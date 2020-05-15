Кличко и метро с 25 мая. Почему мэр Киева сам не понял, о чем попросил правительство

“Обычный режим” работы столичного метрополитена — это то, что лучше не возвращать.

13 мая Виталий Кличко во время своего очередного видеобрифинга попросил Кабмин открыть метро в Киеве с 25 мая, так как наземного транспорта недостаточно для обеспечения поездок киевлян на работу после ослабления карантина, и городу грозит коллапс.

“Я обращаюсь к правительству — после 22 мая, а точнее — с 25 мая (так как 22-е — это пятница, а затем два выходных), разрешить восстановить работу метро в столице. Мы не хотели закрывать метро и держали его работу до последнего, пока правительство не приняло решение”, — сказал мэр столицы, добавив, что метро должно открыться для работы в обычном режиме, чтобы нормализовать работу всего общественного транспорта.

Буквально через несколько часов после своего обращения Кличко дождался ответа, причем не от Кабмина, а сразу от президента Зеленского.

“Поймите — нам вообще не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или позволить концерты. И какими будут последствия? Миллион заболевших коронавирусом? И тогда вместо смягчения придется усиливать карантин”, — заявил президент.

Понятно, что Кличко, озвучивая свою просьбу, думал, что находится в заведомо выигрышном положении. Разрешат — мэр молодец, добился от центральной власти нужного послабления. Не разрешат — мэр молодец, заботится о киевлянах без собственных авто, а вот правительство не волнует, что даже киевские зарплаты не позволяют ездить на работу на такси.

Однако подобный примитивный пиар ради пиара никак не приближает столицу к решению транспортной проблемы. Работа метро в “обычном режиме” — это дикие толпы пассажиров в часы пик. С ними давно пора было что-то делать и без коронавируса. Теперь же даже последнему клерку в столичной мэрии должно быть понятно, что “обычный режим” нуждается в глобальной реформе. И вместо того, чтобы ежедневно отчитываться о заболевших и выздоровевших, мэр мог бы заняться решением более интеллектуальных задач, например, предложить Зеленскому четкий план цивилизованного запуска метро, чтобы тот не мог парировать предложение упоминанием какой-то “бумажки”.

Почему бы еще с середины марта не собрать команду профессионалов, которая бы проработала условия, при которых общественный транспорт будет работать в условиях эпидемии, которая точно не закончится ни к лету, ни к осени? Посоветовавшись с большинством работодателей города, Кличко мог бы, например, предложить им изменить графики выхода на работу, чтобы разгрузить подземку в час пик. То есть какая-то часть могла бы начинать работу раньше 8 или 9 утра, а какая-то — позже, чтобы избежать самых больших скоплений людей. Кроме того, можно было, например, отменить льготный проезд в часы пик — это также внесло бы свою лепту в разгрузку подземки. К слову, похожий кейс последний раз обсуждали в Киевсовете в январе этого года, еще до пандемии вируса — бизнесу предлагали скорректировать графики работы предприятий, расположенных возле станций метро, но дальше разговоров дело, как всегда, не пошло.

Пригодился бы Кличко (вместо с Шмыгалем и Зеленским) и мировой опыт, ведь во многих странах, несмотря на карантин, подземка работает, но с определенными ограничениями. Скажем, в метро Лондона полностью закрыты 40 станций из 270. Метрополитен в Вашингтоне работает в ограниченном режиме — поезда ходят каждые 15 минут (ранее перерыв между поездами мог быть 5 минут и менее), с 5 утра до 11 ночи в рабочие дни и с восьми утра до одиннадцатого ночи в выходные. Таким образом, у персонала метро есть больше времени для санитарной обработки вагонов.

В Париже лишь 60 станций метро из 302 остаются закрытыми. Сотрудники метрополитена с баллонами дезинфицирующего средства встречают пассажиров на входах на станции. На 13-й линии, связывающей Париж с северными пригородами, установили специальные дозаторы геля — чтобы продезинфицировать руки, нужно просто наступить на рычаг внизу дозатора. Чтобы воспользоваться транспортом в периоды 6:30-9:30 и 16:00-19:00, пассажиры должны предоставить особую справку. Предполагается, что работодатель пассажира должен заполнить формуляр и тем самым подтвердить, что его сотрудник должен совершать поездку именно в это время. Так власти регулируют пассажиропоток в часы пик и по возможности обеспечивают безопасную социальную дистанцию.

Ну а киевлян, увы, ожидает “обычный режим” работы метро — если не с 25 мая, то с какого-нибудь июня или июля. И возвращаясь под землю нам придется освоить новый уровень самоорганизации, потому что проблему толп в час пик столичная власть решить, похоже, даже не попробует. А полицейскими методами будет невозможно проконтролировать количество людей в вагонах. Поэтому проблему лишних пассажиров придется самостоятельно решать тем, кто зашел в вагон раньше. Тут лучший пример — шведы, которые умудряются проходить сложные месяцы распространения Covid-19 по планете вообще без карантина.

Денис САРБЕЙ

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