Идеальное убийство или все же суицид: новые детали гибели нардепа Давиденко

Основной версией причины смерти народного депутата Украины Валерия Давиденко, над которой работают правоохранители, является доведение до самоубийства. Об этом сообщил источник “Апострофа” в правоохранительных органах.

“На сегодняшний день рассматриваются три версии произошедшего — убийство, инсценированное под суицид, самоубийство и доведение до самоубийства. Основной версией полиции сегодня является доведение до самоубийства. Об этом говорят многие детали, прежде всего данные видеозаписи, которая постоянно велась в офисе нардепа. Можно видеть, как он ходит по офису, заходит в санузел и оттуда больше не выходит. Далее появляется уборщица, которая и вызвала правоохранителей”, — отметил источник в правоохранительных органах.

Вместе с тем, все знакомые и друзья нардепа решительно отвергают информацию о самоубийстве.

“Он не из тех, кто по эмоциональным или иным причинам пойдет и застрелится. Он боец, привык всю жизнь преодолевать трудности, он не сдается перед деловыми или политическими проблемами и точно не покончит с собой по этой причине. У него прекрасная семья, умная и красивая жена, с которой у них были прекрасные отношения, и две любимых дочери — красавицы. Он счастливый отец и муж, успешный бизнесмен и политик, самоубийство — это точно не о нем”, — сказал изданию человек, который лично знал нардепа.

Вместе с тем, источник в правоохранительных органах сообщил интересные детали трагедии.

“За день до смерти у него была какая-то важная встреча, после которой он отключил телефон и дальше оставался без связи. Вообще телефон в этой ситуации может прояснить многие детали, но его пока не обнаружили. Есть пустая бутылка алкогольного напитка, но говорить о том, кто и когда ее выпил, и был ли нардеп в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти еще рано”, — отметил собеседник “Апострофа”.

Правоохранители предполагают, что нардеп вел сложные переговоры, ему могли угрожать и давить, в том числе используя угрозы ему или семьи, что, соответственно могло склонить его к самоубийству.

Но с этой версией не согласны знакомые нардепа, с которыми удалось пообщаться.

“Он точно не из тех, кто покончит с собой от страха перед кем-то. Он легко мог уехать или вывезти семью, если были угрозы, у него было достаточно возможностей или связей для защиты от врагов. Слухи о потере “крыши” в Офисе генпрокурора, которые могли толкнуть отца двоих детей на самоубийство, абсурдны и отвратительны. Об этом могут говорить только провокаторы или те, кто понятия не имеет о чем и кого они говорят. Сейчас дела у него шли достаточно не плохо, точно не так, чтобы покончить с собой”, — рассказывает знакомый нардепа.

Он несколько раз подчеркнул, что у Давиденко прекрасная семья и “ему точно в этой жизни есть за что бороться и ни при каких условиях он бы не захотел просто покончить с жизнью из-за каких-либо бизнес-осложнений”.

Вместе с тем, и источник в правоохранительных органах, и знакомые нардепа подтверждают наличие у него серьезных конфликтов, которые и могли привести к трагедии.

“У него много врагов. Например — всем известный бизнесмен из окружения Януковича Сергей Курченко. Детали их бизнес споров пока не известны, но мы знаем, как ведут дела такого типа бизнесмены. В деле могут появиться очень подозрительные лица, вполне возможно, что могли поступать угрозы, которые могли довести нардепа до самоубийства”, — сказал один из собеседников.

Или же, как отмечает другой источник, это могло быть хорошо спланированное и профессионально выполненное убийство.

“Открытое окно, кресло в туалете — все это свидетельствует об убийстве и попытке инсинуации самоубийства. Есть, конечно, вопросы видеозаписи, где нет убийцы, но профи могут и здесь сработать так, чтобы не попасть на запись или позже удалить их или отредактировать. Если это так, то убийца профессионал высокого уровня, но почему тогда он оставил кресло в туалете? Сбить с толку следствие?”, — отметил знакомый нардепа.

В любом случае, способность Нацполиции быстро раскрыть дело и предоставить обществу объяснения случившегося является делом чести и для министра внутренних дел Арсена Авакова, и для его подчиненных. Слишком много странных самоубийств, взрывов, убийств. В стране страшно жить, ходить по улицам, не то что инвестировать или развивать бизнес.

Правоохранители должны наконец показать, что они защищают граждан, а не занимаются поборами с бизнеса, как это все увидели по истории с массовым убийством в Житомирской области. В противном случае никакие программы правительства или видеообращения президента не убедят граждан оставаться в этой стране.

Артур ГОР

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