $1,1125/€. Это максимальный уровень с марта. Вчера подорожание евровалюты объясняли протестами в США и напряженностью в отношениях Штатов и Китая. А сегодня сработал другой фактор — расширение Европейским Центробанком покупок долговых бумаг для поддержки рынка во время эпидемии коронавируса. Курс евро поднимался не только к доллару, но и к другим валютам”, — рассказал “Стране” финансовый аналитик Василий Невмержицкий. 

В Украине наличные цены на евровалюту поднялись в среднем на 10 копеек. 3 июня средний курс продажи находился в диапазоне 29,95-30,15 грн/€, покупки — 29,40-29,70 грн/€. При этом банкиры отмечали рост объемов поступлений в евро. Финучреждения перепродают валюту, которая поступает от трудовых мигрантов из Европы: у одних людей выкупают, а другим — продают. 

“Евровалюты стало больше поступать в качестве денежных переводов, в основном от наших заробитчан из-за границы (объем переводов в Украину в общем планомерно растет). При этом ощущаются активные продажи этой денежной единицы в кассы. Очевидно, что люди сдают ее, как говорится, “на жизнь”, — объяснил “Стране” финансовый эксперт Андрей Львов. 

Нацбанк скупил полрынка 

На межбанке торговля постепенно оживилась. Объем валютного рынка удвоился после вчерашнего спада, и вышел на уровень $140 млн. Преобладали продажи доллара. 

“Межбанковские торги прошли в ревальвационном настрое. Частично его приглушали покупатели валюты, которые брали доллар под вывод дивидендов, а также Нацбанк, который дважды выходит с валютными покупками”, — прокомментировал “Стране” настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной 

По подсчетам финансистов, Нацбанк приобрел крупную партию доллар, полрынка — около $70 млн: 

$20 млн — по 26,76 грн/$; 

$50 млн — по 26,73 грн/$. 

МВФ и учетная ставка 

Гривна укрепляется на низком валютном спросе, а также на ожиданиях по получению Украиной первого транша от МВФ по новой кредитной программе stand by: $1,9 млрд из оговоренных $5 млрд. 

Второй фактор, который играет на удешевление доллара, — это ожидания по новому снижению учетной ставки Нацбанка 11 июня. Банкиры практически не сомневаются в ее уменьшении с нынешних 8% годовых: в лучшем случае до 6%, в худшем — до 7%. 

“Это должно удешевлять гривневый ресурс, должно стимулировать снижение реальной стоимости кредитов, которая пока не сокращается, несмотря на учетку. Овердрафт-кредиты для бизнеса остаются в рамках 15-20% годовых. Еще снижение ставки НБУ должно сказываться на доходности ОВГЗ Минфина. В них будут активнее вкладываться наши банки: они не рискуют кредитовать, и им просто не на чем сейчас зарабатывать. А ликвидность подрастает. Ведь старые кредиты гасятся, а новые почти не выдаются. Кстати, цены на ОВГЗ на вторничном рынке уже опустились — с 12-12,5% до 10,7% годовых”, — уточнил Невмержицкий. 

На фоне таких настроений банкиры прогнозируют плавное укрепление гривны. 4 июня межбанковские торги ожидаются в рамках 26,75-26,85 грн/$. 

Николай БОГДАНОВСКИЙ

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