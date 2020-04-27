Минус 7 миллиардов. Как дешевая нефть тянет вниз цены на украинский экспорт

Последствия “черного нефтяного понедельника”, когда цены на нефтяные фьючерсы марки WTI ушли в минус, уже докатились и до других сырьевых рынков.

В частности, пошли вниз ценники на сельхозкультуры, которые используют в производстве биоэтанола — кукурузу, рапс, сою. В ближайшее время ожидается падение цен и на сахар.

Если накануне нефтяного обвала, 17 марта, фьючерсы на кукурузу на Чикагской бирже торговались почти по 3,25 долларов за бушель (около 128 долларов за тонну), то 20 апреля они упали до 3,17 долларов, а на следующий день — до 3,02 долларов. По состоянию на 24 апреля ценник вернулся к отметке 3,17 долларов. Но в ближайшее время возможны новые провалы.

“При бросовых ценах на нефть производство биоэтанола практически теряет смысл. Поэтому сырье и дальше будет дешеветь”, — прогнозирует аналитик института Growford Алексей Кущ.

И это — прямая угроза для нашего экспорта.

“В зерновом вале в 60-70 млн тонн в год на долю кукурузы, сои и рапса приходится до 25%. Наши потери от обвала цен могут составить несколько миллиардов долларов”, — прогнозирует Кущ.

Не лучшие времена сейчас переживает и другой стратегический для нашего экспорты рынок — металла.

На Лондонской бирже LME цены на сталь после обвала нефтяных фьючерсов упали с 248 долларов до 242 долларов за тонну. Причина конечно же не только в нефти. Спрос на металл падает из-за кризиса и тотального карантина. По прогнозам GMK Centre, в апреле-мае украинские компании сократят производство стали на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пока все более-менее хорошо с рудой и пшеницей. Железная руда торгуется почти по 83 доллара за тонну (при минимуме за последний год в 78 долларов). Плюс наши экспортеры сейчас активно наращивают поставки в Китай.

Майские фьючерсы на пшеницу за последнюю неделю даже немного выросли. Впрочем, ситуация меняется буквально каждый день.

И по итогу экспортные счет может оказаться не в нашу пользу.

“Украина рискует потерять на экспорте порядка 5-7 млрд долларов в этом году, тогда как сэкономим на дешевой нефти и других энергоресурсах мы не больше 2 млрд”, — говорит Алексей Кущ.

“Страна” разбиралась, как дешевая нефть ударит по украинскому экспорту.

“Неправильные” сырьевые ножницы

Нефть уже не продают в минус, но, по прогнозам аналитиков, рекордный обвал цен может повториться уже в мае месяце — при переходе на июльские фьючерсы. Также задан общий тренд на снижение стоимости нефти.

По прогнозам аналитики Института стратегических исследований Юрия Корольчука, нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне 15-20 долларов за барель. Такие низкие цены ударят по стоимости не только нефтепродуктов, но и других энергетических товаров, в частности, газа и угля.

В теории для Украины это выгодно — мы можем получит дешевые бензин, дизель и газ и снизить себестоимость целого ряда промышленной и аграрной продукции и коммунальные тарифы.

Впрочем, в этот раз сырьевые ножницы могут сработать не в нашу пользу, — считает Алексей Кущ.

Эффект сырьевых ножниц для Украины — это разница в экономии на энергоресурсах (от импорта которых мы зависимы) и прибыли на экспортной продукции (зерне, руде, металле).

Если энергоресурсы дешевеют быстрее, чем зерно и руда, то Украина получает временной люфт и дополнительную прибыль, а если медленнее — убытки.

Но в этот раз это правило может не сработать.

“Отрицательных цен на руду, конечно, не будет. Но реальная экономия на энергоресурсах в итоге может оказаться меньшей, чем потери на экспорте”, — говорит Кущ.

Как уже писала “Страна”, нефтепродукты в Украине будут дешеветь. Но обвала ждать не стоит. До конца апреля цены упадут на 2-3 гривны, а дешевая нефть может дать еще до 1,5 гривны экономии. Разброс ценников на топливо составит 13-23 гривны за литр.

При этом в Украине из-за карантина и кризиса резко упало потребление нефтепродуктов. По оценкам консалтинговой компании А-95, в апреле объемы реализации топлива снизятся на 40-50%.

Из-за спада промышленности снижается также потребление газа.

“Удешевление газа делает практически нецелесообразным использование угля. Что, параллельно со снижением мировых цен на него ставит на грань банкротства большинство украинских шахт”, — говорит Алексей Кущ.

То есть, сэкономить на снижении цены на энергоресурсы Украина конечно же сможет, но с учетом снижения потребления — не больше 2 млрд долларов.

При этом потери на экспорте могут оказаться в разы больше, — говорит Кущ.

Кукуруза в минус

По словам руководителя аналитического департамента Forex Club Андрея Шевчишина, цепная реакция для рынков после нефтяного обвала будет следующей:

Падающая нефть приводит к убыткам держателей акций, росту долга нефтетрейдеров, добывающий и обслуживающих компаний. Держатели начинают масштабную распродажу других активов, чтобы обеспечить обесценившиеся залоги. Идет цепная реакция, дефолты и падение других рынков — фондовых, сырьевых, долговых. Система расшатывается.

Падение цены нефти позволяет снизить расходы на транспортировку, на отоплении, и т.д, а значит можно снизить отпускную цену товара — зерна или металла. В результате происходит падение спотовых цен на другие сырьевые активы.

Валюты нефтедобывающих стран падают и позволяют снизить цены на свою продукцию для обеспечения ей конкурентного преимущества. Это тоже фактор падение спотовых цен.

Первая реакция сырьевых рынков уже есть. В частности, снижаются цены на сельхозкультуры, которые иду на биотопливо — кукурузу, рапс, сою. Дешевеет также сахар.

Цены на кукурузу постоянно скачут. 21 апреля, на следующий день после нефтяного обвала, ценник просел до 3,02 долларов за бушель, затем вырос до 3,17. Буквально за пару часов пока писался этот текст ценник уже на уровне чуть больше 3,16 долларов.

Биржевые цены на рапс упали за последнюю неделю с 372 долларов до 366 долларов за тонну. Соя сейчас торгуется даже немного дороже, чем на начало недели — почти по 8,4 долларов за бушель (порядка 308,3 долларов за тонну). Но в течение недели рынок несколько раз падал до 8,09-8,1 долларов за бушель.

При этом по пшенице все более-менее благополучно. Майский фьючерсы на американских биржах торгуются по 5,46 долларов за бушель (порядка 200,4 долларов за тонну). И за последнюю неделю цена даже выросла в пределах 2-3%. На Лондонской бирже ценник на пшеницу — 157 долларов за тонну (что на 5 долларов дешевле, чем в начале этой недели). В Париже цена на мукомольную пшеницу за неделю не изменилась — 203, 2 доллара за тонну.

С одной стороны, спрос и цены на пшеницу должны оставаться стабильными. ООН прогнозирует увеличение потребности в продовольствии и даже угрозе голода на фоне пандемии.

“Из-за карантина некоторые страны ввели ограничения на экспорт. Сказывается и плохое состояние посевов во Франции, а также чисто сезонные факторы. Отечественным производителям сейчас гораздо выгоднее продавать зерно на внешнем рынке, из-за чего стоимость хлебобулочной продукции внутри страны может увеличиться. В качестве одного из способов предотвращения подобного развития ситуации называется возможное ограничение экспорта зерна и в Украине: Всеукраинская ассоциация пекарей обратилась к президенту с просьбой ввести временные ограничения. Наша страна играет далеко не последнюю роль на рынке, так что если власти прислушаются к ассоциации, то можно ожидать дальнейшего роста цен на международном рынке. Если же не нет, то цены на хлеб внутри страны могут вырасти на 15-20% в ближайшие недели”, — говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

С другой стороны, спрос на фуражную пшеницу, которой Украина также продает очень много, может просесть. Фураж идет на производство комбикормов, а на них спрос как раз не гарантирован, — говорит Алексей Кущ.

“Потребность в еде в мире будет. Но преимущественно — в самой простой еде. Спад в системе общественного питания и кризис гостиничного рынка снизит спрос, к примеру, на деликатесные сорта мяса. Следовательно, не будет такой высокой потребности в комбикормах для выращивания скота определенных пород и т.д. То есть, снижение спроса пойдет по цепочке”, — говорит он.

В итоге почти на четверти своего зернового экспорта (кукуруза, рапс, соя) Украина потеряет за счет более низких цен. Потери могут составить до 2,5-3 млрд долларов, — говорят эксперты.

На пшенице в лучшем случае заработки будут стабильными. При условии, если удастся сохранить урожай пшеницы, что в этом году не гарантировано.

Вся надежда на Китай

Снижаются цены также на металл. На Лондонской бирже LME за последнюю неделю сталь подешевела с 248 до порядка 242 долларов за тонну.

“Ситуация с ценами, по состоянию на апрель хуже, чем осенью 2019 года. Производители работают в убыток. В прошлом году ситуация быстро выровнялась. Сейчас же существует значительная неопределенность, ценовое дно может наблюдаться довольно долго”, — отметил аналитик GMK Center Андрей Тарасенко на недавнем вебинаре.

По его мнению, отрасль сможет вернуться к докризисному уровню не раньше 2021 года.

Пока же предприятия горно-металлургического комплекса сокращают производство. В апреле-мае выпуск стали упадет на 25%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 1,4 млн тонн). В январе-марте спад тоже был, но не такой большой (всего 3,4%).

Но тут главная причина — не столько нефть, сколько мировой кризис и пандемия коронавируса, обвалившие спрос на металл.

“Во время карантина полуфабрикаты, а это основная статья нашего стального экспорта, мало востребованы, так как остановлены многие прокатные заводы в Европе”, — отмечает Тарасенко. Падение потребления стали составило порядка 10%. Плюс — усилилась конкуренция на мировом рынке (в первую очередь, со стороны российских и турецких поставщиков).

На этом фоне ситуация с железной рудой выглядит оптимистически.

По данным GMK Center, за первый квартал этого года экспорт железорудного сырья из Украины вырос на 18,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причем, только в марте поставки выросли на 30,6% — до 4,7 млн тонн. В частности, украинские экспортеры увеличили заработки на поставках в Польшу (на 1,3%, до 104,3 мур долларов за первый квартал 2020 года), а также рекордно — более чем в трое — на экспорте в Китай (до 458 млн долларов).

Также в Китай начались поставки нашего чугуна. За первый квартал этого года продукции отгружено на 59 млн. долларов.

Параллельно экспортеры теряют на поставках в Турцию (по чугуну — минус 28%), США (минус 32%), Австрию (по железной руде — минус 20%). То есть, кардинально меняется структура рынков сбыта. На первое место выходит китайский рынок, который начинает восстанавливаться после эпидемии коронавируса.

С ценами на руду пока тоже все спокойно. Ценник держится на отметке примерно в 82-84 доллара за тонну. Для сравнения: годовой минимум составляет 78 долларов за тонну, а скептики прочили рынку ценник вообще в 60 долларов.

Если подытожить, пшеница и железная руда могут стать самыми выгодными экспортными позициями для Украины в 2020 году.

Но они все равно вряд ли перекроют общий экспортный минус, который, по оценкам Алексея Куща, составит порядка 5-7 млрд долларов валютной выручки. Что на фоне ожидаемого сокращения поступлений от заробитчан может сильно ослабить позиции гривны.

Людмила КСЕНЗ

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