Шара кончилась: цены на АЗС начали расти Топливный "ценопад" в Украине, похоже, заканчивается: хотя нефтепродукты на минувшей неделе еще дешевели, но намного медленнее, чем в предыдущие четыре семидневки. А сжиженный газ уже начал дорожать. Добавим, что Украина резко сократила импорт бензина и дизеля в связи с уменьшением спроса на топливо из-за карантина, вызванного эпидемией коронавируса.



Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.



Что изменилось за неделю



Цены на бензин и дизельное топливо снижались по всем регионам, но в 3-4 раза медленнее, чем неделю назад. С 4 по 12 мая эти виды нефтепродуктов подешевели в среднем по Украине всего на 25 коп./л, тогда как неделей ранее падение цен было почти 90 коп./л. Но даже "средние" 25 коп./л арифметически получились за счет регионов, где горючее оставалось самым дорогим: это Донецкая и Луганская области, в которых цены упали на 50-70 коп./л. Упали на 40-50 коп./л цены и в Киеве. А вот в областях, где ранее снижение цен было более стремительным, оно теперь оказалось всего 15-20 коп./л, а на Черниговщине бензины и дизель подешевели на символические 6 коп./л.



Сжиженный газ также с 4 по 12 мая в среднем по Украине подешевел на 9 коп./л (для сравнения – за предыдущую неделю было снижение на 51 коп./л), но по отдельным областям цены пошли вверх уже с 8 мая.



Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, уменьшилась по всем видам топлива, кроме автогаза.



По А-92 разброс цен составил 16,1% (2,80 грн/л, минус 46 коп./л), было 16,4%, по А-95 – 12,7%, (2,63 грн/л, минус 46 коп./л), было 14,8%, по дизелю 11,9% (2,41 грн/л, минус 22 коп./л), было 12,7%, по автогазу 28,5% (2,13 грн/л, плюс 24 коп./л), было 24,2%.



Цены на А-92



Средняя цена по Украине – 20,86 грн/л (удешевление на 25 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 22,48 грн/л (удешевление на 68 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 19,68 грн/л (удешевление на 22 коп./л).



Луганская область – по-прежнему единственная, где А-92 стоит дороже 22 грн/л. Лишь на Сумщине "второй" стоит ниже 20 грн/л. В большинстве областей цена находится в коридоре 20,40-21,50 грн/л.



В Киеве стоимость бензина А-92 – 21,19 грн/л (минус 49 коп./л).



Цены на А-95



Средняя цена по Украине – 21,86 грн/л (удешевление на 25 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,31 грн/л (удешевление на 68 коп./л), самая низкая – в Сумской области 20,68 грн/л (удешевление на 22 коп./л).



Только на Сумщине и Харьковщине (20,95 грн/л) можно заправиться "пятым" дешевле 21 грн/л.



В большинстве областей А-95 цена находится в коридоре 21,40 – 22,20 грн/л.



В Киеве стоимость бензина А-95 – 22,87 грн/л (минус 54 коп./л).



Цены на ДТ



Средняя цена по Украине – 21,31 грн/л (удешевление на 26 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 22,58 грн/л (удешевление на 68 коп./л), самая низкая – в Харьковской области – 20,17 грн/л (удешевление на 63 коп./л).



Луганская область – единственная, где дизтопливо по-прежнему стоит дороже 23 грн/л. В большинстве областей цена в пределах 21,10-21,60 грн/л, а в пяти областях она ниже 21 грн/л.



В Киеве стоимость дизтоплива – 22,15 грн/л (минус 38 коп./л).



Цены на LPG



Средняя цена по Украине – 8,24 грн/л (удешевление на 9 коп./л), самая высокая – в Тернопольской области – 9,60 грн/л (удешевление на 9 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 7,47 грн/л (удешевление на 38 коп./л).



Во всех областях, кроме Тернопольской, газ стоит дешевле 9 грн/л, в трех областях он дешевле 8 грн/л, в остальных – цена в пределах 8,00-8,70 грн/л.



В Киеве стоимость газа – 8,19 грн/л (минус 10 коп./л).



Анализ ситуации на рынке



Эксперты говорят, что более чем двухмесячное падение розничных цен на бензин и дизтопливо заканчивается, а на сжиженный газ уже закончилось.



"Длительный период времени, когда нефтепродукты все более стремительно дешевели, подходит к концу, – уверен Геннадий Рябцев. – Тем более, что в мире набирает обороты информационная кампания о том, что объемы добычи нефти резко сокращаются. Напомню, с 1 мая действуют договоренности стран ОПЕК и других крупных поставщиков нефти на мировой рынок. Хотя пока по-прежнему предложение нефти выше спроса, цены на поставки нефти в июне дошли до 30 долларов за баррель (втрое больше, чем месяц назад). Трейдеры ожидают, что в Европе закончится карантин и начнется быстрое возобновление пассажирских перевозок всеми видами транспорта. А значит, потребление топлива вырастет в разы. И цена его, соответственно, тоже пойдет вверх".



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По словам Сергея Куюна, на минувшей неделе в Украине значительно выросли оптовые цены на бензин.



"Если неделей ранее оптовая цена была 119 долларов за тонну А-95, то на прошлой неделе – уже 220 долларов, – привел пример Сергей Куюн. – Прошло две недели и почти двукратный рост. То есть цены на бензин оттолкнулись от "дна" и пошли вверх. В такой ситуации вполне объяснимо, почему замедлилось снижение цен в рознице, хотя для этого еще есть все предпосылки. Многие трейдеры боятся, что они сейчас снизят розничные цены, а потом в опте придется покупать задорого. Но цены толкает вниз большой переизбыток топлива на рынке".



Артем Куюн отметил, что главная новость недели – то, что автогаз начал дорожать.



"В апреле потребление автогаза упало на треть, но оптовый рынок оперативно отреагировал, и поставки тоже снизились, – разъяснил Артем Куюн. – Теперь ситуация постепенно меняется на противоположную. Больших дешевых запасов уже нет, а газ подорожал. Повышение цены импортного газа на границе было очень резким, почти на 60%, до 200 долларов за тонну. В Украине цена выросла на 2500 грн/тонна (на 90 долларов)".



Что может измениться за неделю



Эксперты говорят, что снижение цен на бензин и дизтопливо продолжится еще неделю, так как не проданы запасы, закупленные по низким оптовым ценам, а рынок затоварен. Но подешевеет горючее незначительно – в среднем на 20-25 коп./л, как и в период с 4 по 12 мая.



"Рост поставок дизельного топлива и небольшой спад поставок бензина на фоне снижения в среднем 20%-ного потребления вследствие карантина говорят о накоплении в стране значительного запаса нефтепродуктов. Его можно оценить в 200 тыс. т дизтоплива и до 35 тыс. т бензина. Эти объемы, закупленные в том числе и в период минимальных котировок, обеспечат благоприятную ценовую конъюнктуру, которая все еще создает потенциал для снижения розничных цен минимум на 10% (на 2 грн/л)", — прогнозирует Сергей Куюн.



Геннадий Рябцев также говорит, что бензины и дизтопливо будут по инерции дешеветь до конца недели, "потеряв" в среднем 20 коп. на литре, так как еще есть запасы, купленные в апреле по низким ценам. Но появляются риски прекращения нисходящего тренда: уже в мае, в случае отмены карантинных ограничений в Украине, тренд может поменяться на восходящий.



При этом он надеется, что автогаз до конца недели дорожать не будет, но и дешеветь тоже, цены на него останутся стабильными.



"У меня есть большой скептицизм, что в условиях достаточного количества топлива на розничном рынке кто-то вдруг начнет завтра повышать цены, тем самым "предлагая" клиентам заправиться у конкурентов", – заключил Геннадий Рябцев.



А вот Артем Куюн с этим прогнозом не согласен: по его оценкам, стоимость литра автогаза увеличится уже на днях, причем рост может быть весьма значительным.



"Когда газ был дешевым, то сети-дискаунтеры, работающие на малых объемах, "от одного бензовоза", были драйверами снижения цен, – анализирует Артем Куюн. – Теперь они по той же причине, наоборот, будут вынуждены продавать газ по более высокой стоимости. А крупные брендовые сети, у которых еще остались запасы дешевого газа, станут поднимать цены вслед за дискаунтерами".



Артем Куюн подсчитал, что в оптовой закупке газ уже подорожал на 1,30-1,50 грн/л. Это – потенциал для повышения цены в рознице. Но пока, по словам эксперта, на смене тренда сложно спрогнозировать, как быстро пойдут вверх цены на наступившей неделе.



Александр Панченко



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