Кто может возглавить Укрзализныцю?

В "Укрзализныце" продолжается конкурсный отбор на пост главы правления компании. Фаворитами гонки стали нынешний и.о. главы правления, фигурант уголовных дел и газовщик из "Укртрансгаза".



Официально "Укрзализныця" (УЗ) начала отбор кандидатов на должность главы правления еще в феврале.

Для кандидата на должность был прописан ряд требований, среди которых три года опыта в управлении крупными компаниями, опыт работы на уровне руководителя крупной железнодорожной или транспортной компании, успешный опыт управления портфелем капинвестиций и т. д.

Прием документов, по официальным данным, закончился еще в марте. Однако после введения в Украине карантина Набсовет принял решение продлить срок отбора кандидатов.

Как заявил в интервью ЦТС член набсовета УЗ Олег Журавлев, на 23 марта документы подали более 90 человек, из них три женщины. Следующими этапами, по словам Журавлева, на заседании Набсовета 15-17 апреля планировалось проводить финальные встречи с отобранными в short list кандидатами.

"Предполагалось заслушать три-пять кандидатов и потом вынести одну кандидатуру на согласование Кабинета министров", - уточнил Журавлев.

По информации источников в УЗ, предварительно в основной short list вошли пять кандидатов. В основном, это железнодорожники, но не только. БЦ исследовал, кто претендует на пост главы правления УЗ?

1. Иван Юрык

Финансист, в основном занимался инвестиционными проектами. Экс-глава представительства американской инвестиционной группы компаний Blackstone в Украине.

С 2014 по 2016 год Юрык работал в Министерстве финансов, где руководил службой министра. Перед тем, как стать членом правления УЗ в 2018 году, работал в Офисе привлечения и поддержки инвестиций Правительства UkraineInvest. Там занимался привлечением инвестиций в секторы экономики, в том числе в инфраструктуру.

Связи. С одной стороны Юрыка относят к команде экс-главы УЗ Евгений Кравцова, при котором он пришел в УЗ. С другой стороны, его считают протеже нынешнего министра инфраструктуры Владислава Криклия, который позитивно его оценивает.

2. Роман Веприцкий

Ранее в СМИ Веприцкого называли основным претендентом на должность главы УЗ. Очевидно, не без участия в распространении этой информации самого Веприцкого.

До 2015 года он занимал разные должности в Харьковском облсовете. Свой путь в УЗ Веприцкий начал в 2017 году с должности замдиректора по экономическим вопросам регионального филиала УЗ – Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД). В том же году он возглавил ЮЗЖД.

В 2019 году, после выездной инспекции Транспортного Комитета ВР Центрального и Пригородного вокзалов, Веприцкий "уходит" с поста главы ЮЗЖД из-за решения суда восстановить в этой должности экс-главу ЮЗЖД Григория Бевза, который уволился с этой должности в 2017 году.

Вновь в железнодорожном секторе Веприцкий появляется перед назначением и.о. главы УЗ Юрыка в апреле этого года. Тогда его кандидатуру на пост руководителя компании набсовет не поддержал. Однако он получил должность директора по инфраструктуре УЗ и члена правления.

Связи. Романа Веприцкого связывают с коллегой президента Украины Владимира Зеленского по "95 кварталу" Александром Пикаловым.

В отношении Веприцкого открыто два уголовных дела, связанных с тендером по созданию системы продажи билетов на Бориспольский экспресс, а также по заключению без тендера контракта на обустройство пропускной системы для зоны пребывания пассажиров перед посадкой в Бориспольский экспресс.

3. Игорь Прокопив

В 2018 году Игорь Прокопив занимал пост заместителя министра энергетики. До этого, с 2014 по 2017 год был главой правления "Уктрансгаза" (УТГ), входящего в НАК "Нафтогаз". Еще ранее работал в структуре оператора газораспределительной системы "Ивано-Франковскгаз".

Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев конфликтовал с Прокопивым, обвиняя его в неэффективном управлении и коррупции. Прокопив говорил, что конфликт возник из-за нежелания "Нафтогаза" терять контроль над УТГ.

Компания "Калан", которой владеет семья Прокопива, в 2018 году участвовала в аукционе по продаже нефтегазовых лицензий.

Связи. Во время работы в УТГ Прокопив считался креатурой тогдашнего премьера Арсения Яценюка и его соратника Андрея Иванчука. Сейчас, по словам собеседников БЦ, Прокопив заручился поддержкой нынешнего премьера Дениса Шмыгаля.

4. Григорий Бевз

В 2017 году Бевз возглавил филиал УЗ "Юго-западная железная дорога" (ЮЖЗД). В январе 2018 года проект "Залізниця без корупції" обвинил Бевза в укрывании доходов, после чего тот уволился из ЮЗЖД.

Однако в декабре 2019 года Винницкий апелляционный суд восстановил Бевза в должности. В апреле 2020 года Бевз повторно был уволен из УЗ.

Григорий Бевз до февраля 2020 года был совладельцем вагоностроительного Исследовательно-механического завода "Карпаты". В 2012-2016 годах был директором завода.

Связи. Бевза называют лоббистом компании "Анвитрейд", которая входит в группу Wexler Петра Белза. В 2018-2019 годах "Анвитрейд" был крупным поставщиком дизельного топлива для УЗ.

5. Желько Марчек

С 2016 года был членом правления УЗ. Курировал кадровые вопросы.

До этого работал менеджером по HR в компаниях "Укрросметалл", "Новая почта", Starlightmedia, "Дніпроспецсталь". С 1990 года 14 лет возглавлял филиал McDonald's в Украине и Румынии.

С февраля по апрель 2020 года был и.о. главы правления УЗ. Официальная версия увольнения – кадровик не смог реализовать непрофильные активы "Укрзализныци", затягивал со сроками реструктуризации "определенных кредитов".

По неофициальной версии, после назначения и.о. главы УЗ Марчек начал назначать на ключевые должности "своих" людей.

По информации УП, с подачи Марчека на закупки УЗ был назначен фигурант расследования о схемах сына Гладковского Юрий Шиганов.

На должность руководителя департамента по правовым вопросам Марчек предложил судью Подольского районного суда Станислава Ноздрякова, который до этого ни дня не работал в УЗ.

Связи. Желько Марчека уже давно называют креатурой "смотрящего за УЗ" киевского бизнесмена Станислава Лесникова.

Кто подавался на конкурс, но не прошел

Как стало известно БЦ из источников в УЗ, свои кандидатуры на пост главы правления выдвинул экс-руководитель "Укрзализницы" Евгений Завгородний, экс-заместитель инфраструктуры Украины Александра Клитина, а также протеже одного из самых известных "поставщиков" УЗ – Ярослава Дубневича – Иван Грунык.



Дмитрий Ткаченко





МинПром

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