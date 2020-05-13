Битва за лакомый кусок: почему главу НБУ нельзя менять сейчас

Нападки на руководство Национального банка Украины (НБУ) были всегда не редки, но в последнее время они еще больше участились. "Апостроф" выяснял, насколько справедлива критика в адрес центрбанка, чем она вызвана, а также кому выгодна экономическая нестабильность в стране.

Планы предыдущего правительства Украины о росте экономики на более чем 5% в год уже ничего кроме горькой усмешки не вызывают. Последний раз такие показатели фиксировались в далеком 2011 году – тогда ВВП вырос на целых 5,2% (бывали в Украине годы, когда экономика росла и на 10% в год, но это уже времена просто "доисторические").

После провала в 2014-2015 годов (ВВП упал на 6,8% и 9,9% соответственно) начался слабый рост – самый значительный в последнее время был в 2018 году – на 3,4%.

Сейчас же, когда из-за пандемии коронавируса на мир надвигается новая рецессия, о росте речь вообще не идет – главное, чтобы падение было не слишком стремительным. Прогнозы по ВВП в настоящее время варьируются от минус 3% до минус 7,7% (в обновленном госбюджете заложено падение ВВП на 3,9%).

Костыль для украинской экономики

Одним из условий устойчивого экономического развития страны является политика центрального банка. В последнее время действия отечественного регулятора подвергаются критике, которая раздается с самых разных сторон. Национальному банку Украины вменяют в вину немного-немало провал политики доступного кредитования в стране из-за слишком высоких процентных ставок, излишнее укрепление гривны, а также падение промышленного производства и даже искусственное сдерживание экономического роста.

Но справедлива ли такая критика?

Сразу же оговоримся, что, даже если отдельные критические замечания в адрес регулятора справедливы, общая тенденция по активизации такой критики напрямую связана с большими политическими играми, в том числе, направленными на смену руководства НБУ.

По словам эксперта Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егора Кияна, в ситуации, когда большинство государственных институтов недостаточно эффективно выполняют свои функции, НБУ играет роль костыля, который хоть как-то поддерживает экономику.

"При этом все камни, как ни странно, летят в адрес НБУ, тогда как игнорируются другие институты", - сказал он в разговоре с "Апострофом".

Ведь борьба с финансовым кризисом подразумевает не только монетарные инструменты, которые в основном находятся в руках Нацбанка, но также и фискальные, о которых почему-то забывают.

"В результате этот костыль в виде НБУ продолжает удерживать вес, но он становиться все больше, и потому костыль может сломаться", - подчеркнул Егор Киян.

Ставок больше нет

Национальный банк считает своим главным приоритетом таргетирование инфляции. Одним из инструментов для сдерживания роста цен является учетная ставка, которая в последние годы находилась на достаточно высоком уровне. В конце 2018 – начале 2019 года ставка сохранялась на отметке 18%, после чего начала постепенно снижаться. С 24 апреля 2020 года она составляет уже 8%.

Учитывая, что если по итогам 2015 года цены выросли на 43,3%, 2017 года – на 13,7%, а 2019 года – лишь на 4,1%, то можно смело утверждать, что Нацбанк со своей задачей справился. При этом замедление инфляции в 2019 году сопровождалось не увеличением учетной ставки, а ее снижением.

Аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко убежден, что Нацбанк очень часто критикуют однобоко и необоснованно. Это касается и якобы завышенных процентных ставок.

"Высокие ставки НБУ были продиктованы высокой инфляцией, а высокая процентная ставка НБУ ее попросту сдерживала. А инфляция росла из-за роста цен на газ и эмиссии гривны в 2015 году, - рассказал эксперт "Апострофу". - Сейчас, когда инфляция начала снижаться, у НБУ есть возможность уменьшать ставку, что он и делает".

Что касается роста курса гривны к доллару и другим иностранным валютам, то во многом он был обусловлен политикой бывшего руководства Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под высокие проценты, что привлекало большое количество иностранных инвесторов (а, если говорить совсем честно, то валютных спекулянтов). Крепкая гривна, действительно, не очень благоприятна для отечественного экспорта, зато она улучшила платежеспособность среднего украинца. В любом случае, сегодня речь уже не идет о ревальвации гривны, и можно только надеяться, что курс не взлетит до 30 гривен и выше (а такой риск на сегодня существует).

В случае же с промышленностью многое зависит от действий правительства, от его промышленной политики, стратегии.

Инфляция под контролем

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий отмечает, что теоретически, в политике Национального банка существует определенный конфликт между таргетированием инфляции и стимулированием экономического роста.

По его словам, если регулятору удается таргетировать инфляцию, то этот фактор уменьшает риски для экономики, поскольку потенциальные инвесторы всегда учитывают его в своих расчетах: "Когда инфляция под контролем, это само по себе хороший фактор для инвестиций. Ну, а инвестиции важны для экономического роста. Соответственно, в долгосрочной перспективе такая политика Нацбанка оправдана".

При этом, в краткосрочной перспективе многие хотели бы увидеть более мягкую монетарную политику НБУ.

"Если мы хотим прямо сегодня, чтобы Нацбанк залил всех деньгами, то, действительно, прямо сегодня у нас может получиться рост выше, чем мы видим, но в перспективе года-двух мы можем получить более высокую инфляцию, которая является негативным фактором, в первую очередь, для инвестиций. И, соответственно, ничего хорошего в таком экономическом росте не будет, к тому же увеличиваются риски, а потому инвесторы не так охотно будут приходить в Украину", - подчеркнул Александр Паращий.

В задачи Национального банка входит поддержание макроэкономической стабильности, и поэтому, если она будет сохраняться на длительном этапе, это будет способствовать инвестициям и экономическому росту.

Лучше, чем у других

Нужно отметить, что особенно достается руководству Нацбанка после начала пандемии коронавируса и появления сопутствующих экономических проблем.

Впрочем, по словам Максима Пархоменко, оценить политику того или иного органа власти, в том числе, Нацбанка, мы сможет только по итоговым цифрам. Но уже сейчас можно сделать некоторые выводы.

"За период карантина гривна в сравнении с валютами соседних стран просела не так значительно. Резервов было затрачено меньше 5% для стабилизации рисковых периодов. За этот период не было дефолтов, все банки чувствуют себя достаточно хорошо. Инфляция по итогам этих месяцев остается на стабильном уровне", - отметил Максим Пархоменко.

По словам Александра Паращия, Нацбанк ведет себя как минимум предсказуемо.

"Мы видим на примере Турции, где центральный банк ведется себя не совсем предсказуемо, что там есть проблемы с курсом лиры, и есть вопросы, как вообще турецкая экономика будет развиваться", - рассказал специалист.

Он напомнил, что еще в начале года у регулятора был план по снижению учетной ставки в апреле на один процентный пункт: "То есть, если бы они шли по своему плану, у нас сейчас была бы ставка 9%. Снизив на два процентных пункта (до 8%) они дали сигнал, что готовы смягчать монетарную политику и уже, на самом деле, ее реально смягчили. Они показали своею способность быть гибкими и реагировать на макроэкономические вызовы".

К слову, снижение учетной ставки может привести к ускорению инфляции, однако экономический спад этот риск нивелирует.

Также существует риск девальвации гривны.

"Когда ставка очень низка, многие принимают решение переходить в доллар, так как риски гривны выше. А, если по гривне будет слишком низкая процентная ставка, то многие подумают, что лучше переложиться в доллар - если гривна обесценится, то доллар никуда не денется", - пояснил Паращий.

Но сейчас внешняя ситуация для гривны неплохая – цены на энергоресурсы обвалились, и по торговому балансу ожидается улучшение. Но ситуация может поменяться, если конъюнктура на украинский экспорт ухудшится. Так, цены на сталь, хоть и не так резко, как на нефть, но все же снижаются, и это может ухудшить наш торговый баланс и, соответственно, ускорить девальвацию гривны. И в этой ситуации Нацбанку нужно будет действовать адекватно, отметил эксперт.

Большая игра

По словам Егора Кияна, в Украине хватает так называемых стейкхолдеров, которые, мягко говоря, далеко не во всем поддерживают политику НБУ. Так, например, экспортерам выгоднее более слабая гривна. Валютные спекулянты не довольны тем, что регулятор не дает им возможности развернуться по полной. Не стоит забывать и ситуацию с "ПриватБанком", по которому у регулятора совершенно четкая и последовательная позиция.

Таким образом, самые различные силы пытаются расшатать ситуацию и спровоцировать процессы, которые бы привели к смене руководства НБУ.

Наверное, лишним будет сказать, что различные группы влияния хотели бы видеть в руководстве Нацбанка своих людей, которые бы принимали нужные им решения.

"Это – лакомый кусок, поскольку он дает большие возможности, начиная от выдачи банковских лицензий, и заканчивая выпуском дополнительной эмиссии в направлении определенных предприятий", - говорит Егор Киян.

А потому можно ожидать, что нападки на Нацбанк продолжатся, и все камни, как заметил эксперт, будут лететь в его огород. Ну, или на него повесят всех собак – как кому нравится - аллегорию каждый может выбрать по собственному вкусу, но смысл от этого не поменяется.

Виктор Авдеенко

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