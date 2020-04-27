От сотни до 2000 на руки. Как в Украине проиндексируют пенсии с 1 мая и кому прибавку не дадут

Пенсионерам обещают сразу несколько доплат: индексацию пенсий, “коронавирусную” тысячу, 500 гривен по возрасту.

Украинским пенсионерам будут платить больше. С 1 мая стартует автоматическая индексация пенсий. Та самая, которую пенсионеры ждали еще в марте, а власти планировали отложить до сентября.

“Изначально индексацию хотели перенести на осень, планируя сэкономить несколько миллиардов гривен. Но коронавирус и падающие рейтинги все переиграли. Поэтому с доплатами решили не тянуть”, — говорит экономист Виктор Скаршеский.

Индексацию совместили с другими выплатами — “коронавирусной” тысячей гривен (она положена пенсионерам, чьи пенсии ниже 5 тысяч гривен) и 500 гривен пенсионерам старше 80 лет. Поэтому некоторые категории пенсионеров получат сразу несколько доплат — плюс почти 2 тысячи на руки. Что позволит “замаскировать” достаточно скромную индексацию. Ведь она прибавит к среднестатистической пенсии в среднем всего порядка 300 гривен.

А некоторым пенсионерам вообще ничего не добавят.

Из 11,3 млн украинских пенсионеров индексация коснется только 8 млн, — говорит Скаршевский.

“Страна” разбиралась, как украинцам проиндексируют пенсии с 1 мая и кому положены доплаты.

Операция “Индексация”

Напомним: норма об обязательной ежегодной индексации заложена в закон о пенсионном обеспечении.

Но, по словам аналитика института Growford Алексея Куща, там не указано, в какие сроки нужно проводить перерасчет. То есть можно увеличивать пенсии в январе, а можно и в сентябре.

Каждый месяц “просрочки” — дополнительная экономия для бюджета порядка 2,5 млрд гривен. Поэтому на пенсионерах за два месяца (с марта, когда ожидалась индексация) уже сэкономили порядка 5 млрд. Понятно, что доплачивать задним числом никто не будет — увеличенные пенсии начислят только с мая.

Перерасчет проводится по следующей формуле: 50% роста средних зарплат и инфляции за предыдущий год. Из нее правительство высчитало коэффициент — 1,11. На эту величину и проиндексируют пенсии.

Порядок индексации прописан в постановлении Кабмина №251 от 1 апреля этого года. В нем, в частности, указаны следующие особенности перерасчета пенсий:

1. Перерасчет пенсий проводится с 1 мая. Таким образом надежды на то, что индексацию проведут пусть и с опозданием, но задним числом (с марта, как в прошлом году), то есть доплатят пенсионерам за предыдущие месяцы, не оправдались.

2. Если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом всех надбавок, целевой денежной помощи и прочего не достигает 2100 гривен, таким лицам начисляется доплата в размере недостающей суммы. То есть размер минимальной пенсии повышается с нынешних 1,7 тысячи до 2,1 тысячи гривен — до прожиточного минимума.

По данным Пенсионного фонда, пенсию до 2 тысяч гривен в Украине получают порядка 35% пенсионеров. Средняя сумма выплат — 1,8 тысячи гривен. После индексации будет на 300 гривен больше.

3. Для тех, у кого пенсия выше 2100 гривен, индексация будет произведена путем умножения на коэффициент 1,11.

4. На “подтягивание” пенсии к прожиточному минимуму могут рассчитывать не все, а только пенсионеры, у которых есть достаточный страховой стаж (для женщин не менее 30 лет, для мужчин — от 35 лет).

5. В Украине есть люди с пенсиями ниже минималки. Пенсии по 1,4-1,5 тысячи гривен получают около 1,6 тысячи человек, а менее 1,4 тысячи гривен — 78,4 тысячи человек (средний размер выплат для этой категории — всего 930 гривен).

Как правило, такие выплаты начислены украинцам, у которых маленький страховой стаж. И для них индексация вообще будет копеечной — порядка 100 гривен. Специально для таких случаев в постановлении Кабмина прописана следующая норма: если размер повышения в результате перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, доплату “дотягивают” до этой суммы. То есть минимальная надбавка к пенсии — 100 гривен в месяц.

“Обман и уравниловка”

С учетом того, что, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет порядка 3 тысячи гривен, большинство пенсионеров получат прибавку в размере 330 гривен.

При этом многие пенсионеры вообще не получат никаких прибавок.

В постановлении Кабмина об исключениях из индексации ничего не указано.

Но, согласно закону о пенсионном обеспечении, под индексацию не подпадают различные “спецпенсии” — пенсии судьям, прокурорам и др., — отмечает Виктор Скаршевский.

Также не будет доплаты по пенсиям, в которых учитываются разного рода надбавки (скажем, за выслугу лет, льготный стаж и прочее).

То есть если расчетный (базовый) размер пенсии ниже фактического, который человек получает на руки.

Для таких пенсионеров пенсия никак не изменится. Как и для работающих пенсионеров — им прибавка тоже не положена.

“Я официально работаю, поэтому никакой индексации пенсии для меня не будет”, — пояснил пенсионер системы МВД, активист из Тернополя Игорь Сухарь.

Выборочная индексация возмутила пенсионеров.

“Полный обман для людей, у которых есть надбавка к пенсии за сверхнормативный стаж. Из-за этого я не получу ни копейки надбавки. Что это за подход к индексации пенсий? Зачем столько времени давать надежду и только в последний момент раскрыть правду”, — возмущается пенсионерка из Тернопольской области Лидия Папушой.

“Больше всего издеваются над работающими пенсионерами. При переработке в 16 лет (общий стаж 46 лет) добавили 118 гривен. На бутылку и кусочек сыра”, — иронично комментирует пенсионер из Чернигова Владимир Гринев.

Пенсионный пакет

В постановлении Кабмина от 1 апреля прописана не только индексация пенсий, но и другие пенсионные доплаты. В частности, следующие:

1. Доплаты одноразовой помощи в размере тысячи гривен в связи с негативными последствиями COVID-19, отдельным категориям населения: пенсионерам, чья пенсия ниже 5 тысяч гривен в месяц; получателям социальной помощи по инвалидности, в связи с утратой кормильца; лицам, не имеющим права на пенсию и др.

2. Ежемесячные доплаты в размере 500 гривен пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, если их пенсия с учетом всех надбавок не превышает размера средней зарплаты, с которой уплачены налоги (9,2 тысячи гривен).

Пенсии до 5 тысяч гривен в Украине получает около 88% населения. То есть они могут рассчитывать на дополнительную “коронавирусную” тысячу гривен, которую уже начали выплачивать в апреле, но продолжат выдавать также в мае.

Старики старше 80 лет получат сверху еще по 500 гривен.

Если пенсионеру положено сразу три доплаты — по индексации, “коронавирусная” тысяча и надбавка за возраст, то на руки дадут дополнительно минимум 1,8 тысячи гривен. Сумма, на которой власти вполне смогут попиариться, — говорят эксперты.

При этом некоторые пенсионеры вообще ничего не получат.

“Кто получал 6 тысяч — ни повышения, ни тысячи гривен. Если так сделать несколько раз — уравняются в пенсиях уборщица и шахтер”, — возмущается пенсионер Владимир Мельниченко.

Хватит ли денег на пенсии?

Дополнительные выплаты и индексация пенсий увеличат и без того рекордный дефицит Пенсионного фонда.

“Чтобы профинансировать все доплаты, дефицит ПФ увеличили со 172 млрд до 202 млрд. Только на выплаты дополнительной тысячи гривен на коронавирус заложили 10 млрд гривен. Еще порядка 20 млрд гривен понадобится на индексации пенсий”, — отмечает Виктор Скаршевский.

“Лишние” деньги взяли из Фонда по борьбе с коронавирусом.

При этом ПФ уже предупредил, что возможны задержки по выплатам “коронавирусной” тысячи. Некоторые пенсионеры получили деньги 24 апреля, а некоторым выплаты растянут аж до 25 июня.

Хотя, как поясняют в ПФ, причины чисто технические. Фонд уже направил на выплату компенсаций порядка 9,9 млрд гривен (то есть фактически весь бюджет на “коронавирусную” тысячу).

Также на 24 апреля полностью профинансирована выплата апрельских пенсий — на них направлено 2,4 млрд гривен, — отчитались в ПФ.

Формально финансирование пенсий является защищенной статьей, и проблем с выплатами быть не должно. Но тут все зависит от наполняемости госбюджета, из которого будет финансироваться дефицит ПФ.

“Расходную часть бюджета увеличили на 83 млрд гривен, резко нарастив бюджетный дефицит. В такой ситуации можно было бы увеличивать пенсии и на более значительные суммы, простимулировав за счет дополнительных выплат платежеспособный спрос. А так будет дополнительный удар по бюджету, но никакой пользы для экономики”, — подытожил Виктор Скаршевский.

Людмила КСЕНЗ

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