Как разрушается монополия поставщиков Укрзализныци

Впервые за много лет в тендерах по закупке смазочных материалов госкомпанией засветились новые фигуранты, что свидетельствует об определенном прогрессе в закупочной политике УЗ. И это стало спусковым крючком для начала кампании по дискредитации УЗ и новых участников

Госзакупки “Укрзализныци” снова попали в поле повышенного внимания. Тендерные тролли при поддержке некоторых СМИ активно оспаривают отклонение своих предложений на тендерах по закупке масел и смазочных материалов. Под зданиями Кабмина и центрального офиса компании профессиональные митингующие требуют “разобраться с коррупцией”. И мало кто говорит о том, что вся эта мишура призвана решить главную задачу — заморозить закупочные аукционы железнодорожников и сохранить теплый междусобойчик приближенных компаний, годами осваивающих бюджеты УЗ.

Как дерибанят бюджеты УЗ

Ежегодно “Укрзализныця” тратит на госзакупки колоссальные средства. Например, в прошлом году компания заключила почти 7,5 тыс. договоров на общую сумму 13,4 млрд грн. Перечень закупаемых товаров довольно широк и разнообразен — от запчастей и комплектующих до поставки еды в поезда и горюче-смазочных материалов.

Желание легко освоить государственные миллиарды создало немало коррупционных схем, которыми давно и плотно интересуются правоохранители.

Например, ГБР расследует растрату в 2018 году средств при закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса филиалом “Центра управления промышленностью” АО “Укрзализныця”. Суть схемы — сговор чиновников с частными фирмами, завышение цен на аукционе.

Не один год подобный междусобойчик сохранялся и при закупках смазочных материалов для УЗ. А это одна из существенных статей расходов железнодорожников.

Профильные тендеры с завидным постоянством выигрывали два производителя. Первый — столичный завод KSM, интересы которого представляют компании из орбиты небезызвестной группы “Трейд Коммодити”. Напомним, что “Трейд Коммодити” подозревалась в коррупционной схеме растраты государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны на сумму более 149 млн грн. Кроме этого, за прошлый год аффилированные с “Трейд Коммодити” компании подписали контракты с Минобороны на поставку 80 тыс. 895 тонн светлых нефтепродуктов на сумму 2,29 млрд грн.

Второй — бердянский завод “Агринол”, к которому небезразличны родственники экс-”регионала” Александра Пономарева. Его продукцию в основном реализовывал “родной” трейдер “Мироил”.

Годами осваивать государственные финансы через тендеры “Укрзализныцы” этим компаниям позволяла специальная процедура аккредитации. Ее механизм был утвержден правлением УЗ еще три года назад и обеспечивал безотказную работу схемы: допуска к тендерам неизменно удостаивались лишь две упомянутые компании. Для всех остальных двери на тендеры по закупке смазочных материалов УЗ оставались наглухо закрытыми.

Немало вопросов было и к принципу формирования самих лотов, прописанным к ним техническим условиям и прочим тендерным хитростям, которые также позволяли “сносить” с торгов чужаков.

Как результат, масла у неизменных победителей закупались как минимум на треть дороже рыночных цен. А в отдельных случаях переплаты доходили до 60% от реальных прайсов.

На эту тему было проведено немало журналистских и экспертных расследований. Например, по подсчетам директора ООО “Консалтинговая группа А-95” Сергея Куюна, справедливая закупка масел и смазок могла бы увеличить чистую прибыль УЗ в 2018-м на 74% (по факту — 203,9 млн грн), а в 2017-м — на 150% (100 млн грн).

Что поменялось

Сейчас обкатанная годами схема трещит по швам. Очевидное тому доказательство — появление новых участников в тендерах по закупке масел и смазочных материалов.

Так, два профильных тендера УЗ стоимостью более 190 млн грн каждый разыграли между собой “Мироил” и новичок “Корнет Холдинг”. Победители почти не торговались в процессе торгов, но при выполнении договоров снизили свои цены более чем на 20 млн грн каждый, создав важный конкурентный прецедент. Таких скидок в практике закупок масел “Укрзализныцей” ранее не наблюдалось.

Поняв, что посоревноваться за победу в тендерах УЗ теперь вполне реально, новые компании начали активно подаваться на участие. В частности, на два последних тендера железнодорожников по 130 млн грн пришло чуть более двух десятков участников: на первый — 9, на второй — 12.

Понятно, что выбитые из обоймы прежние фавориты не желают сдаваться без боя. И для восстановления своих позиций действуют по всем направлениям. Сейчас они желают доказать, что предложения конкурентов якобы имели “многочисленные нарушения”, а отклонение их — прежних монополистов — предложений было незаконным.

Для этого интерес к теме известными методами подогревается в СМИ, привлекаются к сотрудничеству штатные антикоррупционеры и профессиональные митингующие.

Пару дней назад митинги против коррупции в “Укрзализныце” прошли под стенами здания Кабмина и главного офиса железнодорожников. Активисты вместе с представителями организации “Стоп коррупции” требовали навести порядок в сфере закупок масел УЗ и отчитаться по уже проведенным закупкам.

Кто и почему митингует под стенами УЗ

Интересно, что сами митингующие имеют весьма расплывчатое представление о сути происходящего. Например, правозащитник общественной организации “Стоп коррупции” Владимир Цыганов не смог объяснить журналистам, обратившимся к нему за комментарием, почему защищаемые ими компании были не допущены к тендеру УЗ.

“Отказы можно посмотреть на тендере. У нас есть письмо, я вам точно скажу. Например, то, что не предоставили каких-то технических условий изготовления масла, которое вообще не фигурировало в тендере”, — сообщил он. Аналогично представитель “Стоп коррупции” не смог четко назвать, когда именно проводились спорные тендеры и не были ли они отменены вообще. Зато был абсолютно уверен в том, что происходящее точно имеет коррупционную составляющую.

“Здесь есть коррупционная составляющая, поскольку в схеме задействовано большое количество людей”, — уверен Цыганов.

Что же произошло на самом деле? Компании, чьи заявки на участие в тендере были отклонены из-за того, что те не подали полного комплекта требуемой документации, обратились за защитой в Антимонопольный комитет.

АМКУ, рассмотрев материалы дела, признал действия тендерного комитета “Укрзализныци” при закупке масел и смазочных материалов полностью правомерными.

Это решение и стало спусковым крючком для начала кампании по дискредитации УЗ, которая якобы не допустила к тендеру компании, предлагавшие цены на 30% ниже, чем у конкурентов.

“Эта манипуляция рассчитана на тех, кто не понимает, как проходят тендеры в системе Prozorro. Ведь в этих тендерах цена участников не может быть известна никому до начала аукциона, и на сегодня он не проводился. А именно проведению этого аукциона и мешают многочисленные жалобы. “Укрзализныця” выступает за прозрачный и честный отбор поставщиков любой продукции и призывает не прибегать к манипуляциям. Особенно в ситуации, когда “Укрзализныце” необходимо сформировать запас смазочных материалов для восстановления пассажирского движения и бесперебойных грузоперевозок”, — говорится в официальном комментарии компании.

К слову, тут стоит вспомнить, что ОО “Стоп коррупции”, которая на сегодня находится на передовой кампании против УЗ, была исключена из Глобальной сети журналистов-расследователей GIJN еще в сентябре 2018 года. Как пояснил тогда Дэйв Каплан, исполнительный директор GIJN, “группа слишком вовлечена в политическую активность, а также были тревожные утверждения об отсутствии журналистского профессионализма и о конфликте интересов”.

За этими сдержанными комментариями стоят множественные действия журналистов “Стопкора”, которые явно доказывали, что организация превратила тему борьбы с коррупцией в доходный бизнес. Пожалуй, самая известная тема — вымогательство взяток от застройщиков за возможность спокойно продолжать строительство.

Что же поможет быстрее разрулить конфликт вокруг тендеров УЗ? Ответ лежит на поверхности: скорейший запуск прозрачных конкурентных конкурсов и расширение списка его участников.

Игорь СМОЛОВ

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...