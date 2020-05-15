Майский транш МВФ: Украина выполнила требования, но появилась неожиданная проблема

Украина выполнила все ранее заявленные требования Международного валютного фонда (МВФ) по выделению нашей стране кредита на 5 миллиардов долларов. Ожидается, что первый кредитный транш поступит уже в мае. Однако, как сообщили источники "Апострофа", существуют большие риски насчет того, получит ли Украина долгожданное финансирование в ближайшее время.

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом закон, который не позволит бывшим собственникам "ПриватБанка" вернуть контроль над финучреждением. Принятие этого документа, который получил неформальное название "антиколомойский" закон в "честь" экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского, открывает дорогу для получения Украиной долгожданного кредита Международного валютного фонда (МВФ).

Как ранее сообщал "Апостроф", "антиколомойский" закон был главным условием предоставления финансирования нашей стране со стороны МВФ. Документ был проголосован в первом чтении в конце марта, но фонд, сдержанно поприветствовав этот шаг, решил все же дождаться окончательного решения. Это было достаточно разумно, учитывая, что наша страна систематически не выполняет требований МВФ.

Приватное дело

МВФ поставил предоставление финансирования Украине в прямую зависимость от "антиколомойского" закона. Как известно, бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский не скрывал, что хочет вернуть контроль над национализированным в 2016 году финучреждением или получить за него крупную денежную компенсацию (сам он называл сумму в 2 миллиарда долларов). Упомянутый закон делает в принципе невозможным возвращение прежним собственникам национализированных банков.

Полуторамесячный перерыв между рассмотрением документа в первом и втором чтениях обусловлен невероятным количеством поданных к нему поправок – более 16 тысяч.

За это время МВФ успел передумать предоставлять Украине программу расширенного финансирования EFF сроком на три года, заменив ее полуторагодичной программой stand-by.

Размер новой программы должен составить 5 миллиардов долларов (программа EFFпредусматривала объем 5,5 миллиардов долларов, хотя украинское руководство всерьез рассчитывало, что он будет увеличен как минимум до 7 миллиардов долларов).

По словам министра финансов Сергея Марченко, уже до конца мая страна может получить в рамках программы stand-by первый транш на 1,75 миллиарда долларов.

Действительно, "антиколомойский" закон принят, в ближайшее время его наверняка подпишет президент Владимир Зеленский. А значит, никаких препятствий для получения кредита, в частности, его первого транша, нет.

Успеть до лета

Но не все так просто. А, точнее, совсем непросто. Как рассказали источники "Апострофа", украинское правительство до сих пор не согласовало меморандум о сотрудничестве с фондом, который подписывается перед выделением не только каждого кредита, но и каждого транша.

По словам одного собеседника издания, украинская сторона получила от фонда согласованный текст меморандума, но, тем не менее, продолжает вести переговоры: "Все пытаются что-то из него вычеркнуть".

Кроме того, добавил источник, в МВФ хотят ознакомиться с окончательным вариантом текста "антиколомойского" закона.

Проблема заключается в том, что заседание совета директоров МВФ должно состояться 27 мая - видимо, его имел в виду Сергей Марченко, называя возможный срок предоставления транша.

После одобрения решения о выделении финансирования советом директоров само перечисление транша происходит достаточно быстро – в течение буквально нескольких дней. А вот перед принятием такого решения проходит куда больше времени.

"Как правило, члены совета (директоров) должны получить текст меморандума за две недели до заседания", - пояснил собеседник "Апострофа".

Источник добавил, что существует и ускоренная процедура рассмотрения – неделя. Но ситуация осложняется тем, что сейчас в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, на финансирование со стороны фонда претендует достаточно большое количество стран. Так, только на 27 мая намечено рассмотрение вопроса о выделении финансирования для 80 государств. А это значит, что рассчитывать на то, что исключение сделают для Украины, было бы опрометчиво.

Таким образом, если украинская сторона затянет согласование текста меморандума (не говоря уже о возможных проволочках с подписанием "антиколомойского" закона), в ближайшее время транша мы, очень возможно, не получим.

Когда будет следующее заседание совета директоров фонда, на котором бы рассматривалась программа финансирования для Украины, неизвестно. Как и неизвестно, будет ли готова наша сторона предоставить все необходимые документы.

Будет обидно

Стоит напомнить, что на 2020 год выпадают пиковые выплаты, которые Украина должна сделать по долгам перед внешними кредиторами – в том числе, перед МВФ. При этом в мае необходимо погасить облигации на 1 миллиард долларов, которые были выпущены под госгарантии США.

Средства на погашение долга предусмотрены государственным бюджетом на текущий год, однако существуют они, скорее, на бумаге, так как госказна с начала года (а, точнее, с конца прошлого) недополучает миллиарды гривен в виде доходов. С началом карантина ситуация только усугубляется. Так, дефицит госбюджета 2020 года в апреле был увеличен более чем в три раза.

Деньги на покрытие дефицита власти намерены получить за счет размещения облигаций, как внутри страны, так и на внешних площадках. Но желающих покупать украинские ценные бумаги стало в последнее время существенно меньше.

Есть еще один источник – и о нем говорят в правительстве – кредит МВФ. Помимо собственно денег, сотрудничество с фондом дает возможность привлекать заемные средства у других кредиторов, например, у Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), да и еврооблигации проще и дешевле размещать, будучи в программе МВФ.

Однако эти планы могут остаться нереализованными из-за непрофессиональных действий представителей власти. Это особенно обидно из-за того, что все требования МВФ, по крайней мере, публично афишируемые, Украина выполнила.

Виктор Авдеенко

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