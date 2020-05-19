Такой лом самому нужен Министерство экономики ОАЭ запретило вывоз лома черных металлов на четыре месяца начиная с 15 мая. Мера призвана снизить стоимость сырья для местных производителей стали. Эту новость из далекой от России страны мало кто заметил, хотя, в сущности, в Эмиратах сделали то, о чем у нас давно говорят, но воплотить в жизнь не могут.



Еще в апреле Минпромторг собрал совещание с представителями металлургических компаний, на котором они пожаловались на падение ломосбора из-за карантинов (см. “Ъ” от 18 мая). В данном случае проявилось несовершенство президентского указа о выходных днях: если сталелитейщики работали как непрерывно действующие организации, то деятельность ломообработки блокировалась, так как она к таким организациям не относится. В итоге металлургическое лобби «Русская сталь» заявило о дефиците лома и росте цен на него, предложив решить проблему через временный запрет экспорта.



Эта идея далеко не нова и регулярно появляется в повестке под самыми различными предлогами. В 2018 году запрет на экспорт лома на полгода уже вводился, но на региональном уровне — только из портов Дальнего Востока, чтобы поддержать единственный в этой части России металлургический завод «Амурметалл», хронически страдающий от дефицита сырья. Аналогичные меры применялись для поддержки кубанских металлургов.



В 2019 году трубные предприятия предложили расширить практику. Представляющий их интересы Фонд развития трубной промышленности заявлял, что ограничение экспорта стального лома позволит стабилизировать загрузку мощностей в отрасли и сдержать рост себестоимости труб. Лоббирующая интересы ломозаготовителей ассоциация «Руслом» прямо говорила, что идея запрета на экспорт лома была инициирована «с целью влияния на цену сырья путем ограничений внешнеторговых операций».



В тот раз ломозаготовителям удалось отбиться. Поначалу правительство выбрало компромисс в виде квотирования экспорта. Затем предполагалось, что весь экспорт лома будет идти через биржу. Правительство так и не утвердило это решение, в том числе потому, что торги таким неоднородным товаром, как лом, объективно сложно организовать,— и после того как основной сторонник этого подхода Дмитрий Козак покинул правительство, обсуждение этого вопроса заглохло.



Однако сейчас нет никаких гарантий, что мы не увидим новый круг дискуссии с вариантами от радикального экспортного эмбарго до использования биржевых механизмов. Ведь в данном случае формальный повод совершенно не важен, идет ли речь о коронавирусе или спасении дальневосточного предприятия: просто одни хотят продавать подороже, а другие — покупать подешевле.



Евгений Зайнуллин

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