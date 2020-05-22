Как Украина покупает золотые маски и спонсирует Китай

В Минздраве решили покупать все сами и не подпускать к бюджетным средствам никого.

Бюджетный комитет парламента 19 мая одобрил выделение 2,3 миллиардов гривен на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса для украинских больниц. На эти деньги государство планирует приобрести маски, респираторы, защитные очки и костюмы. Это, конечно, позитив, однако если вникнуть в цифры масштабной закупки, то можно увидеть, что все СИЗы власть собирается покупать по цене, выше их рыночной стоимости. Почему так происходит, разбирался “Апостроф”.

Цена “брони”

Еще в начале мая Кабмин попросил дополнительно 2,9 миллиарда гривен из фонда борьбы с коронавирусом. Из них 650 миллионов должны быть направлены на развитие и оплату труда сотрудникам лабораторий Минздрава (именно там ежедневно исследуют тысячи проб на коронавирус), а остальные деньги пойдут на закупку антивирусной “брони” для медиков.

Траты должен был согласовать бюджетный комитет ВР, и 19 мая нардепы это сделали (правда, не единогласно). Однако, если проанализировать данные, которые опубликовал член комитета Алексей Гончаренко, в Минздраве собираются покупать средства защиты дороже их рыночной стоимости.

Например, в правительстве намерены приобрести 6,6 миллионов медицинских масок по ориентировочной цене 10 гривен за штуку. В рознице маски столько и стоят, но если делать оптовые закупки, то, очевидно, можно существенно сэкономить.

“Если брать текстильные маски или ситцевые, которые мы делаем, многоразовые, то подобные маски мы продаем по 8-9 гривен, — рассказывает “Апострофу” основатель группы компаний “Текстиль-Контакт” Александр Соколовский. — Если брать штампованные трехслойные маски, то цены варьируются в районе 6-7 гривен”.

Если обратиться к цифрам сделок на Prozorro, то можно увидеть, что Золочевская райгосадминистрация закупила 1000 масок по 8,5 гривен за штуку, а департамент ЖКХ Ивано-Франковского горсовета и вовсе смог заключить договор на поставку 2000 масок по 5,6 гривен каждая.

Но стоит отметить, что маски все же бывают разные. После пандемии коронавируса на рынок высыпало сотни дельцов, которые начали шить и продавать маски на любой вкус, дизайн и кошелек. Но маски эти часто не имели ничего общего с изделиями медицинского предназначения, которые действительно обеспечивают защиту.

Стандарт медицинской маски определен ДСТУ EN 14683:2014 “Маски хирургические. Требования и методы испытания”. Согласно этому стандарту, правильная медицинская маска должна быть изготовлена из нетканного гипоаллергенного материала, не иметь запаха, а внутренняя и внешняя стороны маски должны быть разного цвета.

Так, может, в Золочеве и Ивано-Франковске, где умудрились купить средства защиты дешевле, просто купили “неправильные” маски? А в Минздраве хотят “правильную” защиту, а она стоит минимум 10 гривен за штуку? Не совсем так.

Исходя из данных по сделкам на Prozorro, 24 апреля Новоукраинская центральная районная больница закупила 2600 масок стандарта EN 14683 по 9,5 гривен. На первый взгляд, экономия небольшая: всего 50 копеек на маске, но покупая 6,6 миллионов масок (как планирует правительство), по 9,5 гривен за штуку бюджет смог бы сэкономить 3,3 миллиона гривен.

Центр первичной медико-санитарной помощи Барышевского райсовета нашел маски по 6,1 гривны за штуку, а вот 13 мая коммунальное предприятие Закарпатского облсовета закупило такие же стандартизированные маски вообще по 5,1 гривны за штуку. То есть в таком случае экономия могла бы составить более 32 миллионов гривен.

Впрочем, даже 5 гривен за маску, по сравнению с докоронавирусным периодом, — это не так и мало. Например, в январе, когда к угрозе COVID-19 в Украине еще никто не относился серьезно, на Prozorro медицинские маски расходились по 0,7-1,5 гривен за штуку. В марте, по причине повышенного спроса, произошел резкий скачок цены: некоторые поставщики умудрялись сбывать государству маски даже по 25 гривен.

Потом был запрет на экспорт товаров медицинского назначения, который позволил сбить цены, но сейчас в Минэкономразвития предполагают, что с 1 июня этот запрет можно отменять. Якобы украинские производители смогли насытить рынок внутренний (по крайней мере, масками), а значит, уже пора выходить на рынок внешний. То есть цены на “броню” от коронавируса опять могут взлететь, ведь на Западе продавать нашу продукцию куда выгоднее.

“Западные заказчики, в отличие от нашего государства, готовы давать серьезные заказы и готовы за них платить”, — уверяет Александр Соколовский.

Где будем шопиться

Пока неизвестно, у кого именно Украина будет покупать средства защиты: у отечественного производителя или в Китае.

По словам Соколовского, отечественные производители способны удовлетворить потребности государства в средствах защиты на 100%.

“В Украине вполне достаточно производственных мощностей, чтобы организовать выпуск средств защиты. Есть предприятия, которые могут производить по 200-500 тысяч масок в день. Но для того, чтобы производитель был к этому готов, нужно озвучить бюджет, номенклатуру в рамках бюджета, сколько нужно произвести средств защиты с разбивкой по месяцам. Производство по кнопке вкл/выкл не работает”, — подчеркнул Соколовский.

В рамках месячной потребности на сумму в 2,3 миллиарда правительство планирует закупить 6,6 миллионов масок, 4,3 миллиона защитных костюмов, 1,2 миллиона респираторов. Это достаточно много, поэтому уже сейчас отечественному производителю неплохо было бы знать — собирается власть к нему обращаться или нет.

“Если это ежемесячная потребность, то уже нужно начинать работать, и торги должны быть уже объявлены. Но пока мы не видели никаких объявлений о закупках, и к нам никто не обращался, поэтому вопрос для нас остается открытым”, — резюмировал Александр Соколовский.

Но уже сейчас понятно, что защитные костюмы Украине придется импортировать.

“По защитным костюмам введен такой стандарт, который никто в Украине выполнить не может, поэтому они в любом случае будут импортными”, — пояснил “Апострофу” член парламентского комитета по вопросам бюджета Алексей Гончаренко.

А на защитные костюмы уйдет как раз таки львиная доля из выделенных 2,3 миллиардов гривен на средства защиты — 2,1 миллиарда гривен.

Стандарт защитных костюмов, о котором говорит Гончаренко, — это ДСТУ EN 14126. Минздрав уже успел угодить в скандал с этим стандартом, когда в марте под выигранный тендер “Текстиль-Контакт” начал отшивать костюмы, а в Минздраве их передумали покупать, сославшись на отсутствие сертификата у производителя. В итоге, эти костюмы прилетели к нам из Китая.

Правда, какого именно качества товар попал в Украину из Поднебесной, сказать сложно.

“У нас, как оказалось, нет лабораторий, которые могут проверять продукцию на соответствие стандарту EN 14126. Ну, а в Китае, как повезет: есть производители, у которых сертификат стандарта соответствует реальности, а есть и продукция ненадлежащего качества (так, в Польшу поставлялись маски из Китая по поддельным сертификатам, — “Апостроф”)”, — отметил Александр Соколовский.

Более того, и это самое главное — ГДЕ правительство будет покупать средства защиты, не знают даже на госпредприятии “Медицинские закупки Украины”, которое и должно заниматься централизованными медицинскими закупками в стране.

Предприятие создали еще в 2018 году для обеспечения “прозрачных и качественных” закупок, в том числе, и через международные организации. Однако на ГП рассказали “Апострофу”, что никаких заданий от Минздрава не получали.

“Чтобы начать такие закупки, нам нужно получить соответствующее распоряжение от Минздрава, где они нам укажут, какое количество и что именно им нужно. На сегодняшний день никакой информации по поводу того, будут происходить эти закупки через нас или нет, мы не получали”, — пояснили нам в пресс-службе предприятия.

Но, похоже, в Минздраве вообще решили не подпускать к бюджетным средствам никого.

“После ситуации с костюмами биологической защиты, когда Минздрав впервые за 6 лет купил их самостоятельно через свой тендерный комитет, нас исключили из казначейских счетов на получение средств из резервного фонда по COVID-19. Поэтому сейчас мы ничего не можем закупать по этому направлению”, — резюмировали в пресс-службе.

Артур ГОР

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