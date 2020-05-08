Миллиарды за карантин. Как бизнес собирается отсудить компенсации у Кабмина за простой

Украинский бизнес, по которому катком прошелся коронавирусный карантин, готовится к ответному удару.

Предприниматели уже готовят иски — как частные, так и коллективные — против Кабмина и местных администраций, запретившим им работать.

Первый иск зарегистрирован в Окружном административном суде Киева еще в начале апреля. Его подал владелец центра развлечений (кинотеатр, кафе, детский центр) из Белгород-Днестровского Одесской области Сергей Чебан. Также схожий иск подал известный правозащитник Александр Гумиров. Рассмотрение этих дел было назначено на 11 и 12 мая, но потом их объединили в одно дело и перенесли заседание на 25 мая.

Главное исковое требование — признать незаконным постановление Кабина №211, которым, собственно, и вводился карантин в Украине.

“Сейчас у меня цель — не получить компенсацию, хотя потери для бизнеса просто колоссальные. В один день нас закрыли, 30 людей остались на улице. При этом нам чуть ли не каждый день звонит налоговая и спрашивает, почему не платим и когда будут деньги. Никакие отсрочки по налогам, ка показывает практика, не действуют. Но деньги — потом. Сначала я просто хочу доказать, что мы не стало баранов, и власти не имеют право вот так обращаться с людьми. Добиваюсь, чтобы признали весь этот карантин и запреты бизнесу работать неконституционными”, — рассказал нам Сергей Чебан.

По словам главы адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислава Кравца, они сейчас также готовят иски к Кабмину.

“Обратилось несколько предпринимателей — фермеры, владельцы торговых площадей, рыночные торговцы. Активизировались также перевозчики, бизнес которых карантин просто вырубил. “Бюджет” всех этих исков к государству Украина — миллиарды гривен. И шансы выиграть такие дела есть, хотя, возможно, придется дойти до ЕСПЧ”, — говорит Кравец.

“Страна” разбиралась, как бизнес сможет отсудить компенсации за карантин, и что для этого нужно.

Засудить карантин

Сергей Чебан рассказал “Стране”, что “финансовую подушку” растратил еще до карантина — купил генератор за 11 тысяч евро, так как в их городе часто случаются перебои с электричеством. “С тех пор жили от зарплаты до зарплаты, и я с семьей, и 30 моих работников. Когда нас в один день закрыли, это был шок для всех. Не из чего платить зарплаты людям, а те — на съемных квартирах. И они не к Кабмину идут за деньгами, а ко мне. Никаких компенсаций от власти так и не дождались, хотя ведь многие страны своему бизнесу помогают. То, что предлагается у нас — чистая профанация. Тем более, на практике ничего не работает. Сейчас нам звонит налоговая и настоятельно просит заплатить все налоги”, — говорит бизнесмен.

По его словам, иск у него приняли, но изначально назначенное на 11 мая рассмотрения дела уже перенесли на 25 мая. “Наверное, суды сами не знают, как это все рассматривать, поэтому понимаю, что все это — на годы. Может и до ЕСПЧ дойти придется”, — добавил Чебан.

Его главное требование, как и требование юриста Александра Гумирова — отменить через суд скандальное постановление Кабмина №211, которым, собственно, и вводился карантин.

“Сейчас — главное получить вердикт суда, что само введение карантина было неконституционным. Злополучное постановление №211 открывает ящик Пандоры. Правительство не имело права запрещать работу бизнеса и ограничивать передвижение в стране, где не было ни чрезвычайного, ни военного положения. При этом за бизнесом сохранили обязанность платить налоги. Если введение карантина в том виде, как это было сделано у нас, будет признано незаконным, открываются возможности отсудить компенсации, причем, не только у бизнеса, но и у рядовых граждан. Они ведь тоже пострадали из-за запрета работать”, — пояснил нам глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

“В Украине действует режим чрезвычайной ситуации, а не чрезвычайного положения. А он не дает права запрещать. Тогда как в постановлении №211 четко прописаны именно запреты. Также в законе об инфекционных болезнях указано, что в случае сложной эпидемической ситуации вводятся те или иные ограничения, но не тотальные запреты”, — добавил Кравец.

Подводные камни

Но, по словам адвоката, управляющего партнера АО “Радзиевский и Яровой” Юрия Радзиевского, есть нюансы.

“Каждый предприниматель имеет право обжаловать постановление Кабмина от № 211 в Окружном административном суде г. Киева с помощью административного иска о признании постановления противоправным и недействительным. При этом в обязательном порядке необходимо обосновать, чем именно постановление КМУ нарушает права и свободы истца — иск нельзя мотивировать только тем, что постановление противоречит Конституции или, например, что при объявлении карантина была нарушена установленная законом процедура.

Согласно Конституции, конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Основным законом Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Но в Украине нет ни военного, ни чрезвычайного положения. Поэтому ограничения — незаконны. Согласно ст. 42 Конституции каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.

Подпункт 8 п. 2 постановления КМУ №211 запрещает на период карантина работу бизнеса, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, за некоторыми исключениями. Кроме того, запрещено ведение ряда других видов предпринимательской деятельности”, — говорит юрист.

Хотя закон — на стороне украинцев, не факт, что получить вердикт суда будет просто.

“Многие высказывают опасения, что судьи любыми путями будут затягивать рассмотрение иска о незаконности карантина. Эти опасения вполне оправданы. Надеемся на лучшее — что у судей хватит совести рассмотреть иск в разумные сроки. Но если нет, то будет следующее. Кодексом административного судопроизводства строго установлен максимальный срок, в течение которого должен быть рассмотрен иск. Этот срок такой:

подготовительное производство должно быть полностью проведено в течение (не более) шестидесяти дней с дня открытия производства (производство в нашем объединенном деле открыто 6 апреля, то есть максимум до 6 июня)

подготовительное производство только в исключительных случаях может быть продлено не более, чем на тридцать дней (такой исключительной ситуации я не усматриваю и буду возражать против всяких продлений);

рассмотрение иска должно быть полностью проведено с вынесением решения в течение (не более) тридцати дней с дня окончания предварительного производства (то есть, в нашем деле максимум до 6 июля).

Я, конечно, надеюсь, что решение будет раньше. Но если максимум 6 июля не будет решения, строгие процессуальные сроки будут нарушены судьями. Поскольку в украинском законодательстве не существует способа обжаловать затягивание сроков судьями, считаю, что возможности защиты права на национальном уровне будут исчерпаны по состоянию на 7 июля. И ровно в этот день я подам иск против Украины в Европейский Суд по правам человека”, — написал Кумиров на своей странице в Facebook.

Но, понятно, что это в этом случае дело затянется надолго.

Как получить компенсацию

Если карантин в Украине признают незаконным — предприниматели получат возможность требовать компенсаций.

“Факт нанесения ущерба незаконными ограничениями и размер такого ущерба в каждом отдельном случае необходимо будет доказывать в суде. Ведь, вполне возможно, что Кабмин принял ограничения с нарушениями установленной процедуры, но при этом конкретному предпринимателю ограничениями ущерб нанесен не был.

Конституция определяет право каждого на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий. Аналогичные нормы есть в Гражданском кодексе”, — рассказал Радзиевский.

Есть несколько вариантов

Согласно ч. 5 ст. 21 Кодекса административного судопроизводства Украины, требования о возмещении вреда, причиненного противоправными решениями субъекта властных полномочий, рассматриваются:

либо административным судом, если они заявлены в одном производстве с требованием отменить незаконный нормативный акт

либо в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства, если требования не заявлено вместе с требованием об отмене нормативного акта

“Однако во втором случае иски будут приниматься к рассмотрению только после того, как вступит в законную силу решение административного суда об отмене нормативно-правового акта. То есть, в случае “карантинного” постановления, можно либо заявить об ущербе сразу в рамках иска о признании его недействительным, либо ждать, пока такое решение будет вынесено по другому аналогичному иску и документ будет отменен в судебном порядке”, — пояснил юрист.

“Важно отметить, что ущерб не начисляется для всех автоматически — решение принимается отдельно по каждому конкретному случаю”, — добавил Радзиевский.

По его словам, истец может доказать размер ущерба любым удобным способом. Это может быть экспертиза, которая подтвердит прямые убытки, требования контрагентов ускорить поставки, либо, наоборот, отказ отгружать товар со ссылкой на постановление и пр. Кроме того, можно также заявлять требования об упущенной выгоде — события пришлось отменить, билеты вернуть и т. д. “Но суды нехотя удовлетворяют такие требования, тем более, если речь пойдет о возмещении ущерба с Кабмина”, — предупреждает юрист.

Ростислав Кравец рассказал, что они заходят сразу с нескольких фронтов.

“В том числе, подготовили обращение к Кабмину и Налоговой службе по лицензиям на продажу алкоголя и сигарет. Получается, что два месяца они не работали, хотя деньги за них уплачены. Будем добиваться, чтобы предпринимателям вернули часть денег за лицензии или продлили сроки их действия. Если реакции на обращение не будет — будет иск. шансы его выиграть есть. Тем более,. что только недавно было решение ЕСПЧ по схожему делу. Компания “Свит розваг” требовала от государства вернуть деньги за лицензию, купленную в свое время на игорный бизнес. Последний заметили, а средства за лицензию не вернули. ЕСПЧ постановил выплатить несколько миллионов гривен”, — говорит Кравец.

Похожие обращения готовятся по фермерам, рыночным продавцам владельцам арендных площадей. То есть, юристы собирают базу с конкретными суммами недополученной прибыли и убытков от карантина.

“Скажем, по ресторанам берем выручку за такой же временной промежуток в прошлом году. Плюс — лицензии на спиртное. По фермерам — стоимость выброшенного на свалку урожая из-за закрытых рынков. Получаются миллионы гривен потерь”, — отметил Кравец.

По словам Доротича, их организация сейчас ищет приемлемый формат разбирательства.

“Компенсации — это миллиардные суммы, которые лягут на бюджет. Мы же хотим, чтобы отвечали персонально чиновники, которые все это провернули. Пусть Шмыгаль укладывает брусчатку и перечисляет зарплату в 6 тысяч на компенсации бизнесу”, — говорит Доротич.

Впрочем, в любом случае суды будут непростыми, а шансы на успех, хоть теоретически они и есть, — вовсе не гарантированы.

“В настоящее время отсутствуют правовые механизмы для компенсации убытков, причиненных приостановлением (прекращением) деятельности. Общие нормы гражданского законодательства вряд ли будут эффективны при обращении в суд, поскольку для возмещения убытков со стороны государства необходимо доказать противоправность действий государственных органов или чиновников. В настоящее время такая противоправность не установлена. Убытки несут все: и предприниматели, и государство, и обычные граждане. Но пока никаких изменений касательно компенсации убытков в законодательство Украины не внесено.

Теоретически в случае признания введения карантина незаконным, можно попробовать взыскать их в судебном порядке, но шансы на успех невелики” — считает адвокат АО Credence Андрей Арсирий.

Людмила КСЕНЗ

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