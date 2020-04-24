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Остались без рук. На что пойдет Европа ради миллионов заробитчан и как быть украинцам
24.04.20 , Деловая столица
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Коронакризис перекроил европейский рынок труда. Во многих странах осознали, сколь важны для их экономики украинские заробитчане. Но у Кабмина на вернувшихся соотечественников свои планы.
Безработица есть, но работать некому
Буквально три дня назад работник одного из кадровых агентств эмоционально делился с обозревателем “Деловой столицы” своим удивлением: “В Испании в этом году 500 тыс. человек требуется для работы на плантациях. Они в панике, что некому работать, фермеры требуют открыть границу для восточноевропейцев. А в самой Испании 650 тыс. безработных! Но на поля они идти не хотят...”
Один из парадоксов современной Западной Европы: высокий уровень безработицы, но при этом — острая нехватка рабочих рук для низкоквалифицированных работ. Причин тому масса. Щедрые социальные программы, когда на пособие по безработице можно вполне достойно жить — и никто тебе не ставит срок, за который ты должен трудоустроиться. Перекос в системе образования в сторону постиндустриальной экономики — и многие молодые люди просто не умеют работать руками. Наконец, избыток рабочей силы с востока континента — дешевой и не требующей социальных гарантий.
Теперь как раз вокруг этой рабочей силы (значительную часть которой составляли украинские заробитчане) кипят нешуточные страсти. Приближается начало полевых работ, готовится к открытию строительный сезон, а из-за коронакризиса границы между странами закрыты, многие заробитчане вернулись домой. Так что всю минувшую неделю поступали новости: европейские страны планируют открыть границы хотя бы частично — для дешевой рабочей силы из Восточной Европы.
Первыми забили тревогу поляки. За последний месяц страну покинули до 200 тыс. украинских заробитчан — а это очень ощутимо для польской экономики. Эксперты по рынку труда в издании “Dziennik Gazeta Prawna” приводят цифры: в Польше работает от 1,2 до 1,5 млн работников из Восточной Европы, большинство — украинцы.
“Масштаб проблемы будет зависеть от того, как долго будут закрыты границы. От этого уже страдают торговля и сфера услуг. Вскоре дефицит работников может почувствовать много производственных предприятий. 18% компаний в Польше трудоустраивает граждан Украины, в том числе до 40% крупных предприятий. Это подтверждают сами владельцы”, — пишет издание.
При этом польская экономика вовсе не собирается рушиться: правительство уже представило программу “Антикризисный щит”, направленную на поддержку бизнеса. Общий объем субсидий — 330 млрд злотых, или более 72 млрд евро. А значит, потребность в рабочих руках сохранится.
Поэтому организация “Работодатели Польши” обратилась к властям с предложением, чтобы работникам из Украины, у которых заканчивается или закончился срок визы, автоматически восстанавливать право на пребывание и работу. Известно, что правительство работает над таким решением — оно должно быть включено в следующий пакет мер по противодействию коронакризису. Разрешение на работу должно будет продлеваться автоматически. Ожидается, что мигрантов, которые хотят въехать на основании трудоустройства, впустят в Польшу.
Германия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Великобритания, Норвегия, Италия — все они уже открывают границы для сезонных работников с востока Европы. Власти этих стран понимают: в противном случае на полях и в теплицах пропадет урожай. Потребность в сезонных работниках — от 50 тыс. в Нидерландах и 70 тыс. в Великобритании, до 400-500 тыс. в Испании, более 300 тыс. — во Франции.
Пока едут в основном из Болгарии и Румынии, для работников из этих стран даже организуются специальные чартерные авиарейсы — настолько высока в Западной Европе потребность в рабочих руках. Британский профсоюз фермеров (NFU) даже заявил, что стране срочно нужно до 70 тыс. сезонных рабочих.
Украинские заробитчане тоже хотели бы поехать — но пока граница закрыта. Хотя, например, Венгрия готова принимать украинских работников вот прямо сейчас.
Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью “РБК-Украина” озвучил желание правительства оставить в Украине вернувшихся домой заробитчан. По его мнению, это квалифицированная рабочая сила, которая имеет высокую производительность и хорошую профессиональную подготовку. Значит, государство попробует уговорить их открывать бизнес на родине или... строить дороги.
“Мы сегодня, в первую очередь, говорим о создании новых рабочих мест, а, во вторую очередь, параллельно, о том, что мы будем кредитовать малый и средний бизнес под очень выгодные условия. С минимальной процентной ставкой на длительный срок и с возможной отсрочкой выплаты тела кредита, чтобы это был действительно такой начальный кредит, — объяснил премьер. — Кабмин сейчас с Минэкономики и банкирами готовит новую программу дешевого кредитования — “Новые деньги”. Также есть несколько программ для поддержки и стимуляции уже существующего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места. То есть для тех людей, которые вернулись с заработков, которые хотят и могут начать свое дело в Украине, мы и будем создавать эти условия”.
Далее глава Кабмина прямо дал понять, что Украина постарается не отпускать своих граждан на заработки в Европу: “У нас фактически закрыта граница. Мы хотим попытаться оставить людей в Украине, и приложим для этого максимум усилий. В Украине также полно работы. Поэтому политический и нравственный подходы именно такие, и поэтому переговоров о том, чтобы вывезти куда-то людей на работы, мы не вели и не ведем. Ни на официальном, ни на неофициальном уровне. Даже на уровне между частными компаниями мне не известно о таком”.
Позиция премьера ясна, но и вопросы к ней имеются не менее ясные. Кто захочет заниматься малым бизнесом “с нуля” в Украине после того, как нынешняя властная команда значительно ухудшила условия для ФОПов? Почему возвращение домой тех, кто работал в ЕС, это хорошо? Это было бы хорошо, если бы эти люди сами сюда вернулись, потому что увидели, что здесь лучше. Но пока, особенно в условиях кризиса, отъезд заробитчан в Европу — это экспорт рабочей силы.
Причем экспорт, приносящий самые большие валютные поступления. По данным Всемирного Банка, Украина в прошлом году была наибольшим получателем денежных переводов в регионе Европы и Центральной Азии. Украинские трудовые мигранты перевели на родину около $16 млрд. Конечно, из-за коронакризиса в 2020-м эта цифра упадет — по оценкам ВБ, более чем на 20%. Но стоит ли отказываться от этих денег?
Тем более, что ситуация внутри Украины меняется не в лучшую сторону. Это год назад мы могли оспаривать выгоду отправки заробитчан за рубеж тем, что в собственной стране рабочих рук не хватает. Но теперь Кабмин признает: из-за кризиса, вызванного карантином, в Украине добавилось более 2 млн безработных. Которых будут трудоустраивать, в частности, на строительство дорог, обещая, так скажем, не вдохновляющие зарплаты в 6-8 тыс. грн. Так, может, лучше отпустить заробитчан в Европу? Строить дороги за свой трехдневный европейский заработок они все равно не пойдут, зато социальной напряженности могут добавить очень даже сильно. Так лучше пусть валюту зарабатывают, себя и свои семьи содержат...
Строить дороги найдется кому. Денис Шмыгаль упомянул, что “на дороги” отправят 170 тыс., всего государство создаст 500 тыс. рабочих мест. А “новых безработных” — два миллиона. Вряд ли стоит добавлять к ним еще и вернувшихся заробитчан. Это при том, что Европа готова чартерами вывозить к себе украинских заробитчан и платить им, соответственно, куда больше денег.
Денис ЛАВНИКЕВИЧ
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