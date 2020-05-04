Боевой посол: зачем Трамп отправляет в Украину генерала

В пятницу, 1 мая, президент США подписал указ о назначении ряда послов в государства, оставшиеся без руководителей американских представительств. Украина после годичного перерыва оказались в списке этих стран и получила нового посла. Им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. Назначение нового посла США в Украине, на первый взгляд, является обычной дипломатической процедурой, но обстоятельства этого события и профессиональные качества будущего представителя Соединенных Штатов оставляют после себя ряд вопросов, которые никак нельзя обойти. О фигуре нового главы американского посольства и подковерных играх, которые сопровождали данное решение Дональда Трампа, читайте в материале “Апострофа”.

Почему так долго не было нового посла?

Обычно дипломатические представительства не остаются без главы надолго без уважительной причины. В случае с Украиной между отставкой с должности посла Мари Йованович в мае прошлого года, которое сопровождалось скандалом по линии Белый дом — Демократическая партия, прошел год. Правда, с июня по декабрь временным поверенным в делах был бывший посол США в Украине с 2006 по 2009 год Уильям Тейлор, но фактически это было вынужденное решение Госдепа на фоне скандальных событий, связанных с президентским импичментом, который, правда, завершился провалом для оппонентов Трампа. Тем не менее, учитывая то, какими трудностями для Трампа обернулась скандальная история с “Украинагейтом”, неудивительно, что американский президент долго думал над кандидатурой нового посла.

“К сожалению, с Украиной сложился особый случай. Такое сравнительно длительное назначение нового посла, как и ликвидация должности спецпредставителя США в Украине (данную должность занимал Курт Волкер, — “Апостроф”), прямо связаны со скандалом с “шантажом” Зеленского и поиском компромата на Байдена. Поэтому украинское направление в дипломатическом корпусе США начало считаться несколько токсичным. Как отмечало издание Foreign Policy, опасения, что кулуарность и скандальность отношений с Украиной потом может выйти боком американским дипломатам, значительно затруднило решение кадровых вопросов на украинском направлении”, — сказал “Апострофу” глава центра политических исследований “Доктрина” Ярослав Божко.

Впрочем, сложные обстоятельства и долгие размышления над кандидатурой нового посла США в Украине привели к достаточно закономерному результату. Дело в том, что фамилию Дейтона как наиболее вероятного претендента на эту должность, американское издание Politico называло еще в декабре 2019 года. Очевидно, именно в попытке стабилизировать расшатанные “Украинагейтом” американо-украинские отношения Трамп и пошел очевидным путем, назначив политически нейтрального кандидата с сильными позициями в сфере безопасности и военным “бэкграундом”.

Лоббисты за спиной Кита Дейтона

Несколько нехарактерные для Трампа следования умеренным курсом не могли не породить слухи о том, что кандидатура Дейтона была “продавлена” демократическим лобби во внешнеполитических структурах США едва не вопреки воле Трампа. Впрочем, против версии о политическом лоббировании кандидатуры Дейтона выступает сама процедура назначения послов, согласно которой решения принимает исключительно президент США. “Я не думаю, что у одной из политических партий США есть монополия на украинский вопрос. И не только “демократическое лобби” занимается украинскими делами. В вопросе назначения послов президент США имеет полную прерогативу, окончательное решение принимал именно Трамп, и мотивы, которыми он руководствовался, вряд ли касались аргументов “демократического лобби”, — сказал в беседе с “Апострофом” эксперт по вопросам международной политики МЦПИ Николай Капитоненко.

Более того, если уж и искать лоббистов Кита Дейтона в дипструктурах США, то не стоит игнорировать “республиканский вариант”. “Конечно, демократы хотели бы иметь посла не из близкого окружения Трампа и не принимавшего участия в “войне компроматов” против Байдена. Только это желание могло бы стать предметом “лоббирования”. Но существует информация, конечно же, на уровне слухов, что Дейтон мог оказаться креатурой посла США в Германии Ричарда Гренеля (а именно в Германии, до своего назначения послом на должности директора центра Маршала работал Кит Дейтон), который довольно близок к окружению Трампа”, — рассказал Ярослав Божко.

Вектор безопасности

В конце концов, для Украины гораздо большее значение имеет не то, кто и как способствовал назначению Кита Дейтона на должность посла, а то — на котором векторе американско-украинских отношений он приложит максимум своих усилий.

Простой обзор биографии и профессиональных заслуг Кита Дейтона дает все основания полагать, что этим вектором станет именно сфера безопасности и военное сотрудничество. Профессиональный военный, генерал-лейтенант Кит Дейтон за время своей службы занимал четыре командные должности в качестве офицера-артиллериста, был офицером по оперативным вопросам и начальником штаба. Также Дейтон работал директором по оперативным вопросам и директором по агентурной разведки Разведывательного управления министерства обороны в Вашингтоне, возглавлял Группу по изучению Ирака для операции “Иракская свобода” в Ираке в 2003 году, позже руководил Управлением стратегии, планирования и политики министерства Сухопутных войск.

В качестве дипломата Кит Дейтон проявил себя в Иерусалиме, где занимался проблемой отношений Израиля и Палестинской автономии, а также успел поработать в Москве в должности атташе по вопросам обороны. А значит, хорошо разбирается в тонкостях российской перманентной агрессии против Украины. И наконец — до своего назначения Кит Дейтон руководил центром Маршала, главная задача которого — исследование проблем безопасности в Европе и, в частности, в постсоветских странах. Более того, в 2018 году Пентагон пригласил Дейтона в качестве советника по вопросам оборонной реформы в Украине. Правда, учитывая ее достаточно неоднозначные результаты, не исключено, что новый посол не слишком высокого мнения о действиях Киева во время президентства Петра Порошенко.

Эксперты убеждены, что в таком “реверансе” в сторону военных со стороны Трампа нет ничего удивительного. “Для украинского-американских отношений военная компонента являются первоочередной. Назначением Дейтона Вашингтон в очередной раз это подчеркивает. К тому же не стоит забывать, что военные в США часто симпатизируют Республиканской партии и наоборот, а поэтому, когда у власти находятся президенты-республиканцы, военные часто получают дипломатические должности”, — отметил Ярослав Божко.

Впрочем, в случае, если новый посол США сосредоточится лишь на близких себе вопросах безопасности и военного сотрудничества, в наших отношениях с США могут появиться определенные проблемы. “Дело в том, что вовлеченность американцев в наш конфликт на военном уровне остается ограниченной — на уровне учений, инструкторов и небольших поставок оружия. И это не будет зависеть от работы посла. Но если весь американско-украинский диалог сведется к вопросам безопасности и обороны, это будет не очень хорошо для нас. Ведь политические и экономические вопросы нас интересуют не меньше”, — отметил Николай Капитоненко.

Вячеслав МАСНЫЙ

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