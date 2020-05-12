За державу обидно: как курс доллара лишает Украину доходов

Несмотря на апокалиптические прогнозы, гривна пока остается устойчивой. Но это не означает, что так будет продолжаться до конца 2020 года. "Апостроф" выяснял, что происходит с валютным курсом сейчас, от чего зависит его дальнейшая динамика, и как его колебания влияют на поступления в бюджет.

Вопреки прогнозам курс украинской гривны продолжает укрепляться. Еще 29 апреля на межбанковском валютном рынке стоимость доллара упала ниже 27 гривен, и с этого времени курс не поднимался до этой психологической отметки.

Что происходит

Что же такого происходит, что вместо того, чтобы расти, курс доллара, даже если и не сильно снижается, то не растет?

"В данный момент за счет профессиональной политики НБУ и Минфина, которая была проведена в 2017-2020 годах, мы имеем результат в виде стабильной банковской системы и, как следствие, более стабильной ситуации в финансовой системе страны", - заявил "Апострофу" аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко.

Кроме того, Национальный банк пока не проводит эмиссию гривны для наполнения бюджета: "Это позволяет сдерживать инфляцию и раскачку гривны".

Ситуация на мировых рынках также благоприятна.

"Усиливаются темпы восстановления развивающихся рынков (а Украина как раз к таковым относится, - "Апостроф"), что позволяет расти и нашей гривне", - рассказал Пархоменко.

Курс во многом отражает ситуацию с торговым сальдо Украины, согласен инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса. В разговоре с "Апострофом" он отметил, что сейчас значительно сократился импорт, при том, что экспорт почти не уменьшился.

"Тут нам помогает то, что мы – сырьевой придаток и, как раньше, гоним сырье, - пояснил он. - По металлу – несколько меньше, но коррекция по экспорту не столь серьезная, как по импорту", - пояснил эксперт.

При этом нынешняя ситуация в корне отличается от того, что было во время кризиса 2008 года. Тогда, напомним, валютный курс обвалился вдвое с 5 гривен/доллар до 10 гривен/доллар, после чего спустя какое-то время произошла коррекция до 8 гривен/доллар.

В 2008 году обвал гривны ударил по потребительскому спросу, и это привело к сокращению импорта, отметил Фурса: "Сейчас же все не так - импорт сжался без падения курса. Потому что у нас карантин".

А еще, очевидно, что у людей стало элементарно меньше свободных денег – ведь во время карантина большое количество предприятий простаивает, работников увольняют или отправляют в неоплачиваемые отпуска. А те, кого кризис напрямую еще не коснулся, десять раз подумают, тратить ли крупные суммы на приятные, но, вероятно, не самые необходимые покупки, или оставить деньги на "черный" день (или купить на них все те же доллары, например).

Девальвация неизбежна

Улучшение торгового баланса закономерно снизило давление на гривну. Но что будет дальше?

Многое будет зависеть от того, как долго продлится карантин, и как быстро будет происходить восстановление, отметил Сергей Фурса. По его словам, прогнозы по девальвации гривны в текущем году, а они, напомним, в некоторых случаях превышают и 30 гривен/доллар, отталкивались от ожиданий бегства капиталов из страны: "А будет ли бегство капитала? Сейчас это вопрос".



Кроме того, в том или ином виде будет происходить денежная эмиссия. Но каким будет ее объем, также сказать сейчас точно нельзя.

Поэтому сложно прогнозировать глубину девальвации.

"Пока для гривны все хорошо, но, наверное, в этом году она все же ослабнет, но насколько – сейчас сказать невозможно. Вряд ли мы выйдем за 30 гривен, если будет сотрудничество с МВФ", - убежден Сергей Фурса.

Действительно, сотрудничество с Международным валютным фондом сейчас важно для Украины как никогда.

Несмотря на то, что МВФ решил вместо трехлетней программы расширенного финансирования EFF предоставить нашей стране программу stand-by на 1,5 лет, ее размер все равно должен быть вполне приличным – 5 миллиардов долларов (хотя Украина изначально рассчитывала чуть ли ни на 10 миллиардов долларов). Однако и эту программу удастся получить только в том случае, если Верховная Рада примет так называемый "антиколомойский" закон.

Если же сотрудничество с фондом будет отложено, отечественные финансы окажутся в очень плачевном состоянии, и в этом случае прогнозировать курс как-то даже боязно.

Как рассказал источник "Апострофа" в финансовых кругах, к концу текущего года валютный курс может не только достичь уровня макропоказателя, который заложен в госбюджет после его корректировки в апреле (средний по году 29,5 гривны/доллар), но и существенно превысить его. "Падение ВВП на 7% даром не пройдет", - пояснил он.

Правительство пока прогнозирует сокращение ВВП в текущем году на уровне 3,9%, при этом оценки международных организаций еще хуже. Так, в МВФ полагают, что снижение составит 7,7%.

Таможня не даст добро

Но это, все же, скорее, негативный сценарий.

А в положительном сценарии курс будет меньше среднегодовых 29,5 гривны/доллар. А это значит, что может повториться ситуация прошлого года, когда из-за того, что в госбюджет был заложен более высокий обменный курс, чем он оказался в действительности, по линии таможни казна недосчиталась миллиардов гривен – ведь при пересчете по реальному курсу платежи, установленные в валюте, давали существенно меньшие суммы в гривне.

"В долгосрочной перспективе такая проблема действительно есть", - говорит Сергей Фурса.

Но, даже если реальный курс не будет сильно отличаться от расчетного, таможня все равно не выполнит план по доходам, убежден Максим Пархоменко.

"Снижение объемов импорта, как количество товаров, так и падение цен на них (например, нефтепродукты) не позволяют дотянуть до плановых показателей. В дополнение к этому, правительство сменило команду таможни, что замедляет ее работу в лучшем случае на месяц, как и делает невозможным достижение таргетов по сборам", - отметил специалист.

Сейчас же по факту импорта практически нет, добавляет Сергей Фурса. А, значит, не столь важно, какой курс доллара к гривне.

В условиях огромного бюджетного дефицита, который из-за коронавирусного кризиса был увеличен с 2,1% до 7,5% ВВП, недобор по доходам в бюджет отразится на финансовом состоянии страны крайне негативным образом. А это значит, что украинцам снова нужно готовится к суровым временам.

Виктор Авдеенко

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