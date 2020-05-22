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Тесты для избранных. Кого начнут проверять на иммунитет к коронавирусу в Украине
Украинцев начнут тестировать на антитела к коронавирусу. Приказ об этом подписал Минздрав. Такие тесты показывают: если человек уже переболел Covid-19, он может иметь иммунитет.
В приказе МОЗ говорится, что. в первую очередь, будут тестировать пациентов с симптомами коронавируса, с пневмонией, и перед операциями.
Раз в две недели тесты будут проводить медикам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Раз в месяц анализы на Covid-19 будут сдавать другие медики, фармацевты, полицейские, нацгвардейцы и пограничники.
То есть это далеко не то “массовое тестирование”, как обещали медицинские власти страны. Любой желающий пройти его по-прежнему не сможет.
Разбирались, кому, как и для чего будут делать ИФА-тесты.
Кого и когда будут тестировать
В МОЗ подписали приказ об изменениях в стандартах медпомощи при Covid-19, в котором говорится о запуске ИФА-тестирования. Теперь украинцам будут проводить два вида тестов: ПЦР и ИФА.
Прежде всего, тестировать двумя видами тестов будут людей у которых есть симптомы и клинические проявления коронавирусной болезни. По новому стандарту им сначала будут делать тест ПЦР. Если он окажется негативным — то ИФА-тест на IgМ. Также такой тест будут делать, если ПЦР-тест невозможно провести в течение суток. Такой же алгоритм тестирования и для пациентов с пневмонией.
Контактных лиц, даже если у них нет симптоматики, будут тестировать на 14 сутки после контакта.
ИФА-тесты будут брать у всех пациентов перед плановыми операциями. Если они окажутся позитивными — сделают уточняющий тест ПЦР.
Каждые две недели с помощью ИФА-тестов (на IgМ и IgG) будут тестировать лиц из групп риска:
медиков, оказывающих помощь пациентам с Covid-19;
сотрудников лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей больных Covid-19;
патологоанатомов, судмедэкспертов, которые принимают участие во вскрытии;
Один раз в 30 дней (на IgМ и IgG) будут тестировать:
Нацполицию, Нацгвардию, пограничников, других медиков и фармацевтов.
Тестировать все перечисленные категории на Covid-19 будут бесплатно. У тестируемых будут брать кровь из вены либо мазок из рото- или носоглотки, либо биологический материал из верхних дыхательных путей.
В Минздраве говорят, что предпочтение будет отдаваться отечественным тестам. Такие тесты могут делать 450 государственных лабораторий по стране, не считая частных.
Впрочем, есть и вопросы. Проверка на антитела имеет значение, если применяется массово, как это запустили уже во многих странах. Тогда она показывает, действительно ли есть коллективный иммунитет.
В украинском же варианте тесты коснутся очень небольшого числа людей — пусть даже из критических групп риска.
Для чего нужно такое тестирование
В Украине об ИФА-тестах, которые помогут выявить тех, кто уже переболел, заговорили еще месяц назад. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что они помогут понять, выработался ли коллективный иммунитет у украинцев.
Глава Минздрава Максим Степанов заявлял: ”Мы можем считать, что человек, у которого есть антитела, имеет соответствующий иммунитет и не является уязвимым к Covid-19”.
При этом медики понимают, что до сих пор точно не известно, как долго полученный иммунитет защищает переболевших и вырабатывается ли он у всех.
За счет ИФА-тестов можно будет существенно увеличить количество тестируемых. Они дешевле, чем ПЦР, из могут делать быстрее, большее количество лабораторий и требования к специалистам и используемому оборудованию ниже.
Также это дополнительный инструмент, чтобы отслеживать распространение инфекции и предотвращать вспышки.
Данные, полученные с помощью ИФА-тестов, помогут уточнить статистику по заболевшим и дадут более точную картину масштабов Covid-19.
Также сыворотка уже переболевших людей, у которых обнаружили антитела к новому коронавирусу, потенциально может использоваться при лечении больных.
Что такое ИФА-тестирование
Иммуноферментный анализ (ИФА) выявляет антитела к конкретному вирусу в организме (в крови или слюне). Если антитела есть, значит иммунитет уже “познакомился” с возбудителем и выделяет особые белки, распознающие вирус — антитела (их еще называют иммуноглобулины). Задача антител — узнать патоген и соединиться с ним, чтобы иммунитет обнаружил вирус и уничтожил его.
Антитела бывают нескольких видов. Если говорить о новом коронавирусе, то в среднем на 7-10 день заражения образуются IgM. Именно эти иммуноглобулины выявляют экспресс-тесты, если болезнь в острой стадии. Их делают тем, у кого выражены симптомы Covid-19.
Чуть позже образуются иммуноглобулины IgG, которые остаются в организме и после выздоровления. Тесты на антитела, которые предлагают делать в Минздраве, будут выявлять два этих типа антител. То есть они смогут обнаружить и тех, кто уже переболел коронавирусом какое-то время назад, даже, если это прошло бессимптомно.
Отличие новых ИФА-тестов от экспресс-тестов в том, что первые могли выявить только IgM, то есть болезнь в острой стадии, а тех, кто уже переболел — нет.
ПЦР-тест выявляет наличие РНК или ДНК вируса в организме. Он является наиболее достоверным. Если первые два вида тестов показывают наличие антител и напряженность иммунитета, то есть, переболеет человек или нет, то наличие самого вируса показывает только ПЦР-тестирование.
Виктория ВЕНК
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