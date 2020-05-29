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Торговля не пошла

29.05.20 , Коммерсант
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Экспорт государств «большой двадцатки» в январе—марте 2020 года, когда в большинстве стран еще только начинали действовать карантинные ограничения, уже сократился на 4,3% в сравнении с предыдущим кварталом, свидетельствуют данные ОЭСР. Объемы мировой торговли в целом, по расчетам Euler Hermes, за первый квартал просели на 2,5% — и это сильнейший спад с 2009 года. Эксперты ожидают, что в абсолютных цифрах больше всего от падения экспорта в этом году потеряют Китай, США и Германия. Впрочем, их спад к объемам поставок в 2019 году не превысит 15%, тогда как Россия, Великобритания, Саудовская Аравия потеряют более 35% своего экспорта.

В первом квартале 2020 года объемы экспорта стран «большой двадцатки» сократились на 4,3%, импорта — на 3,9% по сравнению с четвертым кварталом 2019-го (используются очищенные от сезонности данные), сообщает ОЭСР. Там указывают, что предварительные данные за апрель, которые войдут в отчетность второго квартала, указывают на еще более серьезный спад. В частности, экспорт Южной Кореи сократился на 21,5%, Японии на 10,6% по сравнению с мартом.
Степень воздействия ограничительных мер на торговлю в первом квартале сильно зависела от скорости и масштаба их введения.

Во Франции, Италии и Великобритании — странах, где карантин начал действовать еще в марте, зафиксировано падение экспорта на 7,1%, 4,9% и 7,8%, импорта — на 7%, 5,6% и 6,5% соответственно. Для сравнения: поставки из Германии упали в марте лишь на 3,5%, импорт сократился на 2,4%. В США, где карантин был введен довольно поздно, в первом квартале экспорт сократился лишь на 1,9%, импорт — на 2,8%.

В Китае, ставшем первой страной пандемии, основной спад деловой активности пришелся как раз на первый квартал. Экспорт КНР в январе—марте упал на 9,3%, импорт — на 7%. В Индии вывоз товаров и услуг сократился на 9,2%, при этом ввоз — лишь на 2,3%. В Бразилии, где в первом квартале еще не действовали ограничения и влияние вспышки COVID-19 было минимальным, наблюдался даже рост торговли — на 0,9% по экспорту и на 2,8% по импорту.
В России и Саудовской Аравии, напротив, из-за резкого падения цен на энергоресурсы экспорт в первые три месяца года сократился на 9,9% и 10,2% соответственно, импорт — на 4,3% и 5,9%.

Объем мировой торговли в целом, по оценкам экспертов страховой компании Euler Hermes (входит в группу Allianz), в январе—марте 2020 года сократился на 2,5% квартал к кварталу — и это сильнейший спад после 2009 года. Из рассчитываемого компанией индекса торговой динамики следует, что в апреле 2020 года к апрелю 2019-го спад мог составить 13%, поэтому сокращение объемов за второй квартал, по всей видимости, будет еще более глубоким.

Эксперты ожидают, что в этом году самые крупные потери объемов экспорта в абсолютных цифрах понесут крупнейшие поставщики товаров и услуг — Китай (минус $274 млрд), США ($246 млрд) и Германия ($239 млрд). Впрочем, по отношению к объемам экспорта в 2019 году спад в этих странах не превысит 15%. Россия потеряет около $160 млрд экспорта, Великобритания — $170 млрд, но в относительном значении это будет куда более весомый спад — примерно по 35% от уровня прошлого года в обоих случаях. Сопоставимой доля потерь будет и у Саудовской Аравии. Также весьма ощутимо сократится экспорт у Мексики, Испании, ОАЭ и Бельгии. В Euler Hermes предупреждают, что возможная политика протекционизма стран—участников торговли может дополнительно нарушить цепочки поставок и замедлить ее восстановление во второй половине 2020 года.

Татьяна Едовина

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