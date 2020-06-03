Не получают и двух тысяч: как Украина обрекает своих пенсионеров на жизнь в нищете

В 2020 году украинские пенсионеры получили различные доплаты, однако многие пожилые граждане продолжают жить на нищенские пособия, едва превышающие 1,5 тысячи гривен в месяц. “Апостроф” разбирался, почему так происходит, и какое отношение это имеет к социальной справедливости.

Весна 2020 года стала, вероятно, одним из наиболее радостных периодов для украинских пенсионеров, ведь миллионы наших пожилых граждан получили различные доплаты, некоторые даже несколько.

Напомним, в конце апреля почти 10 миллионов пенсионеров получили единоразово по 1000 гривен — так называемую коронавирусную тысячу от президента Владимира Зеленского, который пообещал ее всем, чья пенсия составляет менее 5000 гривен.

Также в апреле пенсионеры старше 80 лет — а их в стране примерно 1,5 миллиона — начали получать ежемесячно дополнительные 500 гривен.

А в мае состоялась долгожданная индексация пенсий, которую ждали еще в марте.

По данным Пенсионного фонда, перерасчет затронул 9,9 миллионов пенсионеров, но по факту пенсии выросли у 8,36 миллионов человек. Индексировались пенсии по возрасту, выслуге лет, инвалидности и в связи с утратой кормильца.

Среднее повышение составило 11%. Средняя сумма надбавки — 260 гривен. При этом почти половине пенсионеров повысили выплаты лишь на 100 гривен. Также без повышения остались те, у кого фактический размер выплат с учетом надбавок уже был на это время выше расчетного.

Кроме того, индексация не коснулась тех, кто получает так называемую социальную пенсию. Ее размер привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и индексируется дважды в год (вместе с прожиточным минимумом) — в июле и декабре. Сейчас ее размер составляет 1638 гривен. Соответственно, 1 июля он повысится до 1712 гривен, а 1 декабря — до 1769 гривен.

Выпавшие десятилетия

Социальная пенсия в узком смысле пенсией не считается (она не выплачивается из средств Пенсионного фонда), а является социальной помощью. Ее получают те люди, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют страхового стажа, необходимого для получения полноценной пенсии.

В результате пенсионной реформы требования к минимальному стажу значительно повысились — уже с 2018 года для выхода на пенсию в 60 лет он составлял 25 лет, и теперь увеличивается ежегодно на один год, пока не остановится в 2028 году на отметке 35 лет (если за это время не придумают что-то еще, причем, как в сторону увеличения, так и, возможно, в сторону снижения, хотя в это верится с трудом).

Некоторые из тех, кто к 60 годам не имел указанного страхового стажа, попросту не работал (или работал очень недолго). Чаще — это женщины, решившие посвятить себя воспитанию детей и поддержанию домашнего очага. Но попадаются среди них и мужчины, например, те, кто долго не мог найти работу. Или себя.

Особенно много таких граждан среди попавших в жернова “лихих 90-х”. Это, в основном, люди, которым на момент развала Советского Союза было от 30 до 50 лет, и которые преимущественно работали на бюджетных предприятиях. В последнее десятилетие прошлого века такие предприятия массово закрывались, трудившиеся на них увольнялись, переходили на индивидуальную трудовую деятельность, в частный бизнес, который, заметим, зачастую носил не совсем легальный характер, отправлялись на заработки за границу, где тоже очень часто работали нелегально. Это было время слома эпох, систем, всего жизненного уклада. Одна государственная система с треском развалилась, а другая, балансируя на этих обломках, еще не появилась. Людям же нужно было как-то жить и, скажем честно, выживать.

В результате у данной категории граждан выпало целое десятилетие, а у многих — и два десятка лет, ведь в XXI веке условия трудоустройства не сильно изменились. А вот требования к стажу поменялись заметно, о чем было сказано выше.

Понятие “страховой стаж” в Украине появилось лишь в 2004 году. До этого учитывался еще “советский” трудовой стаж. Очевидно, что, если человек работал без трудовой книжки, его шансы заработать легальный трудовой стаж приближаются к нулю. Даже, если платились налоги. Так, например, автор этих строк в начале 1990-х выполнил ряд работ для одной уважаемой международной организации, и из оплаты, на то время очень солидной, автоматически были вычтены налоги. Но найти подтверждающие это документы сегодня не представляется возможным.

Те, кто уехал на чужбину и даже смог устроиться там на легальную работу, тоже не могут рассчитывать на зачисление этого времени в трудовой, а теперь и страховой стаж — они ведь не трудились на благо родины и не делали отчисления в ее пользу. И кого теперь волнует, что за границей своей родины они оказались из-за того, что эта родина не смогла их обеспечить работой и достойной зарплатой.

Что уже говорить о тех, кто переоборудовал собственный гараж в автомастерскую или занялся выращиванием овощей на придомовом участке для скромных поставок на продовольственные рынки.

При этом, если в столице и крупных городах с работой все эти годы было относительно неплохо, хотя и здесь часто приходилось, да и сейчас нередко приходится, работать в “тени”, то в маленьких населенных пунктах с работой всегда было существенно хуже. А это значит, что число граждан, не имеющих права на пенсию, будет только увеличиваться.

Ненужные люди

Есть совершенно вопиющие примеры. Вот один из них. Жительница небольшого городка на западе Украины. Около 60 лет. Еще в советские времена работала на градообразующем предприятии, которое после развала СССР закрылось. Женщина несколько лет постоянно нигде не работала, перебиваясь случайными заработками, несколько раз выезжала за границу. В последнее время за рубежом трудоустраивалась совершенно легально — ведь во многих странах Европы наши люди, в отличие от родины, в цене. Добилась социальной помощи, поскольку в свое время ухаживала за ребенком-инвалидом. Сейчас получает 1638 гривен. Как жить на эти деньги, не знает.

Другой пример. Женщина примерно тех же лет, но из большого города. В последние годы практически лишена возможности самостоятельно передвигаться. Пенсия есть (по инвалидности) — все те же 1638 гривен. Если бы не помощь детей, не представляет, как смогла бы выжить на эти деньги.

А если человек одинок, что тогда? Нет ответа на этот вопрос.

Третий пример. Мужчина, 61 год. Работал на предприятии в СССР. В независимой Украине, после того, как предприятие закрылось, брался за любую работу, выезжал на заработки в Польшу. По достижении официального пенсионного возраста обратился в отделение Пенсионного фонда по месту жительства. В пенсии отказали — не хватает стажа. Назначили социальную помощь. Но, поскольку вместе с ним проживает еще и его жена, которая получает социальную пенсию, помощь даже не дотягивает до 800 гривен.

И это — не единичные примеры. Их сотни, если не тысячи, а, возможно, намного больше.

Недавно сеть взорвалась от возмущения из-за заявлений представителей власти о том, что предлагаемые украинцам 5000 гривен — это вполне приличная зарплата. А как тогда оценивать пенсии, которые в три раза меньше?

Нужно четко понимать, что пенсия — это не подачка от государства тем, кто не хочет работать, а вознаграждение за многолетние труды. И не важно, сколько и как долго нынешний пенсионер отчислял в Пенсионный фонд: когда-то и Пенсионного фонда не было, и вообще была другая страна, а в нынешней стране сменялись президенты, главы правительств, менялось законодательство, в том числе Конституция. Нынешний пенсионер ничего не должен ни Брежневу, ни Горбачеву, ни Кучме, ни Порошенко, ни Зеленскому, ни тому, кто станет президентом после него.

А вот у власти долг перед пенсионерами есть. И речь здесь не о конкретных суммах, а об элементарной социальной справедливости, о которой так часто любят говорить украинские политики.

Ведь в старости у людей уже не те силы, что в молодости и даже в зрелые годы. Очень часто люди с возрастом теряют трудоспособность. Даже если речь не идет о болезнях. А болезни с возрастом также обостряются. А это значит, что нужны дополнительные средства на лечение. Отечественная медицина не дает особых надежд, при этом лекарства дорожают с каждым годом больше, чем все остальное.

Пенсионер — в любой стране, не только в Украине — заслуживает достойной старости. То, что легко переносится в молодости — безденежье, бытовая неустроенность, недомогание, с возрастом воспринимается существенно тяжелее. И у таких людей не должно быть ощущения ненужности, социальной изоляции (речь не о профилактике COVID-19 — на это властям, да и обществу в целом, наплевать). Люди не должны с ужасом ждать приближения старости.

Необходимые шаги

Какой может быть из всего этого выход? Очевидно, что размеры пенсий должны быть пересмотрены. И не только минимальной — ведь и средняя пенсия в Украине сегодня едва превышает 3000 гривен, то есть чуть более 100 евро (это пока валютный курс не вырос).

Учитывая, что минимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму (для лиц, утративших трудоспособность, он еще меньше, чем средний прожиточный минимум), необходимо пересматривать и его размер.

В 2019 году тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что размер прожиточного минимума не соответствует реалиям, в связи с чем собирался его увеличить до уровня минимальной зарплаты (более, чем 4000 гривен). Но в госбюджет 2020 года внесли совсем другие цифры, и теперь мы “маємо те, що маємо”. Средний — на уровне 2027 гривен сейчас и 2189 гривен с 1 декабря, для нетрудоспособных — 1638 гривен сейчас и 1769 гривен в конце года.

Для сравнения: в таких странах как Великобритания, Франция, Австрия, Нидерланды, официальный прожиточный минимум превышает 1000 евро. В Испании и Италии он немного не дотягивает до этого уровня. В бывших социалистических странах прожиточный минимум еще ниже — от 300 евро в Болгарии и Румынии до 600 евро в Чехии. Но и это, конечно же, больше, чем наши 60-80 евро.

Кроме того, в русле мировой практики следует обеспечить пенсией всех граждан преклонного возраста, хотя бы минимальной. При этом пенсия по стажу должна основываться на принципах накопительной системы, что также является международным стандартом.

Недавно в Верховной Раде прошли парламентские слушания, на которых были приняты рекомендации о необходимости повысить прожиточный минимум до уровня минимальной зарплаты. Напомним, в 2020 году она составляет 4723 гривны.

Но даже по оценкам Министерства социальной политики, при нынешних ценах реальный прожиточный минимум почти достиг 5000 гривен (для нетрудоспособных, по оценке министерства, он составляет 3264 гривны). Так что даже в случае повышения прожиточного минимума до “минималки” он все равно будет меньше необходимого.

Рекомендации народных депутатов вселяют робкую надежду. Но важно понимать, что это — пока даже не законопроект.

А главное — прислушаются ли к рекомендациям в правительстве? Это уже отдельный, хотя и очень важный вопрос.

Виктор АВДЕЕНКО

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