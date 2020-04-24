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Получка в 100 тыс. и работа за еду. Зачем Шмыгаль и Арахамия роют яму между депутатами и народом
24.04.20 , Деловая столица
печать
Как далеки власти от народа! Депутатам нужно давать по 100 тыс. грн зарплаты, считает глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, а семья из четырех человек проживет и на 16 тыс. грн, уверен премьер Денис Шмыгаль. Но не спешим с выводами. Сначала поймем, о чем они. А затем решим, можно ли понять их.
Условно назовем эти два мнения “взглядом Арахамии” и “взглядом Шмыгаля” — фамилии не столь важны, но так уже совпало, что именно эти топ-политики отличились в одно и то же время заявлениями на эту маркерную тему, взбесив соцсети.
Взгляд Арахамии
Мы живем в капиталистическом мире. И глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, который пришел во власть из IT-бизнеса, наверняка считает, что в интервью НВ говорит дело: “Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы — от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн”. Тонкий момент — он сразу же дает заднюю, мол, не знает “имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно”. Но сама привязка к высоким суммам — знак, что мыслит политик такими порядками. И он прав. Прав в одном, что если человек работает только за зарплату, а зарплата — вознаграждение за труд, квалификацию и ответственность — у нардепа должен быть очень высокий оклад. Первоклассные менеджеры, гении юриспруденции, великие стратеги и отраслевые эксперты захотят получать за свое время и умения лучшую зарплату и пойдут туда, где больше дают. То есть не в Раду на 20 тыс. Зарплата — мерило качества работы. Рынок.
Одна беда — это в теории. На самом деле и в коммерции все не так однозначно. А где начинается большая политика, бизнес уже не работает “по экономиксу” и люди не просто продают свой труд. Сам Арахамия ведь согласился пойти в парламент, зная какая там оплата.
Тут первое, что ломится из памяти — печальная банальность: бизнесмены, ЛОМы и прочие идут во власть, чтобы “решать вопросы” — или свои, или чужие, это прибыльное занятие перед которым меркнет жалкое жалование от государства. Что тут скажешь. Идем дальше.
Выгоды от депутатства — не только в зарплате и не обязательно в “левых” доходах. Важен и сам статус (который можно и честно монетизировать), и уникальные навыки (если человек действительно работает), и желание что-то изменить в стране (такое тоже бывает), и нарабатываемые связи. Кроме нескольких исключений, в парламент не шли люди с низшей ступени пирамиды Маслоу. Они уже заработали / зарабатывает себе на пропитание. Какие именно потребности движут людьми в Раде, сказать не всегда легко, но точно не базовые. Вспомним, как Мустафа Найем, вполне резонно жаловался на 6,5 тыс. депутатской зарплаты в 2014 г. Жаловался, но мандат не сдавал.
Конечно, депутату в силу специфики работы нужно поддерживать определенные стандарты жизни — работать с избирателями, совершать деловые поездки, аккуратно выглядеть... Арахамия снова прав — нардеп должен иметь больше, чем на хлеб. И да, ему дают доплату в размере месячного заработка на выполнение депутатских полномочий и щедро оплачивают командировки! Но почему депутату нужно 100 тыс. грн, а не, к примеру, 500 тыс. грн? По рыночной логике главного “слуги” Рады, тогда можно будет нанять специалистов еще в пять раз круче и качество законов многократно повысится. А это в масштабах страны сторицей окупит все траты на парламент. Win-Win.
Ответ очевиден. Нет линейной зависимости между окладами нардепов и качеством работы парламента. Если без доплат и компенсаций, парламентариям прошлого созыва (в котором Найему не хватало) до конца каденции в разы повысили оклад — до 19,2 тыс. грн. Лучше стало?
И что показательно. Все это ясно и депутатам, и министрам. Но как только дело касается их самих, политики бросают на ситуацию “взгляд Арахамии” и начинают говорить о рынке и конкурентных зарплатах как условии лучшей работы высших органов власти. Одна ремарка: это о политиках, которые представляются “непопулистами”. Подразумевается, что остальные тоже так считают, но призывают посадить нардепов на минималку — на то они и популисты...
Взгляд Шмыгаля
Совсем другие заботы у Дениса Шмыгаля. Когда он в интервью “РБК-Украина” говорит о зарплатах, то думает о народе. И, кстати, тоже “по экономиксу”, исходя из принципа ограниченности ресурсов. Премьер говорит, что правительство имеет возможность предоставить людям работу на... 6 — 8 тыс. грн. “например, класть брусчатку или озеленителем заниматься”. И, конечно, при этом защищает мысль, что семья с двумя детьми может прожить на 16 тыс. грн. Рынок есть рынок — как может государство, так и поможет. И не беда, что эта сумма в пересчете на члена семьи будет меньше фактического прожиточного минимума в 4352 грн (кстати, рассчитанного правительством). Простыми словами, эта те деньги, на которые можно купить только самое-самое необходимое для жизни. Шмыгаль все это понимает и уточняет: “Для того, чтобы питаться, достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить”.
Что в итоге. Когда топовые политики рассуждают о доходах на душу населения, они мыслят глобально — самое главное, чтобы люди не умерли с голоду. А так пусть работает рыночный механизм. Ресурсы ограничены. Экономика, ничего личного. Это “взгляд Шмыгаля”.
Когда же речь заходит о себе, политики сразу представляют суммы, на которые можно жить достойно. Ведь нужны конкурентные зарплаты. Экономика, ничего личного. Это “взгляд Арахамии”.
Из еще один вывод. Политику нужно знать экономику. Тогда можно с умным видом объяснить все.
Алексей ШЕВНИН
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