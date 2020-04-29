Двери закрываются: когда общественный транспорт в Украине снова поедет

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о первом этапе ослабления карантина в столице, который начнется уже 12 мая. Он похож на правительственный план поэтапного выхода из карантина, начало которого возможно после 11 мая. Ни в Киеве, ни в Украине первый этап не предусматривает возобновление движения общественного транспорта, которое может произойти лишь в последнюю очередь. “Апостроф” разбирался, чем чреваты такие последствия для населения и когда наконец-то украинцы смогут беспрепятственно пользоваться общественным транспортом, чтобы хотя бы ездить на работу.

План выхода из карантина

О поэтапном ослаблении карантинных мер в столице, мэр Киева Виталий Кличко сообщил 28 апреля. По его словам, первый этап начнется уже 12 мая. При соблюдении ряда условий, киевская власть разрешит гулять в парках, пользоваться услугами парикмахерских и салонов красоты, торговать непродовольственными товарами, запустить работу кофеен и рестоанов (на вынос) и городских рынков. Также запустится работа нотариусов и адвокатов. Предложенные мероприятия во многом повторяют правительственный план выхода из карантина, представленный 24 апреля. Но ни в том, ни в другом случае возобновление работы общественного транспорта не предполагается. Кабмин вообще планирует разрешить это на самом последнем — пятом этапе выхода из карантина.

В обоих случаях такая последовтальность действий нивелирует абсолютно все предыдущие послабления. Ведь доехать до работы или университета будет фактически невозможно при отсутствии личного транспорта

“Не у всех украинцев есть автотранспорт. Если человек работает в университете за 5-6 тысяч гривен, то всю зарплату будет тратить на такси. Без восстановления работы общественного транспорта остальные планы будут бессмысленными для 50-60% украинцев. Метро откроется не раньше июня, а денег у людей нет уже сейчас”, — отметил в комментарии “Апострофу” эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов.

Возобновление работы метрополитена стало основным требованием жителей двух крупнейших городов Украины — Киева и Харькова. Для Днепра, где функционирует одна ветка “подземки” из 6 станций, этот вопрос не столько важен. Нардеп Алексей Гончаренко, “озаботившись” проблемами граждан, даже обратился в суд на Кабмин из-за закрытия метро в крупнейших городах Украины. Что касается столицы, то мэр Киева Виталий Кличко отметил, что метро в столице откроется по решению правительства. Тем не менее, по информации “Апострофа”, в мэрии намерены инициировать обращение к правительству с тем, чтобы то разрешило открытие метрополитена уже в середине мая. “Это позволит Кличко заработать электоральные баллы перед местными выборами, которые пройдут осенью. Ведь киевляне очень болезненно относятся к тому, что метро не работает”, — рассказали “Апострофу” в КГГА.

В целом, эксперты прогнозируют дальнейшие проблемы с общественным транспортом и транспортной логистикой в городах, которую вызовет карантин. В частности, как рассказал нашему изданию врач-инфекционист, иммунолог Игорь Марков, процесс запуска транспорта может затянуться до середины лета.

По мнению экспертов, это может уничтожить систему общественного транспорта в Украине. “Карантин, заблокировав общественный транспорт, полностью превратил его в спецперевозки. И это очень плохой сигнал для людей, ведь основным средством передвижения стал автомобиль. В будущем нам это сильно аукнется. После карантина я не представляю, как уговорить людей сделать город ориентированным на общественный транспорт и отказаться от автомобиля. После карантина высокая вероятность инвестиций в личные автомобили, люди будут покупать активнее. В других странах, например, в США, наоборот увеличивают количество единиц общественного транспорта, даже делали его бесплатным. Наше правительство живет на другой планете, они открывают театры и салоны красоты, не понимая, что люди до них не доедут. Никто из тех, кто принимал это решение, не ездит на общественном транспорте и не понимает, что для людей это единственная транспортная возможность”, — отметил в комментарии “Апострофу” эксперт по городской логистике Дмитрий Беспалов.

Начало полноценной работы общественного транспорта предполагается одновременно с коммунальным, но междугородние перевозки могут начать чуть раньше. Однако, по мнению частников, сразу обеспечить пассажирские перевозки в полном объеме будет проблематично.

“Власть никак с нами не консультируется и не помогает. Компании сейчас самостоятельно решают вопросы с банками касательно кредитных каникул, предприятия стоят на 100%. Мы разговаривали с КГГА, в случае, если дадут отмашку выходить на маршруты на следующий день, то мы сможем обеспечить только 50% транспорта. Плюс, больше 80% водителей у нас иногородние, и если они не смогут добраться на работу, то автобусы не выйдут на маршруты”, — сообщил в комментарии “Апострофу” директор компании по пассажирским перевозкам “Трансгруп” Владимир Назаренко.

В отпуск на поезде или самолете

Однако ситуация стремительно меняется. И в правительстве даже делают аккуратные предположения на счет возможности запуска транспорта раньше назначенных сроков. Этот вопрос волнует многих и в контексте предстоящего лета — времени отпусков.

“Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение”, — сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

При этом Криклий подчеркнул, что наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места. Окончательное решение будет принято в начале мая.

“Укрзализниця”, как монополист железнодорожных перевозок в Украине, пока не комментирует ситуацию, ссылаясь на распоряжения правительства, однако в пресс-службе “Апостроф” заверили, что предприятие полностью готово возобновить работу.

Об авиаперевозках правительство высказывается еще более осторожно. Криклий заявил, что самолеты смогут полететь в другие страны лишь во второй половине теплого сезона при условии улучшения статистики выздоровления от коронавируса.

Дополнительные меры предосторожности могут быть приняты в первых авиарейсах: например, есть идея оставлять средние сидения пустыми. Это также скажется на цене авиабилетов. Более того, мировые лидеры авиаперевозок не согласны с украинским правительством. Например, авиакомпания-лоукостер Ryanair не желает оставлять треть сидений самолета пустыми для увеличения социального расстояния между пассажирами. По словам гендиректора компании Майкла О'Лири, такие меры не являются эффективными, поскольку не обеспечивают рекомендуемого расстояния в два метра.

“Как только мы начнем летать, у нас конечно будут новые распродажи. Билеты по €9,99, €4,99, €1,99 или даже €0,99 центов — нам фактически безразлично — наша цель в краткосрочной перспективе не заработать деньги, а вернуть своих пилотов и бортпроводников к работе, а самолеты в воздух”, — сообщил он.

Вопрос заключается в основном в том, что украинцам особо и лететь то некуда. Ведь Европа и ее основные туристические центры останутся закрытыми до середины лета. В ЕС хотят действовать поэтапно и сначала снять ограничения на путешествия внутри Шенгена, а уже потом — восстановить допуск иностранцев.

“Открытие границ — это вопрос долгосрочный”, — заявила неделю назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя стратегию дальнейших действий. Согласно этому документу, “открытие внешних границ и доступ не граждан Евросоюза должен состояться во второй фазе” (время начала которого не определено) и “должно принимать во внимание распространение вируса за пределами ЕС”.

Как рассказал “Апострофу” председатель Украинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха, отдыхать украинцы, скорее всего, этим летом будут исключительно в Украине. “Мы ожидаем в ближайшее время открытие внутреннего сообщения. Если карантин действительно снимут 12 мая, то внутренние поездки будут доступны. О поездках за границу говорить пока рано. Буквально вчера была встреча министров туризма европейских государств, но никакой конкретики представлено не было. Однако, все европейские страны намерены поддерживать туристическую отрасль, и каждая страна будет делать все возможное для восстановления туризма. Однако, необходимо помнить, что страны будут защищать себя в первую очередь. И после окончания витка болезни, в первую очередь, они откроют туризм для своих граждан и граждан ЕС”.

В связи с этим отпуск в теплых краях украинцы смогут планировать только ближе к осени. Но, как отмечают эксперты, сложно планировать отпуск, когда нельзя добраться до работы, чтобы на него заработать…

Ксения ПРИЗИГЛЕЙ

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