Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Идеальное убийство или все же суицид: новые детали гибели нардепа Давиденко

25.05.20 , Апостроф
печать
размер текста:

Основной версией причины смерти народного депутата Украины Валерия Давиденко, над которой работают правоохранители, является доведение до самоубийства. Об этом сообщил источник “Апострофа” в правоохранительных органах. 

“На сегодняшний день рассматриваются три версии произошедшего — убийство, инсценированное под суицид, самоубийство и доведение до самоубийства. Основной версией полиции сегодня является доведение до самоубийства. Об этом говорят многие детали, прежде всего данные видеозаписи, которая постоянно велась в офисе нардепа. Можно видеть, как он ходит по офису, заходит в санузел и оттуда больше не выходит. Далее появляется уборщица, которая и вызвала правоохранителей”, — отметил источник в правоохранительных органах. 

Вместе с тем, все знакомые и друзья нардепа решительно отвергают информацию о самоубийстве. 

“Он не из тех, кто по эмоциональным или иным причинам пойдет и застрелится. Он боец, привык всю жизнь преодолевать трудности, он не сдается перед деловыми или политическими проблемами и точно не покончит с собой по этой причине. У него прекрасная семья, умная и красивая жена, с которой у них были прекрасные отношения, и две любимых дочери — красавицы. Он счастливый отец и муж, успешный бизнесмен и политик, самоубийство — это точно не о нем”, — сказал изданию человек, который лично знал нардепа. 

Вместе с тем, источник в правоохранительных органах сообщил интересные детали трагедии. 

“За день до смерти у него была какая-то важная встреча, после которой он отключил телефон и дальше оставался без связи. Вообще телефон в этой ситуации может прояснить многие детали, но его пока не обнаружили. Есть пустая бутылка алкогольного напитка, но говорить о том, кто и когда ее выпил, и был ли нардеп в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти еще рано”, — отметил собеседник “Апострофа”. 

Правоохранители предполагают, что нардеп вел сложные переговоры, ему могли угрожать и давить, в том числе используя угрозы ему или семьи, что, соответственно могло склонить его к самоубийству. 

Но с этой версией не согласны знакомые нардепа, с которыми удалось пообщаться. 

“Он точно не из тех, кто покончит с собой от страха перед кем-то. Он легко мог уехать или вывезти семью, если были угрозы, у него было достаточно возможностей или связей для защиты от врагов. Слухи о потере “крыши” в Офисе генпрокурора, которые могли толкнуть отца двоих детей на самоубийство, абсурдны и отвратительны. Об этом могут говорить только провокаторы или те, кто понятия не имеет о чем и кого они говорят. Сейчас дела у него шли достаточно не плохо, точно не так, чтобы покончить с собой”, — рассказывает знакомый нардепа. 

Он несколько раз подчеркнул, что у Давиденко прекрасная семья и “ему точно в этой жизни есть за что бороться и ни при каких условиях он бы не захотел просто покончить с жизнью из-за каких-либо бизнес-осложнений”. 

Вместе с тем, и источник в правоохранительных органах, и знакомые нардепа подтверждают наличие у него серьезных конфликтов, которые и могли привести к трагедии. 

“У него много врагов. Например — всем известный бизнесмен из окружения Януковича Сергей Курченко. Детали их бизнес споров пока не известны, но мы знаем, как ведут дела такого типа бизнесмены. В деле могут появиться очень подозрительные лица, вполне возможно, что могли поступать угрозы, которые могли довести нардепа до самоубийства”, — сказал один из собеседников. 

Или же, как отмечает другой источник, это могло быть хорошо спланированное и профессионально выполненное убийство. 

“Открытое окно, кресло в туалете — все это свидетельствует об убийстве и попытке инсинуации самоубийства. Есть, конечно, вопросы видеозаписи, где нет убийцы, но профи могут и здесь сработать так, чтобы не попасть на запись или позже удалить их или отредактировать. Если это так, то убийца профессионал высокого уровня, но почему тогда он оставил кресло в туалете? Сбить с толку следствие?”, — отметил знакомый нардепа. 

В любом случае, способность Нацполиции быстро раскрыть дело и предоставить обществу объяснения случившегося является делом чести и для министра внутренних дел Арсена Авакова, и для его подчиненных. Слишком много странных самоубийств, взрывов, убийств. В стране страшно жить, ходить по улицам, не то что инвестировать или развивать бизнес.

Правоохранители должны наконец показать, что они защищают граждан, а не занимаются поборами с бизнеса, как это все увидели по истории с массовым убийством в Житомирской области. В противном случае никакие программы правительства или видеообращения президента не убедят граждан оставаться в этой стране.

 

Артур ГОР

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Стали известны новые условия кредита МВФ для Украины
25.05.20, Страна
Новая кредитная программа для Украины на $5 млрд может быть утверждена Советом директоров МВФ максимум в начале июня.
22.05.20
Как Украина покупает золотые маски и спонсирует Китай
22.05.20, Апостроф
В Минздраве решили покупать все сами и не подпускать к бюджетным средствам никого.
Тесты для избранных. Кого начнут проверять на иммунитет к коронавирусу в Украине
22.05.20, Страна
Украинцев начнут тестировать на антитела к коронавирусу. Приказ об этом подписал Минздрав. Такие тесты показывают: если человек уже переболел Covid-19, он может иметь иммунитет.
Публичная расплата. Станут ли коммунальщики взламывать квартиры должников
22.05.20, Деловая столица
ВР собирается внедрить публичные договора на предоставление услуг ЖКХ, но передумала разрешать коммунальщикам проникать в жилье должников.
21.05.20
Вот вам дно. Кто озолотится на превращении рек в транспортные магистрали
21.05.20, Деловая столица
Власти опять решили взяться за решение проблем речного транспорта.
Иностранцы выводят деньги из гособлигаций. Почему гривня вновь падает
21.05.20, Страна
Валютный межбанк Украины 20 мая развернулся после продолжительного укрепления гривни. Безналичный доллар подорожал сразу на 15 копеек.
19.05.20
Такой лом самому нужен
19.05.20, Коммерсант
Металлургическое лобби «Русская сталь» заявило о дефиците металлолома и росте цен на него, предложив решить проблему через временный запрет экспорта.
15.05.20
Майский транш МВФ: Украина выполнила требования, но появилась неожиданная проблема
15.05.20, Апостроф
Украина может не получить транш из-за бюрократических проволочек.
Какие табу поставили США Зеленскому
15.05.20, Деловая столица
Кредитные гарантии США сейчас превращаются для Банковой чуть ли не в вопрос жизни и смерти.
Кличко и метро с 25 мая. Почему мэр Киева сам не понял, о чем попросил правительство
15.05.20, Деловая столица
Обычный режим работы столичного метрополитена — это то, что лучше не возвращать.
13.05.20
12.05.20
08.05.20
07.05.20
06.05.20
05.05.20
04.05.20
30.04.20
29.04.20
28.04.20
27.04.20
24.04.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!