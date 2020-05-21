Иностранцы выводят деньги из гособлигаций. Почему гривня вновь падает

Валютный межбанк Украины 20 мая развернулся после продолжительного укрепления гривни. Безналичный доллар подорожал сразу на 15 копеек.

“Под закрытие рынка торговля шла в рамках 26,68-26,70 грн/$, а сделки “на завтра” (условиях tom) вообще заключались по 26,72 грн/$”, — сообщил “Стране” финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Это подстегнуло подорожание и на наличном рынке. Средние цены в кассах поднялись на 10 копеек: на продаже — до 26,75-26,90 грн/$ (максимальные — 27,30 грн/$), на выкупе — до 26,50-26,65 грн/$.

“Однако люди не кинулись скупать валюту. У них не хватает средств на текущие нужды из-за сокращения доходов в карантин — здесь все понятно. Кстати, говорят, что золотые слитки, которые недавно завезли в страну тоже не ахти покупают. Спроса на валютные ценности нет”, — добавил Невмержицкий.

Рост курса безналичного доллара произошел во время резкого сокращения ликвидности межбанка. Объем торгов рухнул со вчерашних $253 млн до $100 млн. А произошло это одновременно с ростом валютного спроса. Так что у подорожания “американца” сегодня было сразу несколько причин:

Сокращение валютных продаж со стороны агроэкспортеров, которые долгое время конвертировали свою выручку под посевную. Посевная завершилась.

Уход с продажи доллара НАК “Нафтогаза”, который вчера активно заливал межбанк валютой, а также ряда других государственных и коммерческих предприятий. Они вчера закончили отчисления в госбюджет, и больше не продавали крупные партии “американца”.

Выплата сегодня Минфином крупного купона по старым выпускам ОВГЗ — на 1,3 млрд грн. За полученную гривну покупалась валюта.

Покупки доллара банками. Увеличение банками своих валютных позиций — валютных запасов в ожидании девальвации гривны.

В итоге на межбанке больше не было излишка доллара, который регулярно после начала карантина: многие предприятия законсервировали свою работу, потому свернули импортные закупки и не нуждались в валюте. Нацбанк не купил не единого доллара.

Зато на торгах снова активизировался Ситибанк, который, по разным оценкам, приобрел порядка $10 млн. Сумму ситуативных и спекулятивных сделок банков оценивают в $30-40 млн. То есть совокупно на половину суточного объема безналичных торгов.

“Спрос на безналичную валюту ситуативно превышал предложение, что позволило продавцам частично отыграть проседание курса доллара последних дней, подняв его к новому индикатору”, — прокомментировал “Стране” настроения на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Сокращение валютных продаж аграриями, завершение налогового периода и выплата Минфина крупной партии гривны — это все прогнозируемые моменты. Вот что ожидалось немногими — это активизация банков по скупке доллара. Потому к их спросу на валюту оказались не все готовы.

Хотя в целом позиция банков понятна: от Минфина стало известно, что чиновники снова начнут заманивать иностранцев на покупку гривневых ОВГЗ. А нерезидентам, как известно, нужна девальвация гривны на момент завода валютного капитала под наши бумаги. Так что первая реакция наших финансистов — набрать побольше доллара впрок и поднять его курс повыше. Чтобы заработать курсовую разницу на дальнейшей перепродаже.

Что меньше сегодня сказалось на настроениях валютчиков — это политический фактор, большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

“Конечно, ее обсуждали. Хотя казначеи очень мало услышали там об экономике, что, кстати, удивляло, ведь это направление одно из наиболее проблемных в стране на текущий момент. Но, что все поняли, так то, что глава государства недоволен реформой в денежно-кредитной политике. Это очевидно с его слов о сложной борьбе за дешевые кредиты. Это воспринялось, как своего рода “первый звоночек”. Заговорили о том, что могут приниматься кадровые решения для решения проблемы и перезапуска наших финансов”, — допустил Василий Невмержицкий.

Банкиры с новой силой заговорили о двух вещах:

О смене руководства в Нацбанке.

О еще более активном снижении учетной ставки.

Не исключается, что ставку НБУ продолжат снижать в резвом темпе: по 1,5-2% годовых за раз. Решения на этот счет ждут в июне.

Попутно финансисты рассчитывают на введение системы гарантий по кредитам, на которую недавно намекнули в Минэкономики, но до сих пор не предоставили план действий. Считается, что если материальную ответственность (убытки) по кредитам начнут нести не только банки, но и государство, то новые кредиты станут выдаваться намного активнее, чем прежде.

Правда, вопрос кредитования финансисты переносят на лето. А для валютного рынка пока дают разные прогнозы. Если банки продолжат завтра наращивать свои личные валютные запасы (валютную позицию), то не исключается движение доллара наверх — вплоть до 26,80 грн/$. А в противном случаев, межбанк может закрепиться в рамках 26,60-26,70 грн/$.

Николай БОГДАНОВСКИЙ

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