Драка под Кабмином. Почему малому бизнесу недостаточно помощи в долг

Правительству Украины приходится делать сложный выбор между новыми смертями людей и смертью малого и среднего бизнеса. Сами бизнесмены, впрочем, уверены: если рухнет экономика, жертв будет только больше

Среда, 29 апреля, началась с конфликта у стен Кабинета Министров. Собравшиеся там предприниматели требовали радикального ослабления карантина уже с 1 мая. Протестующие были возмущены тем, что они и их предприятия находятся на карантине, а такие организации, как “Эпицентр”, “Цитрус”, McDonalds и другие — работают. Дошло до стычек с полицией, хотя сама акция протеста не была особо многочисленной.

По мнению многих митингующих, продление карантинных мер не сбережет человеческие жизни, а наоборот — люди будут умирать от бедности, роста преступности, ослабления здоровья и снижения уровня медицины, кончать с собой из-за отчаяния.

Однако пока позиция государства неизменна: держим карантин, смотрим на статистику заболевших. Если она позитивная — понемногу начинаем ослаблять ограничения. А пока поможем бизнесу чем можем.

Вот только часто так выходит, что в помощи бизнесу одним достаются вершки, другим — корешки. Государственной помощью куда проще воспользоваться крупным компаниям — вовсе не из-за избирательности законов, а просто потому, что их бизнес выстроен иначе.

Но среди пострадавших от введения карантина больше всего малого бизнеса. Причем тут даже нет принципиальной разницы между владельцем маленькой кофейни и работавшим у него бариста: оба они жили с выручки, оба сейчас сидят без денег. Владельцу даже хуже — на нем осталась оплата аренды, долги перед поставщиками и т.д.

Еще хуже — мелким агропроизводителям, сбывавшим свою продукцию на фермах. По данным Оpendatabot, к 27 апреля 76,24% оставшихся без работы ФОПов занимались торговлей на рынках.

По тем же данным, сейчас продолжает работу только треть кафе и ресторанов, их оборот сократился до 25-30% от обычного. А это — очень значительная доля малого бизнеса.

В свою очередь Союз украинских предпринимателей (СУП) констатирует: к началу апреля 29% украинских предпринимателей приостановили свою деятельность. Из тех, кто продолжает работать, только 51% может продержаться месяц в условиях карантина, 25% — 2-3 месяца. Также треть владельцев бизнеса констатировали падение доходов с начала карантина на 90-100%.

Из-за обвала бизнеса сократились доходы и простых работников. 27 марта компания Gradus опубликовала результаты опроса украинцев о том, какие изменения произошли в их трудовой занятости. Как выяснилось, 57% респондентов могут, не работая, прожить на карантине не больше месяца (19% — не больше недели), 16,2% — один-два месяца.

Ситуация выглядит катастрофической, поэтому СУП, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), объединения фермеров и другие бизнес-сообщества неоднократно обращались к власти с предложениями по ослаблению карантинных мероприятий либо с заявлениями о связанных с ними негативных настроениях в деловых кругах.

17 марта Верховная Рада одобрила предложенные Кабмином меры поддержки предпринимателей, и законом № 533-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID — 19)”, среди прочего, отправила бизнес на так называемые “налоговые каникулы”.

Что это значит? Отдельным категориям временно можно будет не платить земельный налог, ЕСВ, НДС на медицинские товары, частично не будут применяться штрафы за нарушения налогового законодательства.

Однако налоговые каникулы при всем желании властей не смогут помочь тем, кто остался без доходов.

Действительно они могут быть полезны, скажем для ТРЦ, которые рано или поздно, скорее всего, откроются, и потеряют только в деньгах. А вот мелкий фермер, который был вынужден свалить в кювет два грузовика начавших портиться огурцов, останется не только без дохода (а семью надо кормить), но и без оборотных средств. Как и уже упоминавшийся владелец небольшой кофейни — к чему банкроту налоговые каникулы?

Получается, ситуация тупиковая: какие бы меры не предпринимало правительство, для малого бизнеса оно не сможет заменить ими простые ежедневные поступления от текущей работы. Только одно может резко переломить ситуацию — решение сильно ослабить карантинные меры, свести их к минимуму на грани полной отмены. Но это вопрос уже политический, тут даже Дональд Трамп осторожничает.

Конечно, можно экспериментировать со льготными кредитами. Но “президентская” программа кредитования молодых бизнесов “5-7-9”, по отзывам, практически не работает.

И уже 29 апреля была озвучена другая мера: Кабмин внесет законопроект о механизме предоставления кредитов представителям малого и микробизнеса под госгарантии. “Если предприниматель не сможет показать доход, ведь не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство... Надеюсь, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения”, — сказал премьер.

Впрочем, по этому законопроекту пока нет ни ясности, ни тем более публично доступного его текста. Больше информации пока озвучено про другую инициативу: “усовершенствовать” уже действующую программу “Доступные кредиты 5-7-9%”.

Ставка по действующим кредитам будет компенсирована до 0% тем, кто сохранит не менее 60% фонда оплаты труда и 80% численности персонала по сравнению с состоянием предприятия на 1 марта — и так на весь срок получения именно этой государственной поддержки. Также можно будет рефинансировать больший объем кредита, повышен и лимит оборота на группу связанных компаний — до 10 млн евро.

Теперь воспользоваться этой программой сможет большее количество предпринимателей. Правда, заем на рефинансирование смогут получить только бизнесы, не имевшие на 1 марта проблемной задолженности по банковским кредитам.

Другими словами, власти хотят ввести так называемые “кредитные каникулы” в дополнение к налоговым. Однако такой подход не поможет тому малому бизнесу, который работал в тени (очень большая часть, не менее половины).

Да и никакие отсрочки или новые кредиты не решают главную проблему — отсутствия денежного потока из-за карантина. В Кабмине это понимают, поэтому было решено с 1 мая позволить-таки открыть продовольственные рынки.

Одновременно премьер заговорил о т.н. “адаптивном карантине” — то есть таком, который действует не по всей стране, а только там, где растет заболеваемость Covid-19. Соответственно, в других местах ослабление карантинных мер позволит возобновить работу малому и среднему бизнесу.

Украина в своей беде не уникальна: из-за коронакризиса в большинстве стран мира страдает в первую очередь малый бизнес, а также самозанятые люди. То есть те, кого карантин автоматически лишает возможности зарабатывать на жизнь, а зарплату им никто платить не обязан.

А теперь — принципиальное отличие Украины от, скажем, Германии или Японии. Там власти находят возможность помочь малому бизнесу — вплоть до прямой компенсации выпадающих доходов. Украинские власти же готовы помогать только в долг — отсрочками, рассрочками, кредитами.

Малый бизнес, конечно, не умрет. Но он, когда закончится карантин, еще больше уйдет в тень, в нал, в серый оборот. Потому что знает: работать вбелую нет смысла. В случае кризиса правительство не станет торопиться с помощью.

Денис ЛАВНИКЕВИЧ

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...