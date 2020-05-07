Саакашвили вместо Шмыгаля. Зачем у Зеленского создают теневое правительство

По словам Михеила Саакашвили, готовится указ о его назначении главой Исполнительного комитета в Нацсовете реформ. О каких движениях за кулисами большой политики говорит это назначение?

С конца апреля в медиа начала гулять информация о возвращении Михеила Саакашвили в украинскую власть. Поначалу речь шла о должности вице-премьера по вопросам реформ, а Владимир Зеленский заявил буквально следующее: “У Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины”. Впрочем, достаточного количества голосов за назначение Саакашвили так и не нашлось, после чего на Банковой начали подыскивать для Саакашвили должность, назначение на которую не требует согласия Рады. Сперва поговаривали, что экс-президента Грузии планируют сделать секретарем Национального совета реформ. Сам Михаил Николозович в среду, 6 мая, заявил, что он будет вовсе не секретарем, а главой исполнительного комитета.

Указ о создании Нацсовета в августе 2014 года подписал Петр Порошенко, назначив тогда директором Исполнительного комитета реформ (вспомогательного органа, осуществляющего организационно-аналитическое обеспечение деятельности Нацсовета) заместителя своей администрации Дмитрия Шимкива.

В новой модели совещательных органов при главе государства Нацсовет должен был стать площадкой для обсуждения реформ. Группа стратегических советников должна была давать свои рекомендации президенту и другим членам Нацсовета. Главную же роль в процессе координации отдали именно исполкому, который должен был собираться каждую неделю.

Полномочия для Саакашвили

Итак, Исполком является вспомогательным органом при президенте, он занимается планированием, реализацией и мониторингом реформ, а также пишет аналитику для Нацсовета реформ и Совещательного совета реформ. Кроме того, исполком составляет повестку дня и пишет проекты решений вышеупомянутых двух органов.

Директор Исполкома курирует работу органа, назначая заседания и определяя порядок дня. Также он представляет орган в отношениях с центральными и местными органами исполнительной власти, правоохранителями, органами местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями.

В состав Исполкома входят заместитель главы Офиса президента, к ведению которого отнесены вопросы осуществления реформ, и представитель президента в Кабмине. Также в него входят два человека, кандидатуры которых предложены премьер-министром, еще два, предложенные спикером парламента, и один человек, кандидатура которого предложена главой НБУ. Утверждает состав Исполкома глава государства.

Если чуть более подробно пройтись по правам Исполкома, стоит отметить, что он может вмешиваться в работу министерств, запрашивая необходимые материалы и документы по их работе, связанной с реформами, и под это определение можно подвязать очень многие документы.

Теневое правительство

Сегодня речь фактически идет о формировании альтернативного правительству центра принятия решений под контролем Банковой, и возглавляет этот процесс руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Возможно, целью является подготовка к переформатированию нынешнего Кабмина уже этой осенью, когда его нынешний состав аккумулирует достаточно негатива, чтобы отставка не вызвала в обществе недоуменных вопросов.

Какова роль Саакашвили в этом процессе? Скорее всего, помочь своей активностью создать управленческий хаос в цепочке принятия решений. Если через Нацсовет реформ будут проходить любые ключевые решения правительства, это создаст огромные проблемы в работе всей вертикали исполнительной власти. Тем проще будет осенью, или когда придет время, подобрать аргументы для замены недееспособного правительства.

Одновременно это и игра против олигархов, понемногу насыщающих нынешнее правительство своими людьми на ответственных должностях. Призрак нового Кабмина позволит Банковой держать руку на пульсе кадровых вопросов.

Ну и важной задачей остается сохранение рейтинга Зеленского, чтобы отставка правительства Шмыгаля не сказалась на нем так же, как отставка правительства Гончарука. Для этого Нацсовет реформ под руководством Зеленского будет формировать красивые правильные инициативы, и пиарить их при участии Саакашвили. А усиление экономического кризиса, которое эксперты прогнозируют осенью, будет делать крайними именно нынешнего премьера и его министров.

Денис САРБЕЙ

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