Свобода в розницу. Насколько поможет бизнесу первое смягчение карантина

Правительство анонсировало значительное смягчение карантинных ограничений в Украине с 11 мая. Какому бизнесу и насколько станет лучше?

Сегодня Кабинет Министров проголосовал за изменения в постановление от 11 марта, которым был введен карантин в связи с распространением в Украине коронавирусной инфекции COVID-2019. Если эпидемиологическая ситуация сильно не ухудшится, то стоит ожидать оживления экономической активности (при соблюдении социальной дистанции и применении средств индивидуальной защиты). “Я обращаюсь к представителям малого и микробизнеса — готовьте свои заведения к открытию”, — оптимистично отметил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Впрочем, это, конечно, касается не всех, а соответствующее постановление будет еще пару дней дорабатываться. Следовательно, предпринимателям и потребителям в целом станет легче и комфортнее, но точно просчитать экономический эффект от смягчения карантина невозможно. При этом, посмотрев на список послаблений, можно сделать некоторые выводы.

Итак, правительство с 11 марта планирует открыть/разрешить:

— парки, скверы, зоны отдыха;

— салоны красоты, парикмахерские;

— оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами (кроме фудкортов, зон для развлечений и детей в ТРЦ);

— общепиты (на вынос);

— летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом (если эти мощности у них официально зарегистрированы)

— музеи, библиотеки;

— профессиональные тренировки в командных видах спорта на закрытых базах;

— сервисы бытовой техники;

— услуги стоматологов (не только неотложные услуги), аудиторов, адвокатов, нотариусов, психотерапевтов.

Пунктов много, но два-три из них по влиянию на экономику превосходят все остальные вместе взятые. Это в первую очередь разрешения на торговлю непродовольственными товарами, и во вторую — послабления для ресторанов, кафе и прочих общепитов.

К сожалению, уверенно прогнозировать, насколько теперь ускорится экономика, не получится из-за разной базы данных для сравнения: государственная статистика в целом по-другому разделяет и группирует виды деятельности, оценивая обороты, налоговые поступления и количество занятых. Однако некоторые факты дают представление о масштабе мер.

Итак, по оценкам НБУ, от внутренних карантинных ограничений больше всего теряют сектор услуг, розничная торговля и транспорт (все они имеют значительный “вес” в ВВП). В целом влияние карантина на изменение ВВП I квартале 2020 г. оценено на уровне -0,4 п.п. в годовом измерении. А если посмотреть какие виды деятельности рухнули больше всех — то увидим промышленность (которая падала еще с конца прошлого года, независимо от коронавируса), а также торговлю и транспорт. С торговлей ситуация обратная — она до недавнего времени была драйвером роста ВВП. Таким образом, разрешение продавать офлайн непродовольственные товары может ощутимо улучшить экономическую ситуацию.

Еще один базовый показатель, который необходимо учитывать, — это занятость. По разным оценкам и опросам, без работы за время карантина остались около миллиона человек.

Многие рабочие места пропали именно в розничной торговле. Об этом свидетельствует статистика по физлицам-предпринимателям (ФОПам), которые в большинстве своем — малый и микробизнес. На время карантина, по данным “Опендатабот”, была запрещена деятельность 277 тыс. ФОПов. Что важно — 211 тыс. из работали на рынках. А значит после снятия ограничений все больше количество из них смогло бы возобновить работу (хотя, конечно, не все — некоторые вероятно уже прогорели), вслед за продуктовыми рыками, которые открылись с начала мая. Не забываем, что правительство собирается разрешить и предоставление некоторых услуг, частные практики — это еще десятки тысяч рабочих мест. А жителям городов и поселков, возможно, больше всего бросятся в глаза заполненные летние терассы кафе и ресторанов — не то, чтобы это большой сегмент экономики, но приятно.

Алекса ШВЕЦ

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