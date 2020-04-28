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Полегче с вирусом. Как Китай Евросоюзом крутит
28.04.20 , Деловая столица
печать
Поднебесная усиливает информационный натиск на Евросоюз по мере распространения коронавируса.
Европейская служба внешних действий (EAS) в пятницу, 24 апреля, опубликовала, наконец, доклад о кампании дезинформации, развернутой Кремлем и Китаем вокруг пандемии Covid-19. О том, что внешнеполитическое ведомство ЕС работает над этим документом, британская Financial Times сообщала еще в марте.
Правда, выяснилось, а точнее, об этом со ссылкой на источники среди чиновников ЕС и письмо советника Жозепа Борреля (Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности) также в пятницу сообщила The New York Times — доклад подвергся серьезной переработке под давлением Китая.
Пекин хотел, чтобы в документе было поменьше упоминаний о Китае и его участии в дезинформации. Советник Борреля распорядился отсрочить публикацию доклада и попросил аналитиков “провести различие между продвижением дезинформации и агрессивным продвижением нарратива”.
Чиновник ЕС на условиях анонимности сообщил журналистам, что европейские дипломаты пошли на самоцензуру, дабы не драконить Поднебесную.
Так, представитель EEAS Питер Стано утверждает, что ведомство якобы “не склоняется перед каким-либо внешним политическим давлением”, а выводы NYT вообще “необоснованные и неверные”.
Конечно, может это просто домыслы и враки — в EEAS говорят правду, китайцы на самом деле молодцы, а журналисты из NYT и Politico попросту заврались. Только вот почему служба так долго тянула с публикацией доклада, если, как писала FT, он был готов больше месяца назад?
Впрочем, не факт, что подсобить Китаю не согласился кто-либо из немецких чиновников или дипломатов, скажем так, в частном порядке.
Тем более что примеры такой кооперации имеются. Еще в январе, отметим, немецкая прокуратура подтвердила информацию о проведении обысков в офисах и домах трех лоббистов по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Der Spiegel писал, что организатором этой группы лоббистов-шпионов оказался немецкий дипломат и экс-посол ЕС в Южной Корее, Исландии и Норвегии Герхард Сабатил, имеющий связи в ХСС, партии-партнере меркелевской ХДС.
И в контексте нового скандала вокруг изменения доклада EEAS есть смысл предположить, что здесь имеется след кого-нибудь из плеяды влиятельных немецких чиновников. Если не федерального правительства как такового.
Учитывая, что именно Германия наряду с Францией отыгрывала ключевую роль в формировании новых органов ЕС (в частности, для завершения проекта “многоскоростная Европа”), не исключено, что именно Берлин принудил EEAS изменить доклад.
В любом случае сообщения и NYT, и Politico, и Die Welt сигнализируют об усилении как давления Китая на Европу, так и его влияния в Брюсселе, где, как в начале года сообщала все та же EEAS, околачиваются порядка 250 шпионов из Китая и две сотни российских.
И, судя по высказываниям того же Борреля, в ЕС, по крайней мере отдельные представители его руководства, тактика Китая работает достаточно эффективно.
Но все не так печально. Отдельные европейские страны, покуда лидеры блока вроде Германии стараются в глаза китайскому дракону не заглядывать, не испытывают ни малейшего стеснения в связи с жесткими реакциями на поведение Пекина.
Берлин! Будь как Стокгольм
Так, Швеция на фоне сообщений о цензурировании доклада EEAS объявила о закрытии всех (!) институтов Конфуция в стране (китайский аналог Россотрудничества), поскольку те представляют угрозу нацбезопасности королевства в виде регулярных манипуляций и информвойны, которую ведет Китай против Европы.
24 апреля, как пишет Hong Kong Free Press, мэр второго крупнейшего в Швеции города, Гетеборга, Аксель Йозефсон в эфире Radio Sweden сообщил, что Гетеборг более не считает себя городом-побратимом китайского Шанхая. Еще раньше, в феврале, шведская газета Dagens Samhalle, цитируя мэра Линчепинга с очень “сильной” фамилией Ларса Викинге, сообщила, что этот шведский город рвет отношения с Китаем целиком из-за угроз посольства КНР в адрес шведского правительства, посмевшего возмутиться задержанием в Китае гражданина Швеции Гуй Миньхая, продающего книги с критикой в адрес китайского руководства.
Как видим, 48-килограммовый не побоялся выписать тяжеловесу знатный джеб.
Германии, чья весовая категория явно повыше, чем у Швеции, следовало бы брать пример с этой скандинавской страны. Однако Берлин вместо того увлекся гимнастикой — растянулся в геополитическом шпагате.
И Меркель, и ее правительство явно ставят интересы бизнеса во главу угла. Учитывая, что канцлер по большей части старается избегать жестких высказываний в адрес Пекина и за 14 лет канцлерства совершила 12 официальных визитов в Китай.
По сути, история, аналогичная сотрудничеству немецкого бизнеса с россиянами наряду с отработкой местными крайне правыми и леваками кремлевской зарплаты.
Потому сейчас Германия топчется по граблям, любезно подложенными авторитарными режимами. И китайская, и российская кукушки не прогадали с гнездом. Как итог, они имеют определенное влияние не только на внутренние процессы в Германии, но и в Евросоюзе благодаря тому, что Берлин имеет статус столпа блока.
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