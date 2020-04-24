Верификация банковских переводов: кому заблокируют платежи

В конце апреля в Украине вступят в силу новые правила осуществления денежных переводов, предусматривающие идентификацию и верификацию таких транзакций. Несмотря на то, что вводящий эти правила закон был принят еще в 2019 году, новации породили слухи о полном блокировании безналичных платежей, в связи с чем Национальный банк даже был вынужден давать разъяснения. “Апостроф” выяснил, что, на самом деле, благонадежным гражданам ничего не грозит, однако, как оказалось, практика в данном вопросе очень сильно отличается от теории.

В Украине 28 апреля вступит в силу закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, которым, помимо прочего, ужесточается контроль над финансовыми операциями, в том числе, осуществляемыми гражданами.

Основные требования сводятся к следующему: проведению финансовой операции должны предшествовать идентификация и верификация плательщика, а сам денежный перевод должен сопровождаться перечнем данных, как о плательщике, так и о получателе средств.

В связи с этим в сети стала стремительно распространяться информация о том, что с конца апреля из-за вступления в силу упомянутого закона будут заблокированы все платежные системы, а финансовые операции, включая оплату коммунальных услуг и расчеты в торговых сетях, станут невозможны.

Национальный банк Украины (НБУ), утверждает, что эта информация не отвечает действительности. Регулятор также заявляет, что новые требования не затронут большинство операций по переводу денежных средств.

В частности, требования закона не будут распространяться на следующие финансовые операции:

оплата жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

оплата кредита в сумме до 30 тысяч гривен;

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

снятие средств со своего счета.

Еще один важный момент — для проведения идентификации и верификации личное присутствие клиента банка будет необязательным. Это особенно актуально в условиях действующего на сегодня карантина, хотя и в будущем позволит гражданам сэкономить время. Дистанционная верификация идентификационных данных клиента может осуществляться через систему BankID Нацбанка и с помощью “квалифицированной электронной подписи” (КЭП). Также верификация может осуществляться путем проведения видеоконференции.

Кроме того, предусматриваются упрощенные модели верификации и идентификации, которые предполагают определенные лимиты по операциям. В этих случаях общий лимит на проведение расходных финансовых операций по всем счетам клиента не должен превышать 40 тысяч гривен в месяц и 400 тысяч — в год. Кроме того, общий остаток по всем открытым клиенту счетам и электронным кошелькам в банке не должен превышать 40 тысяч гривен.

К упрощенным моделям верификации относятся:

использование BankID;

использование КЭП;

осуществление платежа на отдельный счет банка с личного счета клиента, который сопровождается указанием ФИО клиента;

дистанционное считывание клиентом данных с чипа своего биометрического документа с помощью NFC-модуля смартфона и соответствующего мобильного приложения банка;

верификация данных из бюро кредитных историй с подтверждением клиента с помощью пароля, направленного банком на номер телефона клиента, который указан в его кредитной истории.

По примеру цивилизованных стран

С чем связаны нововведения?

Украина перенимает западные практики, которые используются в европейских, американских банках, и эти практики направлены на борьбу с офшорами, нелегальными доходами, отмыванием денег, рассказал “Апострофу” инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса. “В любом западном банке, если вы приносите деньги, вам нужно объяснить, где вы их взяли. Даже если вы собираетесь забрать (все) деньги из банка, вы также должны будете объяснить, зачем они вам”, — отметил эксперт.

При этом необходимость проведения идентификации и верификации есть и сейчас. “Проверяется происхождение средств, если сумма больше 150 тысяч гривен. Нужно объяснить, где вы их взяли”, — рассказал изданию президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак. Это, например, касается таких сделок, как покупка автомобиля или квартиры.

Как проводится верификация?

“Служащий банка должен будет убедиться, что данная операция не является отмыванием средств”, — сказал Тарас Козак.

Как это будет делаться?

“Например, человек покажет свою налоговую декларацию, и/или покажет, что продал квартиру, и на его счет пришли соответствующие средства”, — отметил специалист.

Как уже было сказано выше, покупки в магазине, оплата коммуналки, выплаты кредитов не будут нуждаться в верификации плательщика. Не должно возникнуть проблем с бронированием и покупкой билетов на поезда и самолеты, ведь, как минимум, при таком платеже будут указаны реквизиты банковской карты.

Для каких операций верификация потребуется?

Эксперт института GROWFORD Алексей Кущ в разговоре с “Апострофом” показал это на простом примере: “Предприниматель регулярно проводил платежи в среднем на 10 тысяч гривен и вдруг он кому-то перечисляет 2 миллиона гривен”.

То есть в этом случае банк поинтересуется, для кого и зачем этот платеж предназначен, и, если, возникнут серьезные сомнения, транзакция будет заблокирована. Соответственно, если платеж опасений не вызовет, ему дадут “зеленый свет”.

Кстати, даже сейчас при оплате через личный кабинет в банке нужно как минимум указать цель платежа, даже если сумма невелика. Также приходит уведомление на телефон, что платеж отправлен в обработку, а в ряде случаев на телефонный номер приходит пароль. Это ведь тоже, по сути, верификация.

И банки будут довольно бдительно отслеживать все сомнительные операции, так как это в их же интересах. Дело в том, что финучреждения, как черт ладана, боятся проверок адекватности применения норм финансового мониторинга, так как штрафы в этой сфере составляют миллионы гривен, и есть даже риск потерять лицензию, пояснил Алексей Кущ.

В нынешней ситуации, связанной с карантином и самоизоляцией, все активнее продвигаются онлайн-сервисы, в том числе и в банковской сфере. “В частности, предлагается проводить верификацию клиентов банков дистанционно, но для этого нужно разработать критерии, в том числе, по цифровому документообороту, что позволит банкам отнести (или не отнести) ту или иную операцию к числу проблемных с точки зрения финансового мониторинга”, — пояснил специалист.

Впрочем, уверен Кущ, в скором времени все эти стандарты будут доработаны. “Наши законодатели очень быстро движутся по пути впихивания нас (страны) в диджитализацию, поэтому передовые части ушли далеко, а обозы остались в тылу. Но они скоро подойдут, и все будет более-менее нормально”, — подчеркнул он.

Сумбур вместо музыки

Но пока на практике с верификаций все происходит, мягко говоря, странно. О своих злоключениях в одном из банков изданию рассказал член совета НБУ Виталий Шапран. По его словам, став членом совета, он вошел в категорию национальных публичных деятелей, которые по закону должны были верифицироваться.

“Операционисты — в панике, вызывают замруководителя начальника отделения, ибо вообще никто не в курсе в банке, что такое публичное лицо, и чего я от них хочу. Не в курсе оказалась и замглавы отделения”, — рассказал Шапран.

В результате после долгих консультаций с главным офисом был определен перечень документов, необходимых для той самой верификации: справка о зарплате с места работы, налоговая декларация, декларация для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), что вызвало удивление.

“Зачем им справка с места работы, если я получил там вознаграждение (зарплаты у меня нет) только один раз, причем, не за полный месяц? Зачем им моя налоговая декларация, если я ее по закону заполнять не должен? Зачем им моя декларация в НАПК, если она висит на сайте НАПК, и весь интернет ее видит?” — возмущается Шапран.

В данном случае все, более-менее, утряслось, но осадок, как говорится, остался: “Процедуры не просто не отлажены, они местами безумны”, — подчеркнул член совета НБУ.

При этом, по его словам, в марте 2020 года законодательство исключило членов совета НБУ из числа публичных деятелей, но почему-то в соответствующем реестре его фамилия осталась.

“Более того, в этом реестре ко мне привязали компанию жены, которую она продала почти три года назад, еще до моего перехода на работу в НБУ. То есть качество работы тех, кто за нами следит, ниже плинтуса”, — резюмировал Виталий Шапран.

Виктор АВДЕЕНКО

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