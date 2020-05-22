Публичная расплата. Станут ли коммунальщики взламывать квартиры должников

Верховная Рада собирается внедрить публичные договора на предоставление услуг ЖКХ, но передумала разрешать коммунальщикам проникать в жилье должников.

Законопроект №2458 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг” в первом чтении 20 мая поддержали 239 депутатов, и он ушел на доработку для последующего вынесения на второе чтение и принятие в окончательной редакции.

Документ был подан еще в ноябре прошлого года, но у депутатов дошли до него руки только сейчас.

Публичный неизвестный договор

Представляя депутатам законопроект, председатель Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, что документ должен усовершенствовать действующее законодательство, регулирующее предоставление и потребление жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), их оплату, формирование цен и тарифов.

В частности, законопроект предусматривает внедрение в сферу ЖКУ публичных договоров. В данном случае публичный договор — это соглашение между потребителем услуги и ее поставщиком; он считается заключенным, если потребитель оплачивает полученную платежку (то есть подписания самого текста договора не происходит, действует принцип: раз заплатил — значит согласен получать услугу).

По словам Геруса, внедрение публичных договоров позволит избежать дополнительных финансовых затрат, которые существуют при заключении договоров в письменной форме.

Кроме того, будет легче процесс одномоментного перехода поставщиков услуг ЖКУ и потребителей на новые формы договоров, о которых уже писала ”ДС”. Напомним, что в связи с принятием еще в ноябре 2017 г. закона “О жилищно-коммунальных услугах”, до 1 мая этого года украинцы должны были выбрать, какие договора (и с кем) на получение жилкомуслуг они будут заключать. Однако общеизвестно, что украинцы очень пассивны, и на собраниях жильцов многоквартирных домов принять такие решения очень тяжело из-за отсутствия кворума. Если же они не могут договориться по поводу новых договоров или же вообще проигнорируют этот вопрос, тут как раз и поможет публичный договор: собственники квартир просто получат квитанции, оплатив которые они и легализуют отношения с поставщиком услуг.

Однако по мнению главы комитета ЖКХ Общественного совета при Киевской городской госадминистрации Олега Попенко, для потребителей коммунальных услуг эти нормы не принесут ничего нового. По его словам, 90% жильцов вообще не представляют себе, что такое “публичный договор” и даже не заменят, что он появился — они будут просто оплачивать квитанции.

Взлома не будет

В то же время другая норма законопроекта могла вызвать бурю негодования среди украинцев. Дело в том, что авторы предложили дать поставщикам коммунальных услуг право проникать в квартиры и дома без согласия их собственников, чтобы перекрыть поставку воды, газа, электричества или “отрубить” батареи за долги по оплате коммунальных услуг.

По действующему законодательству, сегодня представители коммунальных компаний могут вскрыть квартиру без согласия ее владельца только в исключительных случаях. В частности, согласно статье 29 закона “О жилищно-коммунальный услугах”, потребитель обязан обеспечить доступ в свое жилье представителям коммунальной компании для ликвидации аварии, замены оборудования, снятия показаний счетчиков. А вот для того, чтобы отключить от услуги, за которую он не платит — нет. Депутаты предложили обязать его давать такой доступ.

Кроме того, авторы законопроекта предлагали дать представителям коммунальной компании право несанкционированного доступа в квартиру, даже если собственник отказывается их пустить.

Однако во время рассмотрения документа на профильном комитете норму о несанкционированном доступе в жилье граждан убрали. “Я знаю, что были дискуссии, опасения среди народных депутатов относительно возможности несанкционированного проникновения в жилье. Поэтому отмечаю, что на комитете мы этот законопроект доработали и эту спорную норму убрали. На сегодня этот законопроект не предусматривает никакого несанкционированного доступа в жилье”, — сказал Герус на заседании парламента перед голосованием за документ в первом чтении.

Депутатов, убравших норму о несанкционированном проникновении в жилье, по всей видимости, смутило ее противоречие Конституции.

По словам Зинаиды Чуприны, руководителя уголовной практики юридической компании RIYAKO&PARTNERS, статья 30 Конституции каждому из нас гарантирует неприкосновенность жилья. “Это означает, что проникновение в жилье без согласия собственника возможно только в экстремальных случаях. В Основном Законе четко указаны такие случаи: проникновение в жилье разрешено на основании судебного решения или в случаях, если такое проникновение необходимо для спасения людей, имущества или в случае преследования преступника. Как мы можем видеть, нормы Конституции содержат в себе разрешение на беспрепятственное проникновение в жилье только в безотлагательных случаях, в том числе таким правом наделены представители жилищно-коммунальных служб”, — отметила юрист.

Однако, по ее мнению, предлагавшиеся изменения в закон о несанкционированном проникновении в жилье могли не только нарушить права граждан, но и противоречить Конституции, нормам уголовного законодательства Украины и Европейской конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Зинаида Чуприна отметила, что украинское законодательство предусматривает процедуру судебной защиты прав жилищно-коммунальных предприятий или организаций, которые предоставляют коммунальные услуги. “Проникновение в жилье представителей коммунального предприятия с целью ограничения предоставления или прекращения предоставления такой услуги не содержит в себе срочной необходимости. Отключение абонента может происходить в плановом порядке и нет никакой потребности предоставлять еще одну возможность проникать в жилье, нарушая основоположные права человека”, — сказала она.

Должники пока могут спать спокойно

Долги за коммунальные услуги украинцы накопили просто-таки астрономические — по данным Государственной службы статистики, по состоянию на конец марта они (без учета долгов за электроэнергию) достигли почти 66 млрд грн, в том числе за газ — 27,3 млрд грн, за тепло и горячую воду — 22,3 млрд грн, за электроэнергию — 5,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение — 5 млрд грн, за управление многоквартирными домами — 4,7 млрд грн, за вывоз мусора — 0,9 млрд грн.

По мнению Олега Попенко, в Украине люди не заинтересованы в том, чтобы вовремя платить за услуги, и, несмотря на всю незащищенность потребителей перед поставщиками коммунальных услуг — монополистами, оказать влияние на должника — практически невозможно.

По его словам, одна из главных особенностей Украины в том, что ни в одной другой стране нет такого количества собственников квартир, как у нас. За рубежом очень высокий процент жилья, которое сдается в аренду целыми домами. При этом поставщик коммунальных услуг поставляет их до дома, взимает плату с владельца, оставив ему “разборки” с неплательщиками за услуги, которые арендуют в этом доме квартиры. “А у нас 30 млн квартир в стране, и каждая — имеет индивидуальный договор с поставщиком услуг”, — отметил Попенко.

Еще один фактор, который привел к накоплению таких астрономических долгов за ЖКУ — мизерный размер штрафов, всего 3,65% годовых. “Человек, имея деньги, у нас может не платить за услуги, положить деньги на долларовый депозит, а в конце года снять депозит, заплатить за услуги и в результате даже заработать на этом. Наши законы сами стимулируют потребителей не платить”, — сказал Попенко.

По его словам, решить эту проблему можно, только отрегулировав законодательство, при этом нужно действовать комплексно: с одной стороны — нужно повысить степень защиты потребителя, с другой — увеличить ему штрафы за неуплату услуг, с третьей — отработать вопрос взыскания долгов путем ареста имущества должника. “У нас есть должники, которые имеют по 5-7 квартир, но принципиально не платят за коммунальные услуги”, — сказал он.

Также Попенко отметил, что на прививание культуры оплаты жилкомуслуг даже после изменения законодательства может уйти несколько лет: “Германия к своей системе сортировки мусора, которая считается лучшей в мире, приучала граждан почти 30 лет”.

Александр СУКОВ

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