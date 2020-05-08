Будет повод не снимать карантин. Зачем Рада запустила в Украине массовое тестирование на коронавирус

Рада приняла закон 3380 — о увеличении возможностей украинской медицины в противодействии коронавирусу.

Он вводит ряд интересных для Украины норм, которые в перспективе могут оказать влияние и на карантин.

Разбирались, что важного в этом документе.

Пособие медработникам — 100%

Во-первых, к лечению больных covid-19 теперь могут допускаться врачи-интерны, а также доктора, не имеющие аттестации.

Во-вторых меняются правила социального страхования медработников, пострадавших от коронавируса.

По старому закону всем людям, которые попали на больничную койку или сели в самоизоляцию из-за коронавируса Фонд соцстраха должен выплачивать 50% от среднего заработка независимо от страхового стажа.

Страховой стаж — это время непрерывного официального трудоустройства человека на момент потери работы или утраты трудоспособности.

В новом же документе говорится, что если на самоизоляции или на больничной койке оказался медицинский работник — то ему выплачивается 100% от средней зарплаты без учета страхового стажа.

Отметим, что в обычных условиях государство платит максимум 70% от зарплаты да и то лишь тем, кто непрерывно трудился 10 лет на одной работе.

Добавим, что еще одним законом Рада сегодня одобрила выплаты в 630 тысяч грн медикам, которые получили инвалидность из-за коронавируса

Тестирование в законе

Третья новация законопроекта впервые регулирует категории лиц, подлежащие обязательному тестированию на коронавирус:

Проверять обязаны всех, кто обратился за медпомощью с подозрением на covid-19

Людей, которые контактировали с больным

Медиков, которые лечат коронавирусных больных

Полицейских и нацгвардейцев, независимо от их контактов с больными

Всех, кто официально участвует в мероприятиях по борьбе с эпидемией

За проведение тестов будет отвечать Минздрав. На него накладываются обязанности организации процесса не только в больницах, но и амбулаторно: развертывания пунктов для сборов образцов у тестируемых.

К проверкам на коронавирус разрешается привлекать уже упомянутых интернов и врачей без необходимой специализации для инфекционных заболеваний.

Конкретные методики тестирования должены разработать в МОЗ. Закон будет действовать на весь срок карантина.

Будут ли массово тестировать украинцев

Отметим, что пока это не похоже на “массовое тестирование” — слишком мало категорий под него подпадают. А часть из них и сейчас тестируются — например, те, у кого подозревают болезнь, а также врачи. И другие участники противоэпидемических мероприятий.

Да и как будут устанавливать контакты больного коронавирусом — в законе не прописано. Но скорее всего это будет делаться со слов самого пациента. Или же в обязательном порядке будут тестировать всех членов его семьи. Что, кстати, происходит и сейчас.

То есть серьезным изменением пока выглядит лишь проверка служащих полиции и Нацгвардии.

Впрочем, раньше закон вообще не обязывал проводить тесты. Так что теперь по идее число проверок должно серьезно возрасти.

Отметим, что документ приняли очень “вовремя” — страна уже больше месяца находится на карантине. Хотя ничто не мешало украинским властям обязать массово тестировать население и раньше — это достаточно было сделать отдельным приказом Минздрава или Кабмина, а не специальным законом.

То есть ситуация, при которой у нашей страны самое низкое в Европе количество ПЦР-тестов (порядка 150 тысяч), была не следствием отсутствия не закона. А воли и возможностей проверять потенциальных больных.

Изменит ли что-то закон — пока непонятно. Но если тестов хватит, и документ будут исполнять, то эффект может быть достаточно неожиданным. На фоне ослабления карантина в стране пойдет вверх заболеваемость коронавирусом. Что поставит под вопрос дальнешее снятие ограничений — запуск транспорта, полноценное открытие сферы услуг и границ.

Дело в том, что аносированные правительством шаги по снятию карантина привязаны к конкретным улучшениям коронавирусной статистики. Которая гарантированно ухудшится, если действительно, а не на бумаге, начнут тестировать обозначенные в законе группы населения.

То есть либо действительно есть план таким образом заблокировать дальнейшее ослабление карантина. То ли есть определенная уверенность, что со статистикой все будет как надо.

“Лаборатории могут делать максимум 200 тестов в день”

“Страна” поговорила с экспертами в медицине и узнала, зачем принимали специальный закон о тестировании.

“Верховная рада штампует законы, в которых просто повторяет уже действующие в Украине нормы, — говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко. — Статья 22 закона об инфекционной безопасности населения прописывает, что население в случае вспышек опасных инфекционных заболеваний должно быть диагностировано и при необходимости — пролечено в том числе в условиях стационара. На сегодня эта норма не выполняется, так как процент тестирований на коронавирус в Украине катастрофически мал.

Но и после принятия нового закона ничего не поменяется. Дело в том, что вирусологические лаборатории, которые работают в каждой области страны, на сегодняшний день не в состоянии увеличить количество выполняемых тестов. Они не могут делать больше, чем по 200 тестов в день. При этом люди там работают в три смены, то есть, их ресурсные мощности попросту нереально увеличить.

Скажем, Житомирская вирусологическая лаборатория прекратила принимать биологически материал на тестирование, кроме срочных случаев и тестов для детей. Там уже и так очередь образцов на 7 дней вперед, их попросту негде хранить. О чем Житомирской обладминистрации написал руководитель лаборатории Зиновий Парамонов.

В лабораториях жалуются, что им звонят из Минздрава, и требуют, чтобы проводили не 200, а 500 тестов в день. Но это просто нереально — ни по звонку Минздрава, ни по новому закону. Есть две глобальные проблемы — кадры, которые мы растеряли с момента ликвидации СЭС, и ресурсная база, на которую нужны деньги. Украина подошла к эпидемии с противоэпидемиологическим фондом на этот год в 60 тысяч гривен, хотя даже в мирное время, без пандемии, он должен составлять не менее 100 млн, а с учетом эпидемии — до миллиарда.

Возможно, тестирование ПЦР собираются заменить более простыми серологическими иммуноферментными исследованиями. Но это будет профанацией — ИФА-тестирование показывает только напряженности иммунитета, то есть, переболеет человек или нет, и есть ли антитела к коронавирусу. Наличие самого вируса достоверно показывает только ПЦР- тестирование”.

О проблемах в лабораториях говорит и Виктор Рыбчук, врач клиники “Оберіг”:

“Вдумайтесь, в Житомирской области 7-8 дней ожидают результаты COVID-19. Не лучше ситуация в Киеве и других регионах. Поэтому и статистика заболевания от “лукавого”. Минздрав положил всех в “теплую” ванную. Ослабление карантина на фоне отсутствия реальной ситуации с заболеваемостью и количеством тестов в 5-7 тысяч в сутки — крайне опасно. Пора менять уже не кровати, а тех кто привел к данной ситуации”.

Виктор Рыбчук скриншот из Facebook

Зампредправления Украинского медицинского общества Константин Надутый, считает, что нужно срочно восстанавливать СЭС:

“С тестирование нужно срочно что-то решать. Как минимум — протестировать закрытый социум, скажем, отдельное село. И посмотреть, что там у людей с вирусом и иммунитетом. Эти данные, хотя и с оговорками, можно экстраполировать на все общество. Пока мы не может объяснить людям зачем вообще вводился карантин и что будет после его отмены. Между тем, если иммунитет есть всего у 10-20% населения, как только мы отменим карантин, будет итальянский вариант с массовыми вспышками. Но заниматься этим вопросом, планировать тестирования и делать выводы должна СЭС. Ее нужно срочно восстанавливать в том числе и для проведения эпидемиологических расследований в очагах, чего у нас до сих пор не делается”.

Экс-главный санитарный врач Святослав Протас говорит, что ни с законом, ни без него резко увеличить темпы тестирования по ПЦР-методу не получится.

“У нас пять лет не готовили вирусологов и бактериологов, утрачен кадровый потенциал. Плюс нет замкннутого цикла производства и обслуживания оборудования, даже свои расходники мы не делаем, все покупаем. На мировом рынке сейчас дефицит и очереди. Скажем, в одной региональной лаборатории установили новое оборудование, которое позволило количество тестов с 200 до 500 в сутки. Но это пока расходные материалы не закончились. А сейчас снова по 200 делают. Как вариант — “быстрые” тесты на наличие антител. Их могут делать 450 лабораторий по стране плюс можно было бы дать госзаказ на частные лаборатории. Реально за пару месяцев протестировать большую часть населения. А уже если обнаружены антитела, дальше направлять человека на ПЦР-анализ и разбираться, болен он сейчас или уже переболел”.

Людмила КСЕНЗ

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...