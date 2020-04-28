С завтрашнего дня в Украине начнут создавать списки клиентов банков с “подозрительными” платежами. Как это будет работать?

В Украине должна появиться обобщенная база данных, в которую будут вноситься сведения о лицах и предприятиях, которые не прошли финансовый мониторинг.

Это и простые люди (физлица), и физлица-предприниматели, и юрлица — все, чьи финансовые операции посчитают подозрительными.

Обмен такими сведениями четко выписана в законе №361-IX, который в народе уже называют законом “о 5 тысячах гривен” и о котором уже писала “Страна”. Он предусматривает обязательную идентификацию человека, совершающего любые операции по переводу и платежам средств свыше 5 тысяч гривен без открытия банковского счета.

Он вступает в силу с завтрашнего дня, 28 апреля 2020 года. А банковской системе уже расходится информация о скором формировании нового “черного списка” клиентов.

“В ходе проверки клиентов (предприятий и людей) в рамках финансового мониторинга банки и до этого точечно обменивались клиентскими сведениями друг с другом. Однако не было централизованной базы, открытой для всех субъектов финмониторинга. Теперь говорят, что она будет создана, и ею смогут пользоваться банки и прочие субъекты финмона (адвокаты, риэлторы, нотариусы, аудиторы, налоговые консультанты и пр.). Если один банк, например, заблокировал человеку средства на счете или закрыл счет из-за подозрительных операций, то об этом узнают и все остальные банки. Они также могут начать проверять данного клиента и закрыть ему счета, если сочтут его операции подозрительными. Ему могут начать отказывать в обслуживании и прочие субъекты финмона — риэлторы, нотариусы и прочие. Так это может работать на практике”, — объяснил “Стране” ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Что известно о новой системе

В законе №361-IX заложена возможность обмена информацией о подозрительных клиентах, не прошедших финансовый мониторинг. Но без каких-либо деталей и уточнений.

“Субъекты государственного финансового мониторинга могут устанавливать особенности и порядок отказа субъекта первичного финансового мониторинга от установки (поддержания) деловых отношений, отказа в обслуживании или проведении финансовой операции, а также порядок и объемы обмена информацией о таких отказа в зависимости от специфики деятельности субъекта первичного финансового мониторинга”, — говорится в нем.

Это значит, что банкам и прочим субъектам финмона позволили обмениваться данными о клиентах. Но не о всех подряд, а только о тех, кому отказали в проведении финансовой операции или в обслуживании в целом. В банках их обычно называют подозрительными или сомнительными. Им останавливают проведение операций, блокируют средства, принудительно закрывают счета.

Как банки устраивают блокировки

Обычно все происходит по очереди:

1. Банку, по какой-то причине кажется подозрительной операция клиента (например, денежный перевод). Общих требований на этот счет, потому сомнения могут возникнуть по любому поводу. Например, когда студент, на счет которого до сих пор поступало за раз не более 1,5-2 тысяч гривен, неожиданно получает 100 тысяч гривен.

2. Банк останавливает данную операцию. Человеку на счет не поступает сумма, которую он ждет, скажем 100 тысяч.

3. Человек обращается в банк с просьбой объяснить, почему не произошло зачисление средств (ведь отправитель сообщил, что с его счета деньги ушли).

4. Банк просит предоставить объяснение: в связи с чем направлена данная сумма. Например, это плата от какой-то компании за какую-то работу. Тогда нужно предоставить копию договора о предоставлении услуг.

5. Если человек приносит в отделение все документы и дает пояснения, то перечисление средств на счет происходит и ими можно пользоваться. Если этого не происходит — происходит блокировка средств до выяснения всех обстоятельств.

6. Сведения о подозрительной операции конкретного клиента передаются в Госфинмониторинг, а тот после своей проверки может перенаправить их в правоохранительные органы.

Если раньше обо всей этой истории с сомнительным денежных переводом становилось известно только тому банку, в котором она произошла, то теперь о ней могут узнать и другие банки.

“Украина наследует опыт Прибалтики, где были созданы базы данных по финмону, когда развернули борьбу с компаниями-прокладками под операции с офшорами. Только у них это касалось бизнеса, а у нас всех: и физлиц, и физлиц-предпринимателей, и юрлиц. Прибалты создали единый реестр, куда поступали все сведения о подозрительных проводках, и информация быстро расходилась по финансовому сектору. В итоге подозрительным компаниям закрывали счета во всех местных банках, и им некуда было перевести средства, чтобы вывести их куда-то”, — рассказал Невмержицкий.

Размытые правила и отсрочка

Как все будет реализовано в Украине и будет работать — точно неизвестно. По закону №361-IX, правила обмена информацией устанавливают субъекты государственного финансового мониторинга, их несколько:

• Национальный банк;

• Минюст;

• Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;

• Министерство цифровой трансформации;

• специально уполномоченный орган. Это Государственная служба финансового мониторинга. Коротко — Госфинмониторинг.

Ожидается, что для банков и прочих финучреждений правила обмена информацией будут устанавливать Нацбанк на пару с Госфинмониторингом. Но там пока не сообщают никаких деталей формата обмена информацией и планов по созданию единой базы данных. Обходятся общими словами на этот счет.

“Закон предоставляет возможность субъектам первичного мониторинга автоматизировать процессы обязательной отчетности и меняет формат предоставления информации о подозрительных финансовых операциях. С учетом приведенного, программное обеспечение банков потребует доработки на протяжении переходного периода, установленного Нацбанком”, — говорится в официальном ответе, предоставленном по запросу “Страны” первым заместителем председателя Госфинмониторинга Игорем Гаевским.

То есть понятно, что обмен информацией между банками не заработает с завтрашнего дня, 28 апреля — когда вступит в силу новый закон. Он будет определяться постановлениями Нацбанка, а может и самого Госфинмониторинга тоже. Это произойдет позже, когда именно — неясно.

“Порядок осуществления обмена информацией субъекты государственного финансового мониторинга будут определять в собственных подзаконных нормативно-правовых актах с учетом особенностей деятельности субъектов первичного финансового мониторинга”, — подчеркивается в ответе Гаевского.

Кто будет обмениваться информацией?

Банки будут ждать постановлений Нацбанка. Для всех остальных субъектов финмона правила и сроки введения новых требований предоставления информации будут утверждать НКЦБФР, Минюст и Минцифры.

Кроме банков финансовым мониторингом в Украине занимается еще десятки разнообразных структур. Они также собирают данные о подозрительных клиентах, а теперь станут обмениваться ими:

— страховые компании (перестраховочные), страховые (перестраховочные) брокеры;

— кредитные союзы, ломбарды и прочие финансовые учреждения;

— товарные и другие биржи, осуществляющие финансовые операции с товарами;

— платежные организации, участники и члены платежных систем;

— профессиональные участники фондового рынка (рынка ценных бумаг), кроме лиц, которые осуществляют деятельность по организации торговли на фондовом рынке;

— операторы почтовой связи и другие учреждения, которые предоставляют услуги по переводу средств (почтовому переводу) и осуществления валютных операций;

— филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют финансовые услуги на территории Украины;

— специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга (кроме лиц, которые предоставляют услуги в рамках трудовых правоотношений): аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты, адвокаты (адвокатские бюро, объединения), нотариусы, управляющие компании, риэлторы, участники рынка лотерей и азартных игр, поставщик услуг, связанных с оборотом виртуальных активов и прочие.

“Конечно, у любого адвоката или бюро есть свой личный “черный список” подозрительных клиентов, которым отказывали в обслуживании. Такая информация может быть интересовать коллег с точки зрения профессиональной деятельности, чтобы не попадаться на разные уловки и быстрее выявляли обман и злоупотребления. Но есть и оборотная сторона этой деятельности. На юридическом рынке, к сожалению, есть и непорядочные личности, которые в свое время покупали адвокатские свидетельства. К их услугам могут прибегать для злоупотреблений: если потребуется очернить чью-то репутацию или внести кого-то в “черные списки” финмониторинга. Очень не хочется, чтобы их допускали к общей базе данных. Нужен какой-то отсев. А то получим массу плохих историй, как было с рейдерами и “черными регистраторами”, — прокомментировал “Стране” нововведение управляющий партнер юридической фирмы Можаев и партнеры Михаил Можаев.

Как убрать себя из “черного списка”

Юристов больше всего тревожат критерии, по которым тех или иных людей или предприятия будут относить к категории подозрительных. Ведь Нацбанк и прочие регуляторы утвердили на этот счет общие правила, и призвали банки и прочие организации прорабатывать свои собственные методики. Потому человек часто даже не представляет, по какой причине ему остановили операцию и не хотят выдавать деньги.

В тоже время оспорить эти действия крайне сложно. Так что в новую базу данных подозрительных субъектов, которую уже назвали “черным списком”, могут попадать в самых простых ситуациях, а не за преступные денежные проводки и отмывание денег.

Эксперты боятся откровенных злоупотреблений — что внесение в новый “черный список” будет происходить по “по заказу” конкурентов или недругов.

Важный вопрос — что нужно будет предпринять, чтобы тебя вычеркнули из этой базы данных?

Неофициально в Госфинмониторинге сообщили, что пока четкого механизма нет, и, скорее всего, это придется делать через суд.

“А наши суды и без того перегружены, и не успевают рассматривать все текущие споры. Выходит, что люди и бизнес на практике не смогут защитить свои права, и останутся без защиты. Злоупотребления могут процветать, если не будет четких и объективных механизмов. Это может погубить не одно предприятия и оставить семьи без средств для существования. Рассмотрения исков можно ждать месяцами, очереди в судах просто колоссальные. На такое почве может прорастать коррупция, а не правовое общество. Плюс люди и бизнес снова перейдут на работу с наличными, “в тень”, — заверил “Страну” старший партнер адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец.

Финансисты говорят, что после появления новой базы данных подозрительных операций, они станут чаще проверять клиентов. Признают, что блокировок средств на счетах станет больше.

“Пока клиенту не заблокируют деньги — он не будет давать никаких объяснений по своим операциям. Но когда операция останавливается — банк получает все нужные сведения. Блокировок действительно может стать больше, но, думаю, со временем клиенты начнут действовать на упреждение. Если будут знать о том, что им будут поступать особо крупные денежные суммы или просто пойдут необычные проводки средств — то станут заранее уведомлять банки и объяснять все. Сообщать, что продают квартиру или машину, и проводить сделку в рамках одного банка. К тому же станут реже менять счета. Держатся тех банков, где уже наработали определенную историю сделок, где к ним привыкли и уже не будут задавать дополнительных вопросов. Это положительный момент для банков. Им станет проще идентифицировать сделки клиентов и объяснять их природу контролирующим органам”, — спрогнозировал Василий Невмержицкий.

Николай БОГДАНОВСКИЙ

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