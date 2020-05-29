Вместо поддержки предлагают сдать металлолом

Почему рекордно ускорился обвал украинской промышленности



Вчера на Кабмине была анонсирована программа по восстановлению украинской экономики, в том числе промышленности, переживающей сейчас рекордный спад.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, “красной линией, которая проходит через всю программу, является принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине. Поэтому одна из частей программы так и называется “Защита украинских товаров, работ и услуг от их импортных альтернатив”.

То есть речь идет о комплексе протекционистских мер, которые должны поддержать в трудные времена украинских производителей.

Собственно, ничего нового Кабмин не придумал — по пути протекционизма сейчас пошло большинство стран.

Ситуация в украинской промышленности сейчас действительно приближается к катастрофической. Если в марте снижение составило около 8%, то в апреле — почти 17%. И преодолеть кризис без адекватной государственной поддержки будет непросто

“Страна” разбиралась, что происходит с украинской промышленностью и помогут ли ей предлагаемые меры правительства.

План “Ш”. Как Кабмин хочет спасать производство

Программа восстановления экономики, в которой есть блок по мерам для промышленности, пока в работе. В нее еще вносят правки, но в Кабмине обещали презентацию в течение ближайших трех дней. Затем документ вынесут на общественное обсуждение, в том числе будут собирать пожелания бизнеса.

“Стране” удалось более детально узнать, что именно предлагается в программе.

Среди протекционистских мер можно отметить следующие:

1. Увеличение госзакупок продукции ВПК отечественного производства (могут добавить заказов на 25 млрд гривен)

2. Программа локализации для машиностроительной продукции. Есть расчеты, по которым за ближайшие 10 лет отрасль должна выйти на производство 950 тепловозов, 100 тысяч грузовых и тысячи пассажирских вагонов, 3 тысячи единиц общественного транспорта и др. Объемы госзаказов могут составить 35 млрд уже в этом году. Но по таможенным сборам будет минус 7 млрд гривен.

Имеются в виду потенциальные налоги, которые можно было бы получить, импортируя продукцию. То есть по импорту планируется серьезное сокращение. Если эту программу примут, на повестку дня выйдут вопросы, почему Украина закупает, скажем, французские вертолеты или американские тепловозы вместо отечественных аналогов.

3. Разработка программы компенсации кредитной ставки при закупке отечественной индустриальной техники (станки, оборудование для ГМК и пр.), на что из бюджета может быть выделено миллиард гривен.

Другая часть мер направлена на налоги, бизнес-процессы и конкурентоспособность продукции. К примеру, обсуждают следующие пункты:

1. Мораторий на увеличение налоговых ставок.

2. Мораторий на проверки бизнеса.

3. Своевременное возмещение НДС. Заметим, все три пункта на сегодняшний день и так действуют.

4. Упрощенная реализацию металлолома госпредприятиями (что, в частности, подразумевает отмену обязательной оценки стоимости). Также предлагается провести массовую инвентаризацию, чтобы найти, что же еще можно сдать на металлолом. Это, якобы, позволит госпредприятиям избавиться от “хлама”, а промышленникам — получить дешевое сырье. “Это пункт вообще выглядит очень странно в программе. Скорее, похоже на схему, чем на реальную меру по поддержке промышленности”, — говорит экономист Алексей Кущ.

5. Снижение тарифов на железнодорожные перевозки. Предлагается опустить ценник до 7,5%, что позволит предприятиям сэкономить больше миллиарда гривен. Промышленники уже давно жалуются, что тарифы слишком высокие и “съедают” рентабельность. Но непонятно, какими будут последствия “скидок”, ведь “Укрзализныця” не раз заявляла, что за счет грузовых перевозок дотирует пассажирские. Иначе — нужно резко повышать цены на билеты.

6. Снижение портовых сборов сначала на 10%, а потом и до 20%. А чтобы закрыть возникшую в бюджете портов брешь, предлагается снизить нормы отчисления прибыли в госбюджет для Администрации морских портов Украины — с 90% до 30% уже с июля этого года. Общая экономия для бизнеса может составить до 2 млрд гривен. Правда, что тогда будет с государственным бюджетом — непонятно.

7. Пересмотр методики и стоимости нестандартного подключения к электросетям. Экономия может составить до 2,5 млрд гривен, но порядка 0,5 млрд потеряет бюджет.

8. Уменьшение ограничения на импорт сырья, которое не производится в Украине. В частности, предлагается отменить квоты на импорт серной кислоты и пошлины на известняк и огнеупоры, а также крупногабаритные шины. Что будет стоить бюджету до 300 млн, но, по расчетам авторов программы, позволит усилить конкурентоспособность отечественной продукции

9. Госгарантии для поддержки промышленности. Восстановление работы Кредитно-экспортного агентства (которое “сократили” в ходе секвестра бюджета), продвижение экспорта на государственном уровне. Эта инициатива, бесспорно, нужная. Так как именно на политическом уровне могут быть достигнуты соглашения о поставках на отдельные рынки Африки и Азии. Но неизвестно, будет ли этот механизм работать. Прежние попытки наладить “экспортную дипломатию” особого эффекта не дали.

10. Модернизация. Денег на нее государство не обещает, но может позволить использовать до 70% экологического налога (а это 4 млрд гривен)

11. Удешевление денег для промышленности за счет улучшения кредитных рейтингов. Предполагается, что, к примеру, повышение позиций Украины в рейтинге ОЭСР с 6 до 5 снизит стоимость денег и увеличит кредитные лимиты для предприятий под закупку высокотехнологического оборудования. В качестве одной из мер указано также аккуратное обслуживание госдолга и сотрудничество с МВФ, что должно повысить доверие кредиторов.

Впрочем, даже эти достаточно точечные и не очень масштабные меры по защите внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя могут натолкнуться на сопротивление стран Запада и международных организаций, которые в обмен на кредиты сейчас все более плотно стараются влиять на экономическую политику Украины.

“У меня есть большие сомнения, как ваши западные соседи в ЕС будут реагировать на явные механизмы поддержки отечественного производителя и протекционизм, который набирает большие обороты и стимулирует нежелание приобретать импортные товары. Я скептически настроен относительно того, что этот набор мер и стимуляционных инициатив могут действительно снизить безработицу, активизировать экономику и выведут все рынки из ситуации, в которой они чувствуют себя в холодном поту”, — сказал профессор Колумбийского университета Виллем Буитер на заседания Совета по экономическому развитию (он разрабатывает программу для экономики).

На что Шмыгать ответил, что Украина будет действовать в рамках ВТО. Впрочем, не факт, что такой аргумент в итоге устроит Запад и все эти меры не будут зарублены на корню нашими “международными партнерами”.

“Защиты нет. И это главная проблема”



Повторимся: программу еще дорабатывают, так что в итоговой версии могут появиться другие пункты. Но и к ”черновику” у экспертного сообщества уже возникло немало вопросов.

“Нет конкретики, мало детальных просчетов, и, собственно, денег. Обещаний не повышать налоги и не кошмарить бизнес явно мало, тем более что этот козырь кочует от правительства к правительство еще со времен Яценюка. Заметьте, о снижении налогов речь не идет”, — говорит Алексей Кущ.

По его словам, власти вместо комплексной промышленной стратегии, хотят предложить бизнесу очередные точечные меры.

“Плюс — во многих пунктах можно обнаружить лоббистский след. Как, скажем, предложение не снижать нормы по выбросам углекислого газа на время кризиса. Что особенно актуально для угольной генерации, которая имеет все шансы нарастить обороты после “выключения” атомных станций”, — отметил Кущ.

Также отметим, что значительная часть мер (по металлолому, по тарифам железной дороги и портов) выглядят лоббистскими в отношении украинской металлургии, крупнейшим игроком в которой (как и в тепловой энергетике) является Ринат Ахметов.

“В нынешних непростых условиях такой план действительно не выглядит чем-то принципиально новым. Похожий набор рецептов уже не раз предлагался ранее. При этом он все же может сработать, все дело в адекватном и оперативном его воплощении в жизнь”, — говорит Забловский.

“Нам от властей многого не нужно. Недорогие кредиты на простых условиях, госзаказ, упрощения по налогам. Но вместо этого нам предлагают сдать металлолом”, — сказали “Стране” на одном из предприятий.

“Вместо этого бреда властям надо вернуть доверие бизнеса. Бизнес должен знать, что если мы платим налоги , то ни одна гадина к нам не придёт с обыском. Сегодня защиты нет. Это главная проблема”, — говорит глава концерна “Ярослав” Александр Барсук.

При этом все сходятся во мнении: без господдержки выбраться из кризиса, в который стремительно погружается украинская промышленность, будет непросто.

Пошли по наклонной

Украинская промышленность уже не просто падает, а летит в пропасть. По данным Госстата, в апреле промышленное производство ушло в минус на рекордные 16,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 12,8%, по сравнению с мартом 2020, который также сложно назвать удачным (спад — почти 8%)

Больше всего обвалилась переработка — на 21%, по сравнению с прошлым годом и на 8,6% против марта. Текстильное производство и пошив одежды сократились еще больше — почти на 38%, а производство изделий из древесины — на 23%. И это при том, что отечественных легпром запустил коронавирусное производство — шили маски, защитные костюмы для врачей и прочее.

“Но в какой-то момент власти закрыли лавочку. Брать за бюджетные средства эту продукцию перестали, заверив, что запасов хватает. Но и экспорт остается закрытым (ранее из Украины запретили вывозить товары для борьбы с эпидемией)”, — рассказал глава концерна “Ярослав” Александр Барсук.

И добавил: “На самом деле спад в апреле был намного больше, чем показывает официальная статистика. Мы в апреле сделали всего 40% от прошлого года, то есть, спад — 60%. По маю планирую около 60% от прошлого года. После запуска транспорта и метро выручка поднимается”.

Металлургия упала почти на 30%, по сравнению с апрелем прошлого года, и на 18,8% — с предыдущим месяцем.

Машиностроение потеряло свыше 35% за год и 26% всего за месяц — с марта по апрель. А, скажем, производство автотранспорта обвалилось больше чем на 50%.

Среди аутсайдеров также отдельные сегменты добычи, в частности уголь (минус 35,1%).

Правда, в минус ушли не все промышленники. Есть сегменты, где наблюдается рост, но их немного. Скажем, по химпрому — плюс 6,5% за год (хотя все равно падение против марта почти на 1%). Оживление связано, прежде всего, с удешевлением газа, что сделало рентабельным производство минеральных удобрений.

На 17,1%, по сравнению с прошлым годом, улучшили свои показатели фармацевты. Но, по сравнению с мартом этого года, у них тоже наблюдается спад на 3%.

Показательная также финансовая статистика предприятий. По данным Госстата, за три месяца этого года (более свежей информации пока нет), большие и средние предприятия сработали в минус на 4,9 млрд гривен. Тогда как за аналогичный период прошлого года, наоборот, был плюс в 111,1 млрд гривен. Убытки за год выросли почти впятеро (до 204,8 млрд), а прибыль — только на 31,1% (до 199,9 млрд).

Доля убыточных предприятий выросла с прошлогодних 27,2% до 40,8%.

Показательная ситуация в разрезе отдельных отраслей. Скажем, по общепиту убытки выросли более чем в 18 раз (до 2,5 млрд гривен), а доля убыточных предприятий превысила 70% против порядка 30% в прошлом году. В 25 раз выросли убытки по операциям с недвижимостью, превысив миллиард гривен, вдесятеро — медучреждений (около 700 млн гривен).

Причем эти данные захватывают только начало карантина. В апреле картина, наверняка, будет еще более удручающей.

Коронавирус все удвоил

С одной стороны, обвал промышленности вполне ожидаем из-за эпидемии и карантина.

“Закономерный результат на фоне локдауна и жестких карантинных ограничений не только в нашей стране, но и во всем мире. В Польше все еще хуже, там промышленность в апреле упала на 25%”, — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Впрочем, коронавирус — лишь один из факторов, ведь украинское промышленное производство падало и раньше, — добавил эксперт.

Напомним, отечественная промышленность начала сыпаться еще с прошлого года. То есть негативный тренд уже держится более полугода, а это — верный признак промышленной рецессии.

Причем темпы спада только усиливаются. По итогам 2019 года минус составил 1,8%. Но уже за 4 месяца этого года результаты оказались хуже аналогичных прошлогодних на 7,9%. В марте, когда предприятия успели полмесяца нормально проработать, спад был 7,7%, что более чем вдвое ниже апрельских показателей.

“Очень удобно прикрыться карантином и пояснить, что именно от него все беды. Но карантин повлиял на производственные предприятия не так сильно, как, скажем, на сферу услуг. Многие продолжили работать. Понятно, что эпидемия добавила свой процент к общему падению. Думаю, если бы не коронавирус, минус был бы не 17%, а на 8-9%. То есть после выхода из карантина сам тренд не поменяется — промышленность будет падать с ускорением”, — говорит экономист Алексей Кущ.

Как уже писала “Страна”, проблемы у наших предприятий начались летом прошло года и совпали с резким укреплением гривны на фоне строительства пирамиды ОВГЗ.

“Атипичное укрепление гривны на 15% сделало наш экспорт неконкурентным, началась промышленная дефляция. Экспортеры потеряли порядка 4-5 млрд долларов”, — говорит Кущ.

То есть для украинской промышленности кризис начался задолго до мирового. А последний лишь усугубил ситуацию. Понятно, что сырьевая и крайне зависимая от экспорта украинская экономика просто не может не реагировать на мировые тренды, — как заметил экономист Виктор Скаршевский.

Поэтому резкое сокращение спроса на металл в мире, обвал цен на нефть, а следом и на кукурузу просто не могли не сказаться на нашем экспорте. Собственно, в этом одна из главных причин рекордного проседания металлургии — больше чем на треть.

И прогнозы экономистов пока только ухудшаются. Так, аналитики рейтингового агентства Fitch, которые ранее ожидали падения мирового ВВП на 3,9%, недавно поменяли цифру на минус 4,6%. По их мнению, миру понадобится немало времени, чтобы восстановиться после пандемии.

Поэтому стоит ожидать дальнейшего снижения спроса и цен на наши сырьевые товары (за исключением разве что отдельных позиций продовольствия), а также усиления протекционизма. Протиснуться на внешние рынки будет все сложнее. Сжимается и внутренний рынок — нет ни платежеспособного спроса, ни масштабных госзаказов.

“Поэтому деиндустриализация Украины, скорее всего, продолжится. Промышленность будет падать все больше и больше, пока не окажется на дне. А оттуда подняться будет не так просто”, — говорит Алексей Кущ.

Людмила КСЕНЗ

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