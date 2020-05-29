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За уклонение — штраф в сотни тысяч. Как Зеленский хочет поменять воинский учет
Президент Владимир Зеленский 28 мая подал в Раду законопроект о воинском учете.
Этот документ знаменателен двумя главными моментами.
Первый — резко, в 6-7 раз, увеличиваются штрафы за нарушение военного учета как призывниками, так и должностными лицами. Взыскания становятся просто драконовских размеров — звучат суммы от 30 тысяч гривен до полумиллиона.
И второе — президент в лице Владимира Зеленского получает право на формирование еще одной “армии”: резервистов. Он сможет их призывать своим решением на срок до полугода и отправлять куда угодно. За неисполнение — драконовские штрафы и уголовная ответственность.
Весьма интересная новация с точки зрения противостояния Зе с праворадикалами, большая часть из которых служили в АТО и являются резервистами.
“Страна” разобрала главные пункты документа.
Военный билет на работе
При трудоустройстве теперь понадобится военно-учетный документ (военный билет или призывное свидетельство). Без него заключить с вами трудовой договор работодатель не сможет.
Резервистов под начало Зе
Резервисты прописаны отдельной категорией абсолютно во все нормы законопроекта наравне с военнообязанными, призывниками и так далее. Более того, их теперь будут призывать на учебные и проверочные сборы, что раньше было делать необязательно.
Даже реестр военнобязанных хотят переименовать — “призывников, военнообязанных и резервистов”.
Резервистов получает полномочия призывать лично Зеленский. Он может доукпомлектовывать ими любые воинские формирования в стране — от ВСУ до Нацгвардии.
Резервистов президент получает право призывать в особый период. То есть в любое время, потому что у нас этот период никто не отменял с весны 2014 года.
Срок такого призыва не может превышать шести месяцев. Задачи сборов резервистов определяет президент.
Резервист может не служить по тем же основаниям, что и обычный военнообязанный. За исключением дополнительной нормы — если его близкие погибли или пропали без вести, воюя за Украину в АТО — хоть в армии, хоть в добробатах.
Резервистам на время призыва можно не платить государству ЕСВ с получаемой ими зарплаты.
Супер-штрафы
Законопроект в 6-7 раз поднимает штрафы за нарушение правил воинского учета.
Если в предыдущей версии админкодекса первое нарушение влекло за собой 5-7 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), а повторное — от 10 до 15, то Зеленский хочет повысить этот штраф до 30-50 НМДГ за первое нарушение и 50-100 — за повторное. И столько же — за любое нарушение, совершенное в особый период.
Посчитаем, сколько это в живых деньгах.
НМДГ для административных и уголовных нарушений считается на уровне 50% от прожиточного минимума. В 2020 году это 1051 гривна. То есть в среднем хотят штрафовать на 30-50 тысяч за первое нарушение и штраф до 105 тысяч гривен — за повторное.
Это собственно штрафы в отношении призывников и резервистов — за неявку в военкомат по повестке, несвоевременную постановку на учет, нарушение порядка сборов для резервистов, утерю военных документов или их порчу.
Есть и другого рода взыскания — за нарушение законов по обороне и мобилизации. Они существенно выше. На граждан они налагаются в размере 100-200 НМДГ. На должностных лиц — от двухсот до трехсот минимумов. То есть до 300 тысяч гривен. Повторное нарушение — до полумиллиона гривен.
Речь видимо идет о должностных лицах предприятий, которые не подают списки работников в военкоматы в установленном законом порядке.
Военкоматы становятся терцентрами
Вместо привычных еще с времен СССР военкоматов появляются “территориальные центры комплектования и социальной поддержки”. В них действуют военные комиссары, которые, кроме прочего, налагают указанные штрафы. И не только.
Узаконят “доставку” юношей в военкомат
Интересная новация появилась в статье 259 — “доставка нарушителя”. Речь о той ситуации, когда протокол об админнарушении нельзя составить на месте. Теперь полиция получает право доставлять нарушителя прямо в терцентр (то есть военкомат).
Раньше в перечне мест, куда доставлялся нарушитель, военкомата не было. То есть речь в действующей редакции закона идет об уже военнослужащих. А новый законопроект по сути урегулировал норму, по которой полиция может ловить юношей и свозить их прямо на призывные пункты.
Обычно это происходило де-факто, но с юридической точки зрения было сомнительной процедурой.
Теперь, если военный комиссар передал фамилию нарушителя в полицию, та имеет право не только составлять протокол на него, но и производить “доставку” призывника в военкомат.
Уклонение от призыва — плюс год тюрьмы
Это остается угловным преступлением. Сроки по нему законопроект увеличивает. Если раньше уклонение в период мобилизации наказывалось от 2 лет, то Зеленский хочет сажать минимум на три года.
Уклонение от воинского учета после предупреждения комиссара — карается штрафом от 300 до 500 тысяч гривен (300-500 НМДГ) или исправительными работами до двух лет. Уклонение военнообязанного или резервиста от сборов — от 500 до 700 тысяч штрафа или работы до двух лет.
Виктория ВЕНК
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