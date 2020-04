Полегче с вирусом. Как Китай Евросоюзом крутит Поднебесная усиливает информационный натиск на Евросоюз по мере распространения коронавируса. Европейская служба внешних действий (EAS) в пятницу, 24 апреля, опубликовала, наконец, доклад о кампании дезинформации, развернутой Кремлем и Китаем вокруг пандемии Covid-19. О том, что внешнеполитическое ведомство ЕС работает над этим документом, британская Financial Times сообщала еще в марте. Правда, выяснилось, а точнее, об этом со ссылкой на источники среди чиновников ЕС и письмо советника Жозепа Борреля (Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности) также в пятницу сообщила The New York Times — доклад подвергся серьезной переработке под давлением Китая. Пекин хотел, чтобы в документе было поменьше упоминаний о Китае и его участии в дезинформации. Советник Борреля распорядился отсрочить публикацию доклада и попросил аналитиков “провести различие между продвижением дезинформации и агрессивным продвижением нарратива”. Чиновник ЕС на условиях анонимности сообщил журналистам, что европейские дипломаты пошли на самоцензуру, дабы не драконить Поднебесную. Информацию NYT также подтвердило другое американское влиятельное издание — Politico. Три его собеседника отметили, что китайский дипкорпус давил на Брюссель — в частности, миссия при ЕС донесла (как видим) свой протест по ряду дипломатических каналов. В результате из доклада исчезли пассажи о кампании “глобальной дезинформации”, проводимой Китаем. В Брюсселе в ответ на эти публикации решили все категорически отрицать и осуществлять контратаки на журналистов. Так, представитель EEAS Питер Стано утверждает, что ведомство якобы “не склоняется перед каким-либо внешним политическим давлением”, а выводы NYT вообще “необоснованные и неверные”. При этом, что весьма характерно, сам Боррель, чей советник тормозил публикацию доклада, в интервью каталонской La Vanguardia, которое было опубликовано вчера, лестно отозвался о Китае и России за их помощь Европе. Дескать, в самом начале пандемии Европа отправила в Китай 60 т медоборудования и средств защиты, и теперь Пекин вернул должок. Молодчаги, так держать и т. п. в общем — говорить о некондиционном оборудовании, от которого та же Испания была вынуждена отказаться, разумеется, чиновник не стал. Конечно, может это просто домыслы и враки — в EEAS говорят правду, китайцы на самом деле молодцы, а журналисты из NYT и Politico попросту заврались. Только вот почему служба так долго тянула с публикацией доклада, если, как писала FT, он был готов больше месяца назад? Второе. Не только эти два издания фиксируют агрессивные дипломатические маневры Пекина. Так, воскресное издание немецкой газеты Die Welt — Welt am Sonntag — еще 12 апреля сообщало, что к чиновникам ФРГ от Китая поступила просьба/предложение помочь с распространением китайской версии происходящего. И 26 апреля уже Die Welt пишет, ссылаясь на ответ МВД Германии, поступивший на запрос депутата Бундестага Маргарете Баузе (”Зеленые”), что китайские дипломаты действительно пытались выйти на связь с немецкими чиновниками, чтобы те помогли “переписать историю коронавируса” посредством артикулирования представителями федерального правительства хвалебных отзывов о действиях Пекина в борьбе с Covid-19. Официальный Берлин, мол, ответил отказом. Но и критиковать Китай также не пожелал, затянув песню о серьезном стратегическом сотрудничестве, а также об обмене информацией с китайскими дипломатами. Впрочем, не факт, что подсобить Китаю не согласился кто-либо из немецких чиновников или дипломатов, скажем так, в частном порядке. Тем более что примеры такой кооперации имеются. Еще в январе, отметим, немецкая прокуратура подтвердила информацию о проведении обысков в офисах и домах трех лоббистов по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Der Spiegel писал, что организатором этой группы лоббистов-шпионов оказался немецкий дипломат и экс-посол ЕС в Южной Корее, Исландии и Норвегии Герхард Сабатил, имеющий связи в ХСС, партии-партнере меркелевской ХДС. И в контексте нового скандала вокруг изменения доклада EEAS есть смысл предположить, что здесь имеется след кого-нибудь из плеяды влиятельных немецких чиновников. Если не федерального правительства как такового. Учитывая, что именно Германия наряду с Францией отыгрывала ключевую роль в формировании новых органов ЕС (в частности, для завершения проекта “многоскоростная Европа”), не исключено, что именно Берлин принудил EEAS изменить доклад. В любом случае сообщения и NYT, и Politico, и Die Welt сигнализируют об усилении как давления Китая на Европу, так и его влияния в Брюсселе, где, как в начале года сообщала все та же EEAS, околачиваются порядка 250 шпионов из Китая и две сотни российских. Пандемия коронавируса, которая началась с китайского Уханя, придала европейской политике Китая новые смыслы и обеспечила новые векторы. Сейчас Пекин прилагает колоссальные усилия, чтобы стереть из памяти сам факт сокрытия эпидемии, что, к слову, как допускает в статье The Diplomat эксперт по вопросам политики и безопасности Китая в Отделе планирования ВВС США Бен Лоусон, глава КНР Си Цзиньпин сделал намеренно, дабы не только Поднебесная страдала от Covid-19. Теперь же Пекин рассылает помощь и продает средства защиты (иногда бракованные) с целью восстановить репутацию и стимулировать свою экономику. И, судя по высказываниям того же Борреля, в ЕС, по крайней мере отдельные представители его руководства, тактика Китая работает достаточно эффективно. Но все не так печально. Отдельные европейские страны, покуда лидеры блока вроде Германии стараются в глаза китайскому дракону не заглядывать, не испытывают ни малейшего стеснения в связи с жесткими реакциями на поведение Пекина. Берлин! Будь как Стокгольм Так, Швеция на фоне сообщений о цензурировании доклада EEAS объявила о закрытии всех (!) институтов Конфуция в стране (китайский аналог Россотрудничества), поскольку те представляют угрозу нацбезопасности королевства в виде регулярных манипуляций и информвойны, которую ведет Китай против Европы. 24 апреля, как пишет Hong Kong Free Press, мэр второго крупнейшего в Швеции города, Гетеборга, Аксель Йозефсон в эфире Radio Sweden сообщил, что Гетеборг более не считает себя городом-побратимом китайского Шанхая. Еще раньше, в феврале, шведская газета Dagens Samhalle, цитируя мэра Линчепинга с очень “сильной” фамилией Ларса Викинге, сообщила, что этот шведский город рвет отношения с Китаем целиком из-за угроз посольства КНР в адрес шведского правительства, посмевшего возмутиться задержанием в Китае гражданина Швеции Гуй Миньхая, продающего книги с критикой в адрес китайского руководства. Тогда посол Китая Гуй Цунью сравнил шведские СМИ с 48-килограммовым боксером, который пытается спровоцировать на поединок 86-килограммового оппонента. Как видим, 48-килограммовый не побоялся выписать тяжеловесу знатный джеб. Германии, чья весовая категория явно повыше, чем у Швеции, следовало бы брать пример с этой скандинавской страны. Однако Берлин вместо того увлекся гимнастикой — растянулся в геополитическом шпагате. С одной стороны, официальный Берлин знает и говорит о степени угрозы, которую для ЕС представляет ползучая экспансия Китая. Так, еще в январе Ангела Меркель цитировала Генри Киссинджера, который предупреждал, что Европа без трансатлантического сотрудничества попадет под контроль Китая и станет придатком Евразии. С другой стороны, Берлин разрывается между растущим недовольством действиями администрации Дональда Трампа и желанием немецкого бизнеса продолжать зарабатывать вместе с Китаем. И Меркель, и ее правительство явно ставят интересы бизнеса во главу угла. Учитывая, что канцлер по большей части старается избегать жестких высказываний в адрес Пекина и за 14 лет канцлерства совершила 12 официальных визитов в Китай. По сути, история, аналогичная сотрудничеству немецкого бизнеса с россиянами наряду с отработкой местными крайне правыми и леваками кремлевской зарплаты. Бизнес определил политический вектор Германии. Да, существование такой модели — государство+бизнес — это нормально. Но это сотрудничество должно быть взаимовыгодным, партнерским. 