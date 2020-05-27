Пятикратный рост потерь. Во что превратится лавина убыточных бизнесов За I квартал неуспешные предприятия впятеро нарастили убытки. Что это говорит о состоянии украинской экономики?



Считаем деньги



Государственная служба статистики обнародовала данные о финансовом результате до налогообложения крупных и средних предприятий в различных отраслях экономики. Согласно этим данным в I квартале суммарная прибыль предприятий составила 199,9 млрд грн, или 131,1% к показателю за I квартал прошлого года. А вот суммарные убытки предприятий за квартал достигли 204,8 млрд грн, или 495,1% к аналогичному периоду прошлого года. Разница - минус 4,9 млрд грн. Доля убыточных предприятий за минувший квартал составила почти 41%, тогда как годом ранее - чуть более 27%.



Большой провал в прибыльности показала такая отрасль экономики, как "оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов" - ее убытки составили 10,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года она получила 14,6 млрд грн прибыли.



Убыточным был и аграрный сектор, вернее, та его часть, которую подсчитала Госслужба статистики. Дело в том, что в показателе по агробизнесу нет данных предприятий, которые занимаются растениеводством, животноводством и смешанным сельских хозяйством - они будут учтены лишь в итоговых цифрах за год. Отсюда и столь незначительные цифры показателей - миллионы, а не миллиарды гривень. И результат по "урезанному" агросектору выглядит так: I квартал этого года - убытки 158,7 млн грн, а I квартал 2019 г. - прибыль в 21 млн грн.



Убытки за квартал получила и отрасль транспорта, складского хозяйства, почты и курьерской деятельности - 27,7 млрд грн, хотя за I квартал прошлого года они также были, но всего лишь 0,5 млрд грн.



Однако самый большой провал в прибыльности наблюдается в промышленном секторе - по итогам квартала убытки составили 66,1 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года промышленность сработала с прибылью в 41,7 млрд грн.



Но в промышленном секторе ситуация с финансовыми показателями неоднородная. Например, добывающая промышленность сработала с прибылью в 5,9 млрд грн, хотя и значительно меньшей, чем годом ранее (31,4 млрд). А вот химическое производство получило 19,6 млрд грн убытков, тогда как в I квартале 2019 г. была прибыль в 1,8 млрд грн. Усилился негативный финансовый результат и украинской металлургии - в этом году у нее по результатам квартала 13,7 млрд грн убытков по сравнению с 6,7 млрд грн убытков годом ранее. Провалилось по финрезультату и машиностроение - 11,8 млрд грн убытков в этом году по сравнению с 2,2 млрд прибыли в прошлом.



Единственной отраслью экономики, которая оказалась "в шоколаде", была банковская и страховая деятельность. Если в прошлом году I квартал она закончила с прибылью 22,6 млрд грн, то в этом году прибыль выросла до 112,5 млрд грн.



Финансы в ударе



Учредитель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак полагает, что именно финансовый сектор, который заработал более половины прибыли среди всех прибыльных украинских предприятий, вытянул всю украинскую экономику из огромного минуса. По его мнению, банки заработали такую хорошую прибыль за счет ОВГЗ и размещения средств в депосертификатах Национального банка. А по мнению внештатного консультанта комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Ильи Несходовского, еще одним способом заработка для банков была курсовая разница. "Если у вас в прошлом году было $100, то при курсе 24 грн за $1 это одна сумма, а в конце марта курс уже взлетел до 28, и это уже другая сумма", - пояснил он.



Однако какова в таком падении финансовых показателей роль именно эпидемии коронавируса и карантина, который парализовал многие отрасли экономики? Ведь карантин был введен только с 12 марта, и до окончания квартала оставалось неполных три недели.



По мнению Тараса Козака, в случае с торговлей (которая, напомним, понесла в этом году убытки по сравнению с прибылью в прошлом) виноват именно карантин. "Если торговое предприятие не работает две недели, это не значит, что оно две недели не получает прибыль. Это значит, что эти две недели оно, кроме этого, несет все расходы, в частности, платит зарплату. Если ситуация прогнозируема, то предприятия сокращают персонал, но в случае с карантином прогнозировать что-либо было сложно. Поэтому расходы остались прежними, а доходов не было никаких. В такой ситуации убытки растут просто катастрофически", - пояснил он.



Что же до промышленности, эксперт напомнил, что она падала еще до карантина, а с введением ограничений эта тенденция только усилилась. В частности, по итогам 2019 г. промпроизводство сократилось на 1,8%, а в этом году продолжило падение: в январе 2020 г. уменьшилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 г. (даже с корректировкой показателя на эффект календарных дней - минус 4,7%), в феврале - на 1,5% (с корректировкой на эффект календарных дней - минус 4,1%).



Однако эксперты советуют очень уж сильно не драматизировать ситуацию в связи со столь значительным снижением прибыльности украинской экономики.



По словам Тараса Козака, ВВП Украины составляет приблизительно 4 трлн грн в год, соответственно в квартал - около 1 трлн грн. "Из этого всего мы имеем всего 5 млрд грн суммарных убытков. По сравнению с ВВП - это всего лишь полпроцента. Это немного", - сказал он.



Однако, по словам эксперта, суммарные убытки в 200 млрд грн именно убыточных предприятий означают негативные последствия для госбюджета - эти предприятия не уплатят налог на прибыль, и казна почувствует снижение доходов.



В то же время Илья Несходовский считает, что сумма прибыли не только не показательна в случае с данными за квартал (лучше иметь их за год), но и вообще это не самый серьезный показатель для оценки экономики. По его словам, эти данные лишь отражают, сколько получают собственники бизнеса на вложенный капитал. "Я бы делать выводы о состоянии экономики по показателю прибыльности предприятий не стал. У нас большая доля предприятий убыточны, но насколько это реальный, а насколько "нарисованный" убыток - вопрос остается открытым", - сказал он.



Несходовский советует для оценки экономики смотреть на показатели промпроизводства и ВВП. "Важны объемы производства - если их наращиваешь, то это хорошо для экономики даже в том случае, если у предприятия минимальная прибыль", - пояснил он.



Эксперт добавил, что у нас компании научились манипулировать показателем прибыли, используя различные схемы. Правда, по его словам, этот "фокус" не проходит в отношении банков - к ним применяется постоянный аудит, поэтому для них показатель прибыльности более четкий для оценки эффективности.



Александр Суков







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