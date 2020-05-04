СМИ узнали о докладе западных спецслужб о вине Китая в пандемии коронавируса

Китай скрывал или уничтожал данные о вспышке коронавируса нового типа, пишет австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на досье союза “Пяти глаз”, куда входят спецслужбы США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. В докладе западных спецслужб говорится, что “в угрозу другим странам” власти Китая скрывали новости о коронавирусе, заставляя молчать или “исчезать” говоривших о нем врачей, уничтожая лабораторные данные о вирусе или отказываясь предоставить его пробы международным ученым, работающим над вакциной.

Несмотря на доказательства передачи вируса от человека человеку с начала декабря, китайские власти отрицали это до 20 января, говорится в докладе. Так же делала и Всемирная организация здравоохранения, хотя еще 31 декабря власти на Тайване подняли тревогу, а эксперты в Гонконге ‒ 4 января, цитирует досье австралийское издание.

По данным западной разведки, группа ученых под руководством Ши Чжэнли, работавшая в Уханьской вирусной лаборатории, еще в 2013 г. нашла образцы вируса, совпадающие на 96,2% с SARS-CoV-2 (вирусом, вызывающим COVID-19), во время исследований образцов фекалий летучих мышей в пещере в провинции Юннань. В 2015 г. совместно с Университетом Северной Каролины группа Ши Чжэнли заключила, что SARS-подобные вирусы могут передаваться от летучих мышей человеку и от этого нет лечения. При этом ученые признали опасность своей работы: “возможность подготовки к будущим вспышкам и смягчения их последствий должна быть сопоставлена с риском создания более опасных патогенов”, писали они четыре года назад.

В марте 2019 г. группа Ши Чжэнли опубликовала научную работу о коронавирусах летучих мышей, где рассказала об острой необходимости их изучения для понимания угрозы вспышки коронавируса. В докладе Ши Чжэнли утверждается, что с высокой вероятностью вспышка SARS-подобного вируса начнется с летучих мышей и все более вероятно, что это произойдет в Китае. Несмотря на расследования спецслужб по поводу роли Уханьской лаборатории во вспышке коронавируса нового типа, Ши Чжэнли продолжает свою научную деятельность и считает ее более важной, чем когда-либо, пишет The Daily Telegraph.

В апреле генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям. Шмитт обвинил китайские власти в сокрытии информации о распространении коронавирусной инфекции, преследовании информаторов, уничтожении критически важных медицинских исследований.

За неделю до этого американский телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источники, что новый коронавирус, вызвавший пандемию, мог утечь из лаборатории в китайском Ухане, а работник лаборатории стал “нулевым пациентом”. По данным телеканала, источником коронавирусной инфекции стали летучие мыши, а работник лаборатории распространил ее среди людей. Fox News утверждал, что было все больше оснований говорить о том, что вирус был не биологическим оружием, а результатом стараний Китая продемонстрировать превосходство над США в обнаружении вирусов и борьбе с ними.

Алена ЯКУШОВА

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